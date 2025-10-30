Роман Евгения Кузнецова с «Металлургом» закончен?

Переход Евгения Кузнецова в «Металлург» изначально казался непонятным с чисто хоккейной точки зрения. Это в эпоху до потолка зарплат можно было без системы набрать пачку суперзвёзд и прекрасно идти по сезону, потому что одни клубы могли тратить кратно больше, чем другие. Теперь же, несмотря на жалобы на «натяжной потолок», для побед всё равно нужно выстроить чёткую структуру состава, а не гоняться за фэнтези-сборной.

Теперь селекция должна вестись по конкретным позициям и закрывать конкретные слабые места. А какие слабые места есть у «Магнитки» и команд Андрея Разина? Там всегда не хватало центров с хорошей точкой, конкретно же в «Металлурге» как будто бы ощущается нехватка двустороннего центра. У Кузнецова в СКА было 52,3% на точке, но он явно не центральный оборонительного плана, который мог бы органично дополнить креативных вингеров. Помните, как в прошлом году Байрона Фрейза, по слухам, сначала отправляли не в «Локомотив», а как раз в «Металлург»? Возможно, тогда серия с «Авангардом» сложилась бы иначе.

Кроме того, в этом составе не хватает габаритов. Понятно, что в системе Разина размер не главное, однако в чемпионском нападении были немаленькие Акользин, Гребёнкин, какую-то роль сыграли и Карпов с Неколенко (правда, ему всего пять матчей отвели). Конечно, в хоккее «Металлурга» не нужны просто большие дуборезы, нужны люди, которые умеют играть — и тот же Гребёнкин весной 2024-го давал и провокации, и силовые, и вертикальный стиль игры. Да, Кузнецов пока является самым высоким форвардом команды, но использует ли он эти габариты по назначению?

Кроме того, хоккей «Металлурга» не просто основан на технике. Он предъявляет немаленькие требования к скорости и физике, потому что «Магнитка» выполняет большой объём работы в прессинге, быстро переходит из обороны в атаку. Ну и в целом требования к физике и катанию в КХЛ за последние годы стали сильно выше: и стиль поменялся, и площадки уменьшились. В лиге образца 2017-го Кузнецов из 2025-го, вполне возможно, был бы суперзвездой: теперь, особенно без предсезонки, сильно труднее.

Евгений Кузнецов Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

И это я перечислил только чисто хоккейные факторы — про нехоккейные вы и так в курсе. Если даже ведущие хоккейных шоу, которые аккуратно подбирают выражения, так открыто говорили о проблемах Кузнецова, то дело было не очень хорошим. Так что контракт всего на 10 гарантированных миллионов не должен удивлять: это был шанс на возрождение карьеры.

Однако после 0+5 в первых четырёх матчах наступило резкое охлаждение. Игровое время Кузнецова стало быстро съёживаться, в Казани вчера он получил лишь пять минут. Третий период форвард досматривал из-за стекла, одетый в цивильное, а Андрей Разин отказался отвечать на вопросы о Кузнецове. Сам Евгений ответил, что сможет говорить через два дня. Дело пахнет керосином: в кулуарах уже ходят слухи, что скоро контракт будет расторгнут.

Почему? Рассмотрим хотя бы предпоследнюю игру с «Авангардом». Например, в первом периоде у Кузнецова был шикарный момент, когда он мог отлично бросить из выгодной позиции. Его встречали два защитника «ястребов», которые до последнего не мешали броску, а перекрывали варианты паса — то есть в бросок Кузнецова соперники не верят, и в итоге попытка получилась очень слабой. Больше бросков в створ у №92 в этом матче не было, зато были неточные передачи, возврат в оборону на прямых ногах и проигранная борьба. Повторимся: в КХЛ королями одной зоны теперь могут быть очень немногие игроки.

С учётом факторов выше в успешный роман Кузнецова и «Металлурга» не особо верилось — однако казалось, что размолвка наступит где-то ближе к концу календарного года или к дедлайну переходов. Но союз, кажется, не продержался и месяца. И если представить, что после этого действительно последует расторжение, встанет вопрос — а что дальше?

«Металлургу» будет проще. Был ли изначально нужен Кузнецов главному тренеру — непонятно, форварда гоняли по разным звеньям, не могли найти постоянных партнёров. Проблема с вбрасываниями всё ещё актуальна: только травмированный Люк Джонсон даёт стабильно высокий процент (62,5), у Дерека Барака ровно 50%, остальные до этого показателя допрыгнуть не могут, у Кузнецова было 41,8%. И нельзя сказать, что «Магнитке» с такими вингерами обязательно нужен креативный плеймейкер в центр — скорее чуть более результативный Джонсон №2. Легионеры на рынке НСА есть даже сейчас, в конце октября.

Евгений Кузнецов Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

У Кузнецова же всё куда сложнее. Вполне верилось, что слухи про «Флориду» имеют под собой почву, только вот условный Пол Морис уже после второго матча устроит аутодафе в случае такой оборонительной игры. Опции в КХЛ? Там до конца сентября вариантов не было, да и какой клуб после такого расставания решится рискнуть? Ходили разговоры об «Ак Барсе», основанные на личных отношениях с Анваром Гатиятулиным, но у Казани прямо сейчас всё прекрасно, и нет смысла ломать сбалансированный состав, который приносит победы.

Чуть ли не самый интересный вариант, о котором мало говорят, — это Швейцария. Помните, как летом в какой-то момент появились новости, что Денисенко может туда уехать, если не договорится об условиях с «барсами»? Денег в местной лиге полно, разрыв в уровне между легионерами и местными большой, такой жёсткой игры в защите нет, а на местных «аэродромах» куда больше места для творчества и принятия решений.

Злорадствовать не хочется. Жаль, что красивой сказки не получилось, в Челябинске после такого форварда будут считать своим куда меньше, а от карьеры Кузнецова в очередной раз остаётся сильное ощущение недосказанности.