«Ак Барс» побил клубный рекорд, Разин снял Кузнецова с игры. Итоги дня в КХЛ

29 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Представляем обзор всех игр.

На 15-й минуте первого периода Константин Окулов открыл счёт во встрече. За шесть секунд до конца игрового отрезка Константин Окулов забросил вторую шайбу хозяев, оформив дубль. На восьмой минуте второго периода Дмитрий Рашевский сделал счёт 3:0. Через 21 секунду Мэйсон Морелли забил первый гол гостей в игре. На 13-й минуте периода Дамир Шарипзянов забросил четвёртую шайбу «ястребов» во встрече. На 15-й минуте третьего периода Мэйсон Морелли оформил дубль, сделав счёт 4:2. Менее чем через минуту Кирилл Савицкий сократил отставание гостей до минимума, но на большее гостей не хватило.

В составе победителей шайбы на свой счёт записали Егор Сучков (дубль), Александр Хохлачёв, Артур Фаизов, Александр Жаровский и Ярослав Цулыгин. У «Адмирала» гол забил Степан Старков.

Точными бросками в составе «Ак Барса» отметились Дмитрий Яшкин, Радэль Замалтдинов и Илья Карпухин, оформивший дубль. «Ак Барс» побеждает в КХЛ весь октябрь. В последний раз казанская команда уступала 29 сентября в выездной игре с «Автомобилистом» (4:1) из Екатеринбурга.

Евгений Кузнецов не появился в третьем периоде встречи. Общее время игрока на льду составило 5.03. Андрей Разин не ответил на вопросы об этом на послематчевом интервью и пресс-конференции.

В составе армейцев отличились Матвей Короткий, Егор Савиков и Сергей Плотников. За «Сибирь» заброшенными шайбами отметились Владимир Ткачёв и Иван Чехович. Клуб из Новосибирска проиграл пятый матч подряд и опустился на последнее место Востока.

Матчи 30 октября

