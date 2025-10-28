«Словно смесь Кросби и Бержерона». 19-летний лидер «Сан-Хосе» доминирует на старте сезона

Во время драфта вокруг Маклина Селебрини не было ажиотажа, однако теперь его примеряют к олимпийскому составу Канады.

Два года назад НХЛ охватила Бедардомания. Очередной канадский Коннор заходил в НХЛ с репутацией лучшего игрока драфта после Макдэвида — а то и круче, чем сам Макдэвид. Чтобы заполучить даже не Бедарда, а просто самые высокие шансы в лотерее, «Чикаго» продал или вообще выгнал практически всех нормальных хоккеистов, но своей цели добился. Прогнозы вокруг Коннора были один безумнее другого: 100 очков в первом же сезоне, сразу же вытащит «Чикаго» в плей-офф и так далее.

Через год «Сан-Хосе» получил право на выбор №1, когда ажиотаж был меньше в разы. Маклин Селебрини не взрывал интернет хайлайтами, уровень его чистого таланта оценивался куда ниже. Чаще всего Селебрини сравнивали с Джонатаном Тэйвзом: без Тэйвза «Чикаго» не выиграл бы три Кубка Стэнли, однако первой скрипкой он не был и за карьеру лишь дважды набирал больше 70 очков за сезон. Тогдашний опрос скаутов клубов НХЛ показывал: Селебрини оценивается как «средний» №1 – выше Расмуса Далина или Оуэна Пауэра, но ниже Макдэвида, Бедарда и Остона Мэттьюза.

Прошёл ещё год, и вот ситуация снова поменялась. «Чикаго», правда, сейчас идёт выше «Сан-Хосе», хотя по соотношению моментов команды одинаково плохи. Однако у «ястребов» на старте сезона отлично играет вратарь Спенсер Найт, а вот у «акул» дуэт Алекс Неделькович — Ярослав Аскаров испытывает гигантские проблемы, отражая на двоих лишь 86,4% бросков.

Зато акции более свеженького №1 теперь котируются лучше. Бедард начал сезон уверенно, с восьми очков в девяти матчах — но на фоне ярких стартов Капризова, Айкела и других не суперзвёздно. А вот Селебрини в эту компанию как раз входит: Маклин набрал 15 очков на том же отрезке. Конечно, ему сильно помогли пять очков в матче с «Рейнджерс», которые до встречи с «Сан-Хосе» защищались вполне пристойно — однако пока и по ходу сезона Маклин набирает очки стабильно, хотя играет в среднем на минуту меньше того же Бедарда.

Маклин Селебрини Фото: Mark Humphrey/AP Photo/ТАСС

Забавно, что схожи не только ситуации в командах двух талантов, но и даже партнёры по звену. И у Селебрини, и у Бедарда есть один ветеран с кубковым опытом, который после 30 лет поехал наставлять молодёжь (Тайлер Тоффоли и Теуво Терявяйнен соответственно), а также ещё один молодой топ из первого раунда, пусть и котирующийся ниже главной звезды (Уилл Смит и Фрэнк Назар). Назар на старте регулярки даже обгоняет Бедарда по очкам, хотя Фрэнк заставил говорить о себе ещё весной после сильной второй половины сезона и отличного ЧМ.

Селебрини же выделялся и на преддрафтовом МЧМ, пусть даже с учётом вылета Канады в четвертьфинале. Вины конкретно Маклина было не так много: в той команде ощущался перебор дубоватых игроков, умеющих играть «правильно, по заданию» и предпочитающих бросать с любой позиции, пусть даже и с плохой. Селебрини и игрового времени получал не так много как будто из-за молодости — давняя беда российских команд U20 перекинулась и на «кленовых».

Очень помогла Маклину и игра в NCAA. И уже кажется странным, что в Америке 64 очка за 38 игр в студенческой лиге ажиотажа не вызвали: NCAA теперь в разы круче, чем 15-20 лет назад. Тот же Тэйвз, с которым сравнивали Селебрини, в такой же ситуации набрал «лишь» 39 очков в 42 матчах. Плюс в NCAA, в отличие от канадских юниорских лиг, можно больше тренироваться и играть если не против мужиков, то против 21-22-летних парней, многие из которых уже успели поиграть за сборные. После этого и в НХЛ более подготовленным можно зайти.

