Путь к победе «Голден Найтс» в матче с «Каролиной» начался с его дубля.

Шикарный старт сезона от Дорофеева! Он снова лучший снайпер НХЛ, а ещё рекордсмен «Вегаса»

С прошлого сезона в НХЛ появилось понятие Frozen Frenzy – день, когда играют все 32 команды лиги. Одними из первых на лёд в рамках «замороженного безумия» вышли «Каролина» и «Вегас» – одни из лидеров своих конференций.

Соперники уже встречались в этом сезоне – тогда «рыцари» на своей площадке победили со счётом 4:1. Для «Голден Найтс» та игра была последней, когда им удалось набрать два очка – затем они неудачно съездили во Флориду, где в основное время проиграли «Пантерз» (0:3) и в овертайме «Тампе» (1:2 ОТ).

Для «Харрикейнз» то поражение в Парадайсе стало первым в регулярке, и после него они в напряжённом матче обыграли «Колорадо» в овертайме и уступили «Далласу». Команде Рода Бриндамора очень хотелось взять реванш, и первый шаг к этому был сделан достаточно быстро – уже на четвёртой минуте «ураганы» оказались в большинстве и реализовали его всего за две секунды.

Долгожданную первую шайбу в сезоне забросил Андрей Свечников – российский форвард «Каролины» «молчал» на протяжении первых восьми матчей, не сделав даже ни одного ассиста за это время, но сегодня моментально среагировал на выигранное Себастьяном Ахо вбрасывание и неотразимо щёлкнул в левый верхний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

У «Вегаса» нашёлся практически моментальный ответ, его автор – Павел Дорофеев. Свою предыдущую шайбу он забросил как раз в ворота «Харрикейнз» – в этой игре форвард тоже «молчать» не стал и сравнял счёт менее чем через три минуты после гола соотечественника.

Благодаря этому точному броску Дорофеев вернулся на первое место в гонке снайперов НХЛ, где его уже ждали Шейн Пинто, Марк Шайфли и Джек Хьюз. Но этого ему, очевидно, было мало – и уже к концу первого периода Павел вновь стал единоличным лидером.

Помог ему в этом, как ни странно, Андрей Свечников. Нападающий «Каролины» дважды в течение нескольких минут посетил штрафной бокс – и если его первое удаление хозяева площадки оставили безнаказанным, то со второй попытки Дорофеев всё-таки воспользовался таким подарком и вывел «Голден Найтс» вперёд.

Это был уже девятый гол Павла в нынешней регулярке – ни один игрок в истории «рыцарей» не забивал больше за первые 10 матчей сезона. Пусть летоисчисление «Вегаса» насчитывает не так много лет, результат всё равно более чем достойный.

Правда, одноклубники Дорофеева его успехов повторить не могли. И даже пропустили в середине второго периода, когда Джордан Мартинук подловил на ошибке Александера Хольца и Джека Айкела и реализовал выход «один в ноль» с Акирой Шмидом.

Роскошный шанс вновь подарить преимущество гостям незадолго до второго перерыва упустил Митч Марнер – канадец, казалось, уже переиграл Фредерика Андерсена, однако датский голкипер в последний момент совершил умопомрачительный сейв клюшкой и спас свою команду.

Возможно, именно это спасение зарядило «Каролину» и позволил ей повести в счёте в начале третьего периода. Неберущийся бросок нанёс Логан Стэнковен – нападающий получил пас от Джейлена Чатфилда, обманным движением уложил на лёд соперника и отправил шайбу мимо Шмида.

Но затем настало время «Вегаса» – Бретт Хауден быстро восстановил равновесие, а в решающие минуты хозяев «приговорил» дуэт Джек Айкел — Иван Барбашёв. Россиянин дважды ассистировал, американец дважды переиграл вратаря соперников – вот так в течение двух с половиной минут «Голден Найтс» обеспечили себе победу.

Гол Томаша Гертла в пустые ворота подвёл черту под этим матчем. 6:3 — «рыцари» не позволили «Харрикейнз» взять реванш.