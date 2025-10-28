«Шанхаю» пора собраться. Иначе команда Галлана скоро полетит на дно Запада КХЛ

Когда читаешь, что какой-либо клуб проигрывает четыре игры подряд, невольно представляешь его где-то за пределами зоны плей-офф. Но такие ассоциации идут вразрез с реальной игрой команды Жерара Галлана, потому что его подопечные умудряются выгрызать хотя бы по одному очку почти в каждом матче. Как результат – при четырёх играх в запасе от идущего третьим «Торпедо» «Шанхайские Драконы» лишь на три очка отстают от нижегородцев, «горячей» «Северстали» и грозного «Локомотива». Кстати, отметила бы настоящий «батл» на верхушке конференции в формате «два на два» – канадцы Хартли и Галлан против россиян Козырева и Исакова.

Если смотреть внимательно последние четыре игры «драконов», то можно заметить небольшую суматоху и раздрай в команде. Нет, ребята все как на подбор, Галлан уверяет, что у него есть план и он его придерживается, держится молодцевато и не даёт поверить зрителю, что его команда чуть «поплыла». И здесь даже упрекнуть не в чем, потому что «Шанхайские Драконы» приучили к тому, что они умеют отыгрываться, забивать решающий гол практически вместе с сиреной и в целом создавать впечатление слаженной и системной игры.

«Шанхайские Драконы» Фото: Денис Костюченко, photo.khl.ru

Дело в том, что в последние две недели в новостных лентах то и дело появлялась информация о новичках «драконов». Если в сентябре подопечные Галлана начинали с тем, что у них было по итогам лета, то сейчас будни команды состоят из попыток впихнуть в оборонительные ряды Бена Харпура, влить в игру звёздного форварда Кевина Лабанка, а также пропустившего весь прошлый сезон и нигде не игравшего Грега Маккегга. Осмелюсь заметить, что очень здорово в «Шанхайских Драконах» начал Остин Вагнер, красиво дебютировал Лабанк. Но что сейчас? Остин подсдулся, хотя в игре с «Северсталью» показал себя очень хорошо, однако очков не набрал. Примерно как Чезганов, но с легионера и спрос другой.

К Лабанку тоже много вопросов, потому что его подписание сулило очень серьёзные дивиденды для «Шанхайских Драконов», однако, кроме очень мощных нерезультативных бросков, зритель пока ничего в его исполнении не видел. Да, любому игроку нужно время, чтобы адаптироваться в команде, нащупать «химию» с партнёрами и начать отрабатывать свой контракт, но прямо сейчас это делают только капитан команды Адам Кленденинг и проводящий прекрасный сезон Борна Рендулич.

Борна вообще показывает шикарную статистику – 18 очков в 18 играх. Так хорошо у него не шло ни в СКА, ни в «Магнитке». Конечно, хочется отметить Ника Меркли и Дойла Сомерби, которые бьются до последнего в любых, даже самых, казалось бы, бесперспективных эпизодах, но где же Лабанк? И почему Харпуру не объяснили, что получать 2+2 за грубость во второй игре за новую команду – это дурной тон?.. В общем, пока после подписания такого большого числа игроков нет какой-то стабильности. Никите Попугаеву зачем-то дали отдохнуть две игры, и без него немного сникли наработанные связки. Макс Эллис травмирован, и хоть он не приносил очков в последние игры, но был важнейшей частью костяка команды.

Борна Рендулич Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Шанхайские Драконы» сейчас идут на четвёртом месте Запада КХЛ. А вы видели вообще статистику? Три игры подряд «драконы» выходили на буллиты, и, думаю, никто бы никогда не предположил, что у команды Галлана одним из самых слабых мест будут именно штрафные броски. Зачем купили Кевина Лабанка, если он не может показать свои технику и мастерство в нужный момент? Есть какая-то уверенность, что если бы Попугаев исполнил буллит вместо Кевина, то хоть один раз в серии была бы зеленая галочка вместо постоянных крестиков. Выпустить голкипера Андрея Тихомирова на послематчевые буллиты было вообще очень неожиданно со стороны тренерского штаба. Казалось, Тихомиров покрылся пылью, потому что ведущий голкипер — и уже чуть уставший – Патрик Рыбар, за ним идёт хорошо себя показавший Андрей Кареев. Сам Жерар Галлан толком не смог пояснить, зачем выпустили Тихомирова на штрафные броски, видимо, загадочный план не удался от слова совсем.

Сейчас команда держится на четырёх слонах: Сомерби, на котором уже нет живого места из-за постоянных заблокированных бросков, Рендуличе, а также Кленденинге с Рыбаром. Это очень хорошо работает, пока команда не сойдётся с новыми соперниками в ноябре, потому что это будут уже не Минск, и не московское «Динамо», а новые приключения с такими неудобными командами, как «Ак Барс», «Металлург», «Салават», плюс то самое «Торпедо». О СКА нечего говорить – пока что армейцы с берегов Невы являются «клиентами» «драконов». Именно ноябрь должен показать, сможет ли Жерар Галлан слепить с Майком Келли то, что представляет в своей голове. На данный момент пять попыток игры в большинстве в Череповце и 0 голов свидетельствуют о проблемах в связках. Если титулованные канадские тренеры не придумают, кого к кому всё-таки поставить, чтобы всё работало, и как заставить экс-игроков НХЛ забивать, то клуб гарантированно опустится на дно Западной конференции – к радости злопыхателей.

У «Шанхайских Драконов» весьма удачливая команда, потому что её собирали в последний момент. И при этом напоминает карточный домик, который едва держится на тяжёлых победах в очень близких матчах. Сейчас удача несколько отвернулась, потому что если посмотреть, за что удалялись «драконы», то ничего суперхоккейного вы там не найдёте: сдвиг ворот, лишние игроки на площадке, словесная грубость или… посыпка голкипера соперника ледяной стружкой. Конечно, вызывающие тахикардию матчи всегда на виду у зрителей — мало кто откажется посмотреть такое зрелище, как со «Спартаком», когда команды на двоих нащёлкали 12 шайб и ушли на буллиты. Вот только подопечным Галлана тоже пора набирать очки благодаря не только красивым голам, но и в том числе «мусорным».

У «драконов» совсем немного домашних игр в октябре-ноябре на уже родной «СКА Арене», а затем начнётся настоящая мясорубка. Келли и Галлану пора собраться, чтобы получить тот результат, на который они рассчитывают.