Результаты матчей КХЛ за 28 октября 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

Грандиозный камбэк «Локомотива», суперразвязка дерби Москвы. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 28 октября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
«Северсталь» продолжила головокружительную серию, московское «Динамо» крупно обыграло «Шанхай».

28 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть матчей. Представляем обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 2
Б
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Горбунов – 03:40 (5x5)     1:1 Григоренко (Дер-Аргучинцев, Ливо) – 56:29 (5x5)     1:2 Голышев – 65:00    

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и екатеринбургским «Автомобилистом». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей по буллитам.

На четвёртой минуте матча счёт открыл нападающий «Автомобилиста» Роман Горбунов. «Трактор» сравнял счёт лишь на 57-й минуте благодаря голу Михаила Григоренко. Овертайм завершился без голов, а по буллитам победу одержали гости. Решающий бросок реализовал Анатолий Голышев.

«Автомобилист» во второй раз в текущем сезоне обыграл «Трактор». Счёт личных встреч в сезоне 2-1 в пользу екатеринбургского клуба. Команды проведут ещё три матча между собой до конца регулярного сезона.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
6 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Свечников (Ли, Воронков) – 06:41 (5x5)     1:1 Пилипенко (Калдис, Ильин) – 11:10 (5x5)     2:1 Скоренов (Давыдов, Чебыкин) – 21:36 (5x5)     3:1 Калдис (Абросимов, Давыдов) – 24:02 (5x5)     4:1 Муханов (Абросимов, Квочко) – 25:45 (5x4)     5:1 Абросимов (Скоренов, Грегуар) – 27:45 (5x4)     6:1 Пилипенко (Калдис, Аймурзин) – 33:21 (5x5)     6:2 Ли – 45:58 (5x5)    

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Северсталью» и хабаровским «Амуром». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 6:2.

Голами в составе «Северстали» отметились Руслан Абросимов, Александр Скоренов, Тимур Муханов, Иоаннис Калдис и Кирилл Пилипенко, оформивший дубль. Шайбы за «Амур» забросили Евгений Свечников и Олег Ли.

Таким образом, «Северсталь» одержала восьмую победу подряд. Череповецкий клуб выиграл девять из последних 10 матчей. В следующей встрече череповецкая команда сразится с московским «Динамо» 30 октября. «Амур» потерпел четвёртое поражение кряду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2025, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
8 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Бориков (Диц, Липский) – 01:55 (5x5)     2:0 Энас (Мелош, Лимож) – 05:16 (5x5)     2:1 Поляков – 09:42 (5x5)     3:1 Усов – 16:58 (5x5)     4:1 Пинчук (Улле, Лимож) – 20:38 (5x4)     5:1 Липский (Бориков, Диц) – 21:03 (5x4)     6:1 Бориков (Стась, Лимож) – 22:18 (5x4)     7:1 Липский (Лайл, Бориков) – 23:12 (5x4)     8:1 Шипачёв (Мороз, Смит) – 27:26 (5x5)     8:2 Хафизов (Гуськов, Тянулин) – 56:48 (5x4)    

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и «Сочи». Встреча завершилась со счётом 8:2 в пользу хозяев.

Дублями отметились нападающие минского «Динамо» Егор Бориков и Даниил Липский. Ещё по шайбе в составе белорусской команды забросили Сэм Энас, Илья Усов, Виталий Пинчук и Вадим Шипачёв. Голы в составе «Сочи» забили Николай Поляков и Тимур Хафизов. Отметим, что на старте второго периода в ворота «Сочи» влетели четыре шайбы подряд в течение двух с половиной минут. Все эти голы были забиты во время пятиминутного большинства.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Тодд (Кин, Мальцев) – 04:19 (5x4)     1:1 Полтапов (Дроздов, Охотюк) – 11:22 (5x5)     2:1 Мальцев (Ружичка, Кин) – 16:42 (5x4)     2:2 Спронг (Соркин, Коваленко) – 27:10 (5x4)     3:2 Ружичка (Тодд, Кин) – 59:20 (5x4)    

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и ЦСКА. Столичное дерби завершилось со счётом 3:2 в пользу красно-белых.

На пятой минуте матча счёт открыл нападающий «Спартака» Нэйтан Тодд, которому ассистировали Джоуи Кин и Михаил Мальцев. На 12-й минуте армейцы сравняли счёт благодаря голу Прохора Полтапова с передач Ивана Дроздова и Никиты Охотюка. На 17-й минуте второе большинство в матче реализовали хоккеисты «Спартака» — отличился Михаил Мальцев с передач Адама Ружички и Джоуи Кина. В середине второго периода ЦСКА вновь сравнял счёт — гол забил Даниэль Спронг, которому ассистировали Максим Соркин и Николай Коваленко. За 40 секунд до конца третьего периода Адам Ружичка реализовал большинство и принёс «Спартаку» победу в дерби.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
1 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Ильенко (Сергеев, Джиошвили) – 03:11 (5x5)     0:2 Швец-Роговой (Слепышев, Пыленков) – 30:36 (5x5)     1:2 Вагнер (Сюсиз) – 32:15 (5x5)     1:3 Сикура (Уил, Ожиганов) – 40:11 (5x5)     1:4 Ильенко (Джиошвили) – 42:03 (5x5)     1:5 Пакетт (Гусев, Ожиганов) – 55:32 (5x5)    

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу бело-голубых.

Дублем в составе «Динамо» отметился нападающий Артём Ильенко. Ещё по шайбе забросили Артём Швец-Роговой, Дилан Сикура и Седрик Пакетт. Единственный гол в составе «Шанхайских Драконов» забил Остин Вагнер.

Таким образом, московское «Динамо» одержало три победы в четырёх матчах текущего сезона с «Шанхайскими Драконами». До конца регулярки команды проведут между собой ещё две встречи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
Лада
Тольятти
0:1 Кугрышев (Коттон, Чивилёв) – 07:32 (5x4)     0:2 Коттон (Савчук, Сёмин) – 16:26 (5x5)     1:2 Сурин (А. Радулов, Гернат) – 51:07 (5x5)     2:2 А. Радулов (Гернат, Полунин) – 57:54 (5x5)     3:2 Фрейз (А. Радулов, Сурин) – 58:18 (5x5)    

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2.

На восьмой минуте матча счёт открыл нападающий «Лады» Дмитрий Кугрышев, которому ассистировали Алекс Коттон и Андрей Чивилёв. На 17-й минуте матча гости удвоили преимущество в счёте благодаря голу Алекса Коттона с передач Райли Савчука и Владислава Сёмина. «Локомотиву» удалось отыграть одну шайбу в середине третьего периода — голом отметился Егор Сурин, которому ассистировали Александр Радулов и Мартин Гернат. На 58-й минуте счёт сравнял Александр Радулов. Через 24 секунды Байрон Фрейз забил победный гол.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Календарь КХЛ

Расписание матчей 29 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Барыс
Астана
Комментарии
