Вторая молодость или временный всплеск? Малкин сказочно хорош на старте сезона НХЛ

Регулярный чемпионат НХЛ для российских игроков начался по-разному: кто-то нашёл своё место, как Дорофеев, Капризов или Марченко, и штампует голы, а кто-то, как Андрей Свечников или Матвей Мичков, старт сезона проваливает.

Но главная тема для обсуждений – фантастическая игра Евгения Малкина. Джино после 11 игр идёт на четвёртом месте в списке бомбардиров, уступая лишь Нику Шмальцу, Натану Маккиннону и Джеку Айкелу. А по ассистам россиянин и вовсе на втором месте – больше передач раздал только Ник Судзуки.

Очков у Малкина могло быть ещё больше: Видео Судьи отменили гол Малкина в овертайме на отложенном штрафе игрока «Филадельфии»

Многие задают логичный вопрос: почему 39-летний ветеран так хорош и как он идёт в одну ногу со звёздами лиги, которые находятся в самом расцвете сил? Давайте попробуем разобраться.

В первую очередь хотелось бы отметить именно результаты команды – «Питтсбург» неожиданно для всех хорош на старте сезона. Подопечные Дэна Мьюза в первых 11 матчах набрали 16 очков, больше в НХЛ нет ни у кого. При этом «пингвины» находятся в топе по результативности – Малкин, Кросби и компания забросили уже 40 шайб – столько же у «Юты», «Монреаля» и «Оттавы», а «Колорадо» за те же 11 матчей забил только на один гол больше.

Историю с приглашением Дэна Мьюза сравнивали с назначением Спенсера Карбери в «Вашингтон» — молодой тренер в команде, где есть возрастные звёзды. Пока специалисту удаётся главное – создать симбиоз поколений и найти звёздным центрам партнёров, с которыми бы легче дышалось.

Кстати о партнёрах. Генерального менеджера «Пингвинз» часто ругают за его непоследовательность, недальновидность и совершенно неуместное резонёрство, однако Дубас, может быть, и сам того не ведая, собрал отличную вторую тройку, подписав на рынке свободных агентов Джастина Бразо ($ 1,5 млн в год) и Энтони Манту ($ 2,5 млн). Два канадца, расположившись на флангах у Евгения Малкина, выдают лучший старт сезона не за последние годы, а в карьере в принципе – у Бразо, до этого набиравшего максимум 22 очка за сезон, их уже 12, у Манты, который ехал с ярмарки, – 10.

Джастин Бразо и Евгений Малкин Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

При этом все в тройке отлично взаимодействуют друг с другом – больше угроз чужим воротам на старте (если говорим именно о сочетании) создали только два звена: Лехконен – Маккиннон – Нечас из «Колорадо» и Слафковски – Судзуки – Кофилд из «Монреаля».

Есть и причины, которые уходят в плоскость абстрактных. Первая – «последний танец» Малкина, Кросби и Летанга. Уже нет особых сомнений, что этот сезон станет для Евгения последним в НХЛ. А на фоне историй чествования трёх легенд «Питтсбурга», которое было в начале сезона, можно получить дополнительный импульс.

Понятно, что Малкин останется легендой «Питтсбурга» и всей НХЛ, даже если все оставшиеся игры откатает по нулям, но хлопнуть дверью и с удовольствием провести последний сезон в родной организации рядом со своими друзьями хочется прежде всего.

Крис Летанг, Сидни Кросби и Евгений Малкин Фото: Justin Berl/Getty Images

Кажется, помогает Малкину и то, что теперь у него нет проблем вне льда. Все же помнят и об ограблении, тогда в том числе были украдены и чемпионские перстни, и о разгонявшейся в СМИ истории о разводе. Во второе лезть никто не собирается, но очевидно одно – это точно отвлекало от хоккея. А уж эмоциональный фон точно был не лучшим.

Если посмотреть на первую десятку лучших бомбардиров, то можно увидеть, что почти все играют около или больше 20 минут. Кроме одного – Евгения Малкина. Россиянин в среднем проводит на льду 17 минут, больше сразу у трёх форвардов «Питтсбурга» – Раста, Ракелля и Кросби. То есть в пересчёте на очки в среднем за 60 минут показатели у Малкина ещё лучше.

При этом нет такого, что Джино набирает бо́льшую часть очков при определённых условиях – например, в большинстве. Малкин набрал в таком формате пять очков – это меньше, чем у тех же Айкела и Шмальца, которые располагаются выше в гонке бомбардиров.

Есть и ещё один любопытный статистический показатель – когда на льду находился Малкин, «Питтсбург» забросил 15 шайб. Это лучший показатель среди форвардов во всей НХЛ. По разнице забитых и пропущенных лучше Джино только Лехконен, Марнер, Судзуки и Ларкин.

А теперь давайте посмотрим на статистику Малкина в первых 11 матчах в трёх предыдущих сезонах, чтобы сравнить с нынешними показателями.

Сезон Количество матчей Количество очков 2022/2023 11 12 (5+7) 2023/2024 11 13 (7+6) 2024/2025 11 14 (3+11) 2025/2026 11 16 (3+13)

Что можно увидеть? Во-первых, