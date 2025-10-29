Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ за 29 октября 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

«Ак Барс» побил клубный рекорд, Разин снял Кузнецова с игры. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ за 29 октября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
«Сибирь» проиграла пятый матч подряд и опустилась на последнее место Востока.

29 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Представляем обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
Барыс
Астана
1:0 Окулов (Чеккони, Рашевский) – 14:31 (5x5)     2:0 Окулов (Игумнов, Чеккони) – 19:54 (5x5)     3:0 Рашевский (Шарипзянов, Потуральски) – 27:16 (5x5)     3:1 Морелли (Веккионе, Симонов) – 27:37 (5x5)     4:1 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 32:11 (5x4)     4:2 Морелли (Масси, Уолш) – 54:46 (5x5)     4:3 Савицкий (Логвин) – 55:21 (5x5)    

На 15-й минуте первого периода Константин Окулов открыл счёт во встрече. За шесть секунд до конца игрового отрезка Константин Окулов забросил вторую шайбу хозяев, оформив дубль. На восьмой минуте второго периода Дмитрий Рашевский сделал счёт 3:0. Через 21 секунду Мэйсон Морелли забил первый гол гостей в игре. На 13-й минуте периода Дамир Шарипзянов забросил четвёртую шайбу «ястребов» во встрече. На 15-й минуте третьего периода Мэйсон Морелли оформил дубль, сделав счёт 4:2. Менее чем через минуту Кирилл Савицкий сократил отставание гостей до минимума, но на большее гостей не хватило.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
6 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Сучков – 02:04 (5x5)     2:0 Хохлачёв (Калинюк, Жаровский) – 30:00 (5x4)     3:0 Фаизов (Кузнецов) – 30:32 (5x5)     4:0 Сучков (Жаровский) – 34:51 (5x5)     4:1 Старков (Гутик, Шэн) – 36:51 (5x5)     5:1 Жаровский – 37:43 (5x4)     6:1 Цулыгин (Хохлачёв, Родевальд) – 53:11 (5x5)    

В составе победителей шайбы на свой счёт записали Егор Сучков (дубль), Александр Хохлачёв, Артур Фаизов, Александр Жаровский и Ярослав Цулыгин. У «Адмирала» гол забил Степан Старков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Яшкин (Миллер, Хмелевски) – 30:30 (5x4)     2:0 Замалтдинов (Фисенко, Карпухин) – 31:23 (5x5)     3:0 Карпухин (Хмелевски, Фальковский) – 44:25 (5x5)     4:0 Карпухин (Алистров) – 58:34 (5x5)    

Точными бросками в составе «Ак Барса» отметились Дмитрий Яшкин, Радэль Замалтдинов и Илья Карпухин, оформивший дубль. «Ак Барс» побеждает в КХЛ весь октябрь. В последний раз казанская команда уступала 29 сентября в выездной игре с «Автомобилистом» (4:1) из Екатеринбурга.

Евгений Кузнецов не появился в третьем периоде встречи. Общее время игрока на льду составило 5.03. Андрей Разин не ответил на вопросы об этом на послематчевом интервью и пресс-конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Короткий (Хайруллин, Мёрфи) – 04:55 (5x4)     1:1 Ткачёв (Ахияров, Аланов) – 07:23 (5x5)     2:1 Савиков (Ларионов, Воробьёв) – 35:50 (5x5)     3:1 Плотников (Бландизи) – 40:28 (5x5)     3:2 Чехович (Чуркин, Неколенко) – 58:48 (5x5)    

В составе армейцев отличились Матвей Короткий, Егор Савиков и Сергей Плотников. За «Сибирь» заброшенными шайбами отметились Владимир Ткачёв и Иван Чехович. Клуб из Новосибирска проиграл пятый матч подряд и опустился на последнее место Востока.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 30 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2025, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android