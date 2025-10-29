Но это не помогло «Вашингтону». «Столичные» проиграли из-за автогола, ещё и обстучали штанги, трижды попав в каркас ворот.

Овечкин вспомнил молодость! Опять не забил, зато поучаствовал в массовой потасовке

Последние матчи «Вашингтона» ожидались в основном из-за близости Александра Овечкина к историческому достижению. Ещё никому в истории НХЛ не удавалось забить 900 голов в регулярных чемпионатах. А капитан «столичных» вплотную приблизился к этой эпохальной отметке, забросив за карьеру 899 шайб.

На этом пути Ови уже даже успел преодолеть планку в 1500 матчей в регулярках. Хотя вспоминать юбилейную встречу ему вряд ли захочется. В том самом матче — предыдущем для команды — «Вашингтон» «сгорел» дома «Оттаве». 1:7 — настоящий позор для «Кэпиталз».

Впрочем, если смотреть глобальнее, на перспективах подопечных Спенсера Карбери эо поражение особо не отразилось. «Вашингтон» в преддверии игрового дня шёл на пятом месте на Востоке, отставая от лидирующего в конференции «Нью-Джерси» на четыре очка и опережая идущих на девятом месте «Айлендерс» на три.

У «Далласа», нынешнего соперника «столичных», ситуация чуть потяжелее. «Звёзды» забрались на шестую строчку на Западе, но снизу уже поджимают конкуренты. От девятого места «шерифов» отделяет всего одно очко, так что «звёзды» явно не будут сдаваться.

Старт встречи оказывается непростым для обеих команд. Они обмениваются редкими бросками, но матч в основном проходит в упорной силовой борьбе.

В середине стартового периода происходит первый яркий момент — нападающий «Далласа» Колин Блэквелл получает травму. Хоккеист неудачно влетает в борт после силового приёма и некоторое время не может подняться со льда, однако, встав на ноги, не уходит в раздевалку — остаётся на скамейке.

Довольно быстро Джейкоб Чикран зарабатывает две минуты для «Вашингтона». Все взгляды устремлены на Овечкина. Но большинство оказывается неудачным — у гостей в течение всех двух минут толком не выходит даже закрепиться в зоне. Следующий шанс получают уже «звёзды» — Том Уилсон на 14-й минуте отправляется отдыхать. Но и тут мало что получается создать у команды, оставшейся в формате 5х4.

На 17-й минуте Алексей Протас подставляет свою команду. В этот раз «Далласу» удаётся создать опасность у ворот Логана Томпсона: Тайлер Сегин бросает в упор менее чем с метра — голкипер щитком преграждает путь шайбе! Чуть позже, на последней минуте периода, уже в равных составах, «Старз» наваливаются на владения «столичных» и создают ещё два опасных момента. Томпсон спасает.

На самом старте второго игрового отрезка Уилсон вновь оставляет «Вашингтон» в меньшинстве. И вот тут уже «Старз» не прощают. Сегин с левого периода делает поперечный прострел вдоль ворот — случается оказия. Мартин Фехервари тянется клюшкой к шайбе и даже добирается до неё, но от защитника она залетает прямо в ворота. 1:0.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 22-й минуте «Даллас» позволяет «Кэпиталз» ещё раз сыграть в большинстве. Но и это не приносит результатов. Единственный опасный момент создаёт Овечкин, мощно приложившийся от синей линии — шайба летит мимо.

В середине периода Протас едва не сравнивает счёт. Алексей получает передачу в слоте и бросает — Джейк Эттингер тащит. После этого на 32-й минуте Хендрикс Лапьер берёт игру на себя, выдаёт сольный проход и наносит классный бросок — звон каркаса ворот ставит крест на надеждах столичных болельщиков.

Следующего опасного момента в матче приходится ждать аж до 47-й минуты. «Вашингтон» остаётся в меньшинстве, но умудряется убежать в контратаку. Протас оттесняет защитника и мощно бросает — штанга! Опять!

Впрочем, «Даллас» едва не реализует этот численный перевес — Томпсон оставляет свою команду в игре.

Напряжение нарастает и на 49-й минуте достигает своего пика. За воротами «столичных» вспыхивает массовая потасовка, в которой участвует даже Овечкин! Штрафов, конечно, не следует, но страсти накаляются.

А спустя пару мгновений «Даллас» лишь чудом не забивает второй гол. После броска «шерифа» шайба летит за спину Томпсону, но голкипер успевает зацепить её клюшкой. Там же Ник Дауд кидается на ленточку ворот, чтобы точно отвести угрозу.

В середине периода Овечкин наносит свой второй бросок в матче. Вернее, умело подставляет клюшку перед воротами — шайба меняет направление, но угождает точно в щиток Эттингеру.

Спустя ещё пару минут Пьер-Люк Дюбуа доводит болельщиков «Кэпиталз» до нервного смеха. Канадец попадает в штангу — третий раз в матче! Тотальное невезение.

За пять минут до конца третьего периода «Вашингтон» вновь остаётся в большинстве. Овечкин получает передачу в левом круге вбрасывания и… делает зрячий пас на пятачок. Уилсону, однако, не удалось переправить шайбу в ворота.

На последней минуте встречи «Даллас» едва не увеличивает преимущество. «Кэпс» оставили ворота пустыми, но хозяева попадают в штангу — хоть где-то судьба возвращает должок гостям.

Впрочем, «столичным» так и не удаётся пробить Эттингера. Они терпят второе поражение подряд, хоть в этом матче и должны были пробить голкипера «Старз». Овечкин опять не забивает, но свои шансы находит, так что 900-й гол — это вопрос времени.