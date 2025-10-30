Панарин уйдёт в одну из самых «русских» команд НХЛ? Новый слух о будущем суперфорварда

Пока что «Каролина» фигурирует в этих разговорах только на уровне предположений, но дыма без огня, как известно, не бывает.

Следующее лето в какой-нибудь параллельной вселенной могло бы стать одним из самых интересных в истории НХЛ – количество суперзвёзд, которые меньше чем через год могли бы выйти на рынок свободных агентов, было действительно большим.

Но многие из этих историй закончились, так толком и не успев начаться – Кирилл Капризов связал своё долгосрочное будущее с «Миннесотой», Коннор Макдэвид, пусть и на шокировавший общественность краткосрочный контракт, но всё-таки продлил соглашение с «Эдмонтоном», а Джек Айкел решил остаться там, где окончательно и бесповоротно закрепился в статусе одной из главных звёзд НХЛ.

Впрочем, несколько топовых хоккеистов пока что находятся без контракта на следующий год. И один из них – Артемий Панарин.

Вопрос его нового соглашения из всех возможных НСА-2026, пожалуй, будоражит публику больше остальных. Определяющие роли во всей этой шумихе играют сразу несколько факторов: во-первых, это тот рынок, где играет Артемий – к Нью-Йорку, а особенно его манхэттенской части, традиционно приковано очень большое внимание.

Во-вторых, это сам игрок. Панарин уже не первый год является одной из главных звёзд лиги – возможно, главной из тех, кто следующим летом может сменить клубную прописку. Масштаб популярности Хлебушка был огромным и в предыдущий раз, когда форвард входил в контрактный год. Достаточно вспомнить, какая борьба велась за него летом 2019-го и контракт какого размера он получил – такие суммы даже в сегодняшней НХЛ раздают далеко не каждый день.

Артемий Панарин Фото: Sarah Stier/Getty Images

В-третьих, нынешнее положение «Рейнджерс». Прошлый сезон получился для «синерубашечников» провальным, да и начало новый эры под руководством Майка Салливана пока тоже не задаётся. Да, от зоны плей-офф «копов» сейчас отделяет всего одно очко, но к игре команды есть большие вопросы. И промежуточное 14-е место на Востоке с худшей атакой конференции (24 гола) тоже взялось не из ниоткуда.

И, наконец, в-четвёртых – позиция самого Артемия. По недавним сообщениям североамериканских коллег, никаких скидок своей нынешней команде нападающий делать не собирается. Что, естественно затрудняет процесс и без того тяжело идущих переговоров.

И Панарина можно понять, ведь подходящее к концу соглашение он отработал до каждого цента. В каждом из своих шести сезонов на Бродвее россиянин становился лучшим бомбардиром «синерубашечников» (иногда с космическим отрывом), и он же был их важной частью в кубковых походах – в двух плей-офф с Артемием команда доходила до финала конференции, что в современной истории клуба является скорее роскошью, нежели тенденцией.

Ещё в мае инсайдер Дэвид Паньотта говорил, что возможному обмену Хлебушка удивляться не стоит: «В последние дни я слышал несколько интересных слухов вокруг Артемия Панарина. У него остался год контракта с «Рейнджерс».

Руководству предстоит решить, хочет ли оно пойти дальше с этим же составом, или же – если удастся обменять Панарина – получить большую компенсацию взамен и использовать освободившееся место под потолком, чтобы обновить этот состав.

Не знаю, пойдут ли они таким путём – возможно, даже слишком рано говорить об этом сейчас. Но я уверен, что мы услышим много интересного о том, как «Рейнджерс» собираются перезагрузиться перед следующим сезоном».

Никакого перехода Артемия в межсезонье, как известно, не произошло, но совокупность двух последних факторов, описанных выше, делает вероятность его обмена до дедлайна всё выше.

И за океаном уже предлагают варианты – свой на днях назвал Фрэнк Серавалли, который в качестве возможного нового клуба Панарина упомянул «Каролину».

Действительно ли вероятен обмен Артемия в один из самых «русских» – с учётом уже имеющихся там и задрафтованных соотечественников нападающего россиян – клубов НХЛ? Да, но, скорее, в качестве промежуточного пункта. То есть лишь на концовку этого сезона.

Сейчас в распоряжении у «Харрикейнз» есть чуть больше $9 млн под потолком – более чем достаточно, чтобы ближе к дедлайну провернуть переход Панарина (или же любой другой звезды) со значительным удержанием зарплаты «Рейнджерс» (или же другим клубом).

А вот перед следующим сезоном «ураганы» будут располагать всего $15 млн – и это при предстоящем продлении Александра Никишина, которое, с учётом сегодняшних тенденций выдавать большие контракты защитникам после первого же полноценного сезона, будет а) долгосрочным и б) дорогостоящим.

Александр Никишин Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Как минимум половина (по ожиданиям, конечно же, больше) этих денег уйдёт на российского защитника – соответственно, на Артемия достаточного количества свободных средств у «Каролины» уже не найдётся. Эту проблему, конечно, всегда можно решить обменами – но и обменный фонд у «Харрикейнз» не то чтобы привлекателен для потенциальных участников сделки. К тому же, больших сумм высвободить тоже не получится.

Если мы и увидим Панарина в одной команде с Никишиным, Свечниковым и Кочетковым, то на краткосрочной основе. А пока же продолжаем наблюдать за ситуацией, у которой даже до дедлайна может быть огромное количество сюжетных поворотов.