Грандиозный камбэк «Локомотива», суперразвязка дерби Москвы. Итоги дня в КХЛ

28 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть матчей. Представляем обзор всех игр.

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и екатеринбургским «Автомобилистом». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей по буллитам.

На четвёртой минуте матча счёт открыл нападающий «Автомобилиста» Роман Горбунов. «Трактор» сравнял счёт лишь на 57-й минуте благодаря голу Михаила Григоренко. Овертайм завершился без голов, а по буллитам победу одержали гости. Решающий бросок реализовал Анатолий Голышев.

«Автомобилист» во второй раз в текущем сезоне обыграл «Трактор». Счёт личных встреч в сезоне 2-1 в пользу екатеринбургского клуба. Команды проведут ещё три матча между собой до конца регулярного сезона.

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Северсталью» и хабаровским «Амуром». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 6:2.

Голами в составе «Северстали» отметились Руслан Абросимов, Александр Скоренов, Тимур Муханов, Иоаннис Калдис и Кирилл Пилипенко, оформивший дубль. Шайбы за «Амур» забросили Евгений Свечников и Олег Ли.

Таким образом, «Северсталь» одержала восьмую победу подряд. Череповецкий клуб выиграл девять из последних 10 матчей. В следующей встрече череповецкая команда сразится с московским «Динамо» 30 октября. «Амур» потерпел четвёртое поражение кряду.

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и «Сочи». Встреча завершилась со счётом 8:2 в пользу хозяев.

Дублями отметились нападающие минского «Динамо» Егор Бориков и Даниил Липский. Ещё по шайбе в составе белорусской команды забросили Сэм Энас, Илья Усов, Виталий Пинчук и Вадим Шипачёв. Голы в составе «Сочи» забили Николай Поляков и Тимур Хафизов. Отметим, что на старте второго периода в ворота «Сочи» влетели четыре шайбы подряд в течение двух с половиной минут. Все эти голы были забиты во время пятиминутного большинства.

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и ЦСКА. Столичное дерби завершилось со счётом 3:2 в пользу красно-белых.

На пятой минуте матча счёт открыл нападающий «Спартака» Нэйтан Тодд, которому ассистировали Джоуи Кин и Михаил Мальцев. На 12-й минуте армейцы сравняли счёт благодаря голу Прохора Полтапова с передач Ивана Дроздова и Никиты Охотюка. На 17-й минуте второе большинство в матче реализовали хоккеисты «Спартака» — отличился Михаил Мальцев с передач Адама Ружички и Джоуи Кина. В середине второго периода ЦСКА вновь сравнял счёт — гол забил Даниэль Спронг, которому ассистировали Максим Соркин и Николай Коваленко. За 40 секунд до конца третьего периода Адам Ружичка реализовал большинство и принёс «Спартаку» победу в дерби.

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу бело-голубых.

Дублем в составе «Динамо» отметился нападающий Артём Ильенко. Ещё по шайбе забросили Артём Швец-Роговой, Дилан Сикура и Седрик Пакетт. Единственный гол в составе «Шанхайских Драконов» забил Остин Вагнер.

Таким образом, московское «Динамо» одержало три победы в четырёх матчах текущего сезона с «Шанхайскими Драконами». До конца регулярки команды проведут между собой ещё две встречи.

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2.

На восьмой минуте матча счёт открыл нападающий «Лады» Дмитрий Кугрышев, которому ассистировали Алекс Коттон и Андрей Чивилёв. На 17-й минуте матча гости удвоили преимущество в счёте благодаря голу Алекса Коттона с передач Райли Савчука и Владислава Сёмина. «Локомотиву» удалось отыграть одну шайбу в середине третьего периода — голом отметился Егор Сурин, которому ассистировали Александр Радулов и Мартин Гернат. На 58-й минуте счёт сравнял Александр Радулов. Через 24 секунды Байрон Фрейз забил победный гол.

Расписание матчей 29 октября

