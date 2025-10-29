«Дикая развязка!» Два отменённых гола и массовая драка в овертайме матча НХЛ

Беспрецедентный игровой день в НХЛ – сегодня сыграли все команды, всего было 16 матчей. И безумие на этом не ограничилось. Развязка матча между «Филадельфией» и «Питтсбургом» получилась просто фантастическая – команды ушли в овертайм после того, как в третьем периоде спасительный для «пингвинов» гол забил Сидни Кросби, а там… И те, и другие думали, что уже выиграли, но сначала отменили шайбу Евгения Малкина, а потом – гол Тайсона Фёрстера.

«Это было безумие. Да, что-то с чем-то», – заявил после игры защитник «Питтсбурга» Эрик Карлссон.

«Дикая развязка принципиального противостояния. Что это было? Если у вас кружилась голова после этого матча, то вы не одиноки», – задались вопросом авторы официального сайта «Филадельфии».

Итак, что же было?

На первой минуте овертайма Тревор Зеграс нарушил правила – судья поднял руку, игра продолжилась на отложенном штрафе. Вратарь Артур Шилов побежал на скамейку, вместо него на лёд высокчил Малкин, получил передачу и забил.

Однако судьи дали свисток ещё до того, как шайба пересекла линию. Малкин вскинул руку, празднуя гол, но неуверенно – слышал свисток. Да и игроки «Флайерз» тут же принялись протестовать. Быстроп посовещавшись, арбитры подтвердили – гол не засчитан верно, так как россиянин слишком рано вышел на площадку.

По правилам НХЛ именно такая ситуация не наказывается штрафом, так что игра продолжилась в формате «четыре на три». Большинство «Питтсбург» не реализовал. Вскоре после этого уже Малкин получил две минуты, и Тайсон Фёрстер поставил точку в матче за 28 секунд до конца овертайма. «Филадельфия» праздновала, но «пингвины» не спешили покидать площадку, сигнализируя, что было положение вне игры. После просмотра отменили и этот гол.

Перчику матчу добавила массовая драка на исходе дополнительного времени. Арбитры были щедры и выписали дисциплинарные десятки всем, кто был на льду, включая Сидни Кросби. Это внесло коррективы в буллитную серию – выходить на бросок могли только игроки, которым не выписали дисциплинарный штраф.

У «Филадельфии» буллиты били Трэвис Конечны, Матвей Мичков и Бобби Бринк (последние два реализовали свои попытки), у «Питтсбурга» – Брайан Раст, Евгений Малкин и Вилле Койвунен (забил только россиянин).

«Такую цепочку событий мы вряд ли ещё когда-нибудь увидим», – подытожил свои впечатления автор официального сайта «Филадельфии».