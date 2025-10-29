Первый гол Бардакова в НХЛ! Забил в безумном матче команде, которая его драфтовала

Захар Бардаков минувшей ночью забросил свою первую шайбу в НХЛ! Нападающий после пяти лет в КХЛ отправился за мечтой в Америку и подписал с «Колорадо» контракт новичка на один год.

По итогам предсезонки россиянин смог попасть в основной состав «лавин», однако своего шанса пришлось некоторое время подождать – в первых пяти матчах регулярки он оставался в запасе и дебютировал, когда травму получил Кивиранта.

«Хочу, чтобы он очень хорошо играл в роли четвёртого центра. Он габаритный, сильный, силовой парень, так что должен показывать именно такую игру, которая ему и свойственна», – сказал перед дебютом Захара главный тренер Джаред Беднар.

Много времени Бардаков не получает – только с «Бостоном» он сыграл больше восьми минут, а в следующих играх и того меньше. В своём втором матче с «Ютой» он успел отметиться первым набранным очком, а сегодня забил первый гол. Волею случая – именно в ворота команды, которая его драфтовала.

«Нью-Джерси» выбрал Бардакова в 2021 году в седьмом раунде под общим 203-м номером, но год назад обменял в «Эвеланш» на Кёртиса Макдермида. В этой сделке в выигрыше остался именно «Колорадо» — Макдермид провёл в составе «Дэвилз» полтора сезона и не забил ни одного гола в 39 матчах, а этой осенью был обменян в «Оттаву» (где тоже не забивает).

Бардаков же только начинает свой путь в НХЛ. Его игра подходит этой лиге, и он настоящий пахарь, которого не страшат трудности. Достаточно посмотреть, как развивалась его карьера в КХЛ, где он за короткое время добился большого прогресса, развил свой арсенал и превратился в одного из ключевых игроков СКА. Со временем он может пройти похожий путь и в «Колорадо».

Вернёмся к сегодняшней игре. «Колорадо» подошёл к ней с четырёхматчевой серией поражений. Их предыдущая встреча тоже была с «Нью-Джерси», на выезде – тогда «лавинам» пришлось отыгрываться с 0:2 и 2:3, и одно очко они зацепили, однако уступили в овертайме.

Этот матч сложился совершенно иначе – уже на второй минуте Мартин Нечас открыл счёт в большинстве, а через пару минут «Колорадо» отобрал шайбу в своей зоне, Бардаков рванул вперёд, получил передачу и один в один разобрался с Якобом Маркстрёмом.

К середине встречи «Колорадо» вёл 5:0, но «Нью-Джерси» за каких-то четыре минуты почти нивелировал отставание! Ситуация практически вышла из-под контроля «лавин», однако напряжение снял Натан Маккиннон очередным голом в большинстве. В третьем периоде хозяева собрались и позволили гостям нанести всего три броска в створ, а сами забили ещё дважды. 12 голов за матч, почти удавшийся камбэк с 0:5 и долгожданная для «Колорадо» победа – безумный матч!

«Это совершенно точно был лучший матч Бардакова. Всё их звено хорошо сыграло, они выглядели фантастически. Вообще-то, Хэк провёл с ними собрание этим утром. Потому что они были очень хороши, когда добирались до зоны атаки, но добирались они туда не слишком часто. Они слишком много времени тратили на оборону, проводили время в своей зоне, а потом ехали на смену. Так что сегодня обсуждали детали, что они могут действовать более слаженно как тройка. Собрание прошло хорошо, и они подтвердили это сегодня на льду. Когда все трое здорово играют, вот так может смотреться эта тройка. Думаю, все трое могут это повторить», – заявил Беднар.

Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк после игры поздравил своего бывшего партнёра по СКА с дебютной шайбой: «Поздравляю лично от себя Бардюрчика. Хоть мы и соперники на льду, в жизни хорошие друзья. А у нас есть день, чтобы подумать, что не получилось сегодня, и улучшить свою игру в Сан-Хосе. Будем сильнее. Всем хорошего дня, меняем локацию», — написал Грицюк в своём телеграм-канале.