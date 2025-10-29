«Северсталь» в огне. Разносит всех в КХЛ при скромном бюджете

«Северсталь» — лидер Западной конференции КХЛ. Да-да, вы не ослышались. У череповчан одинаковое количество очков с «Локомотивом», но побед в основное время больше именно у команды Андрея Козырева. «Сталевары» одержали уже восемь (!) побед подряд, что для клуба со скромными финансовыми возможностями является очень серьёзным достижением.

«Этот факт говорит о качественной тренерской работе. Ну и второй момент – стабильность, у «Северстали» наигранный состав, нет шараханий из крайности в крайность. Хоккей – это игра, требующая баланса. Перекос в любую сторону забирает у тебя результат.

Мне нравится стиль игры «Северстали». В команде есть культ шайбы, она стремится не избавляться от неё, а владеть и дорожить ей. Интересно посмотреть процент владения шайбой в КХЛ, не сомневаюсь, что по этому показателю Череповец – один из явных лидеров.

В этом сезоне «Северсталь» прибавила в защите. Стала играть строже, без перекосов. Отсюда – результат, пусть пока и промежуточный», – считает известный тренер Равиль Якубов.

Действительно, в команде Андрея Козырева пазл складывается целиком: видна тренерская рука, прибавили защитники, появилась уверенность у вратарей. Отсюда и общий результат. Так, например, защитник Иоаннис Калдис лучший в лиге по показателю полезности («+18»), у вратаря Александра Самойлова уже три «сухих» матча в сезоне, а нападающий Руслан Абросимов радует болельщиков своими снайперскими качествами, уже забросив 12 шайб.

Андрей Козырев со своими подопечными Фото: Денис Костюченко, photo.khl.ru

И ведь состав у «Северстали» собран далеко не звёздный: никаких огромных бюджетов, как у клубов-олигархов лиги, у череповчан нет. Зато каждый в команде знает свои функции и место на льду, нет откровенных пассажиров, посторонних людей. При скромном по меркам КХЛ финансировании каждый должен выкладываться по максимуму, иначе ни о каком результате речи идти не может.

Отдельно отметим и умение Андрея Козырева найти правильный подход к хоккеистам. У него игроки не мучатся на льду, не загоняются в какие-то жёсткие рамки. У череповчан есть возможности для креатива, созидания, проявления своих лучших качеств. Грубо говоря, Козырев позволяет игрокам творить, а не сковывает их в рамках какой-то определённой системы.

Возможно, именно такого ассистента нынче не хватает в СКА Игорю Ларионову. Дуэт Ларионов – Козырев в своё время отлично потрудился в «Торпедо», однако Андрей Леонидович давно созрел для самостоятельной работы. Должность помощника Козырев уже перерос.

Главное, чтобы нынешний победный перформанс «Северстали» не стал какой-то разовой акцией. Матчей в регулярном чемпионате ещё достаточно, нужно стараться держать стабильность, не разваливать игру на отрезки, поддерживать достойную физическую форму. В общем, достойно проявлять себя на дистанции. И тогда можно будет смело говорить, что Череповец по-настоящему вышел на новый, куда более серьёзный уровень.

В целом же всё рассудит плей-офф. «Сталевары» давно заслужили пройти первый раунд и здорово пошуметь в розыгрыше Кубка Гагарина. Все предпосылки для успешного выступления есть. Главное – воплотить их в жизнь.