В прошлом сезоне Селебрини уступил Бедарду в заочном соревновании 63:67, однако Маклин провёл на 12 матчей меньше Коннора. Зато по завершении регулярного чемпионата Селебрини поехал на чемпионат мира, а Бедард — нет. Возможно, это решение тоже повлияло на карьеру Маклина: в Данию съехались почти все свободные канадские звёзды НХЛ, включая Сидни Кросби и Натана Маккиннона. Сюжет «Кросби наставляет Селебрини» был ключевым в майских сюжетах канадской прессы — так в 2006-м самого Сидни в Риге опекал Брэндан Шэнахан.

Как потом сказал Селебрини, совместная игра со звёздами оказала на него огромное влияние — летом он поехал тренироваться вместе Кросби и Маккинноном, которые дружат уже давно. «Никогда не видел Мака таким потрясённым, как после этих тренировок. Он просто не мог остановиться, когда говорил о Сидни: «Он идеален, это лучший спортсмен в мире, невероятный человек», — говорил Адам Селебрини, брат звезды «акул».

Такая работа, несомненно, очень важна. Учить заново играть в зоне атаки талантов уровня Селебрини смысла особого уже нет, однако 19-летний игрок должен научиться более важным вещам: рабочей этике, правильному отношению к своему телу, восстановлению и питанию. У такого опытного мастера, как Кросби (пусть почему-то никогда не воспринимавшегося в качестве претендента на «Селке») можно подсмотреть немало полезных мелочей.

Сидни Кросби и Маклин Селебрини Фото: Anders Wiklund/AP Photo/ТАСС

«Он играет в очень взрослом стиле. Никогда не «читерит», Маклин выкладывается в обеих зонах, он может делать всё понемногу, и в этом его сила. Далеко не все суперзвёзды, которые успешно заходили в НХЛ в 18 лет, играли так, словно уже набрались опыта», — говорил Джей Пандолфо, который тренировал Селебрини в NCAA. Пандолфо был одним из ведущих ролевиков «Дэвилз» в 1990-х и кое-что понимает в оборонительной игре форвардов.

И если перед драфтом Селебрини рисовали вторым Тэйвзом, то теперь всё чаще слышны сравнения с Патрисом Бержероном. «у Мака много качеств Патриса — не только как хоккеиста, но и как человека, как партнёра по звену. Бержерона можно назвать «золотым стандартом» игрока», — отмечал всё тот же Пандолфо. The Athletic проводил опрос среди звёзд НХЛ, где именно Селебрини с фантастическим отрывом был назван следующим лицом лиги. «Он выглядит смесью Бержерона и Кросби. Селебрини может тащить команду на себе — а вот Бедарду как будто бы нужна помощь в этом», — заявил один из хоккеистов Западной конференции.

Такими темпами Селебрини может заработать себе и билет на Олимпиаду. В эпоху НХЛ на Играх сделать такое в 19 лет очень сложно. В Канаде прекрасно помнят, как в 2006-м тогдашнее руководство сборной оставило дома и юного Сидни Кросби, и набравшего в том сезоне 100 очков Эрика Стаала — слишком молодые. В Турин поехали более опытные Крис Дрэйпер и Кирк Молтби с их опытом в Кубке Стэнли и на ЧМ. Однако в решающий момент Канада не смогла забить ни разу, при этом сама пропустила от Овечкина, которому сборная России доверилась быстро.

«Что делает Маклина таким опасным? Его катание и умение сыграть на любой позиции. На коротком турнире типа Олимпиады нужна энергия, и Селебрини может её дать, для своего возраста он показывает отличный универсализм и умение играть в обороне», — говорит экс-вратарь клубов НХЛ Картер Хаттон. Впрочем, принимать решение будет не он.