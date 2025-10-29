«Миннесота» проиграла восемь матчей из 11. Что творится с командой Капризова?

Когда Кирилл Капризов получил $ 17 млн в год, эксперты тут же заявили, что в следующем сезоне у «Миннесоты» начнутся большие проблемы с составом в условиях жёсткого потолка зарплат. Они ошиблись: проблемы у «дикарей» начались уже в этом сезоне, пока ещё действует старый контракт главной суперзвезды команды.

Сезон «Миннесота» начала уверенно, обыграв 5:0 «Сент-Луис», самую горячую команду второй половины прошлой регулярки. Однако после этого команда Джона Хайнса выиграла лишь два матча из следующих 10: прямо сейчас в Центральном дивизионе хуже только тот самый «Сент-Луис». А конкуренты не спят: и «Юта» на старте сезона совершила давно ожидаемый скачок, и даже «Чикаго» во многом за счёт своего вратаря Спенсера Найта успешно стартовал.

Защита «Миннесоты» всегда была силой команды: до Капризова форвардов такого уровня в команде просто не было, Мариан Габорик уехал в Нью-Йорк при первой же возможности. Зато это компенсировала строгая игра: показательно, что в свой единственный финал конференции «дикари» вышли при короле оборонительной тактики Жаке Лемэре. Однако и после его ухода «Миннесота» чаще старалась действовать строго, тем более качественные кадры в защите были всегда.

Даже в сезоне-2023/2024 с тренерской отставкой и непопаданием в плей-офф «дикари» стали второй командой лиги по допущенным ожидаемым голам: мешали кризис атаки и слабая игра вратарей. Теперь же всё валится: «Миннесота» в равных составах в среднем допускает 2,96 xG за матч (25-е место в НХЛ), а также 13,7 опасного голевого момента. По этому показателю в лиге хуже только «Айлендерс» и «Анахайм».

При этом оборона «Уайлд» в последнее время серьёзно омолодилась: покинувший NCAA 19-летний Зив Буйум дебютировал в прошлом плей-офф, а на старте этого сезона молодой талант стал рулить первой спецбригадой большинства. Пробился в состав №6 драфта-2022 Давид Иржичек, который был выкуплен у «Коламбуса» сразу за четыре выбора на драфте. Не стоит забывать и про Брока Фэйбера, который уже в 22 года играл по 25 минут за матч.

Борьба на пятаке «Миннесоты» Фото: AP/TASS

Однако вся эта конструкция прямо сейчас не работает. «Миннесота» пропустила множество голов после позиционных атак соперника, который пользовался пассивностью обороняющихся, пробивался на пятак. Капитан команды Джаред Сперджен прямо сейчас — худший игрок лиги по показателю полезности, у него «-12», их пара с Буйумом очень плохо смотрится по продвинутым метрикам.

Чуть ли не единственным поводом для радости на старте сезона было большинство. Оно и сейчас остаётся лучшим в лиге — 31,8% реализации: причём если на старте сезона работала почти исключительно первая бригада с Капризовым и Мэттом Болди, то в последних играх включилась и вторая пятёрка. «5 на 4» «дикари» забросили 14 шайб, а в равных составах — лишь 16, зависимость от спецбригады чудовищная.

Однако это нивелируется игрой в меньшинстве. Оно у «Миннесоты» в последние годы и так довольно плохое: в прошлом и позапрошлом сезоне входило в антитоп-3 НХЛ. Однако на старте этого года оно нецензурно плохое: хотя «дикари» меньше всех в лиге удаляются, они нейтрализовали лишь 62,5% попыток соперника забить. Скоростных и мобильных форвардов, которые бы могли убегать в контратаки и прессинговать защитников, в спецбригаде «Миннесоты» не особенно много.

После слабого старта команды генменеджер Билл Герин пообщался с людьми, которые носят на груди нашивки: лично поговорил с Капризовым, а также позвонил Сперджену и травмированному на тот момент Маркусу Фолиньо. «Мы не можем просто проигнорировать такое начало сезона и сказать, что у нас ещё 70 встреч впереди. Это так не работает: если ты проваливаешь старт, то ставишь себя в плохое положение. Я беспокоюсь из-за того, что забыта наша игровая идентичность. Наша игра не отличается постоянством, хоккеисты должны брать на себя ответственность, выполнять свою работу», — сказал шеф спортивного блока.

Правда, Герину не помешало бы посмотреть в зеркало после этих слов. Именно Герин построил состав, где очень много средств съедают возрастные игроки: сразу 10 хоккеистов основного состава старше 30, если мы будем учитывать травмированного Матса Цукарелло. Тот же Маркус Фолиньо получает $ 4 млн в год, имеет полный запрет на перемещение, но пока вообще не набрал очков. Перешедший в клуб летом Владимир Тарасенко в равных составах набрал лишь одно очко, при этом уже прошлый сезон в «Детройте» был настораживающим: Русский Танк не был похож на себя самого хотя бы трёхлетней давности.

Впрочем, есть вопросы и к лидерам команды. Казалось бы, что ещё можно требовать от Кирилла Капризова с учётом его 15 очков в 11 матчах, когда вся остальная команда еле-еле рожает голы? Однако его статистику тоже раздувает успешная игра в большинстве: если брать равные составы, то у Кирилла столько же очков, сколько и у того же Артёма Зуба из «Оттавы» (семь). Результат не самый плохой, однако после двукратного роста зарплаты ответственность лидера «Миннесоты» растёт четырёхкратно.

Дикий матч с «Сан-Хосе»: Видео Передачи Капризова не спасли «Миннесоту» от поражения в матче с «Сан-Хосе» с 11 голами

А вопросы к Капризову есть и по игре в обороне: Кирилл на старте сезона очень часто допускает потери (18 в 11 встречах), которые приводят к пропущенным шайбам: из недавних можно отметить эпизод в игре с «Сан-Хосе», а также победный гол «Виннипега» в недавнем овертайме. «Мы должны больше играть с шайбой, а мы пока даём оппонентам слишком много пространства. Зачастую мы заигрываемся и теряем шайбу — а иногда, наоборот, играем слишком просто и просто вбрасываем в зону. А нам надо просто поиграть в хоккей», — говорил сам Капризов несколько дней назад.

Джон Хайнс Фото: AP/TASS

Понятно, что Кирилл теперь никуда не денется — а что насчёт главного тренера? Джон Хайнс приходил в «Миннесоту» два года назад на фоне схожего кризиса: Дин Эвасон был уволен в конце ноября после семиматчевой серии поражений. До такого команде ещё далеко, однако знаков улучшения ситуации не так много — да и сложно сказать, что при Хайнсе «дикари» сделали качественный рывок вперёд. Истории побед у Хайнса не было, он стабильно лепил команды, для которых первый раунд был потолком — это как раз то, от чего хотят уйти в «Миннесоте».

Прямо сейчас место под боссом «Уайлд» горит сильнее всего в лиге, тем более на рынке есть такие кандидаты, как Питер Лавиолетт и Питер Дебур. От «Миннесоты» мало кто ждал резкого прорыва, особенно на фоне довольно невзрачной летней кампании. Однако и непопадание в плей-офф для этой команды может оказаться критически важным.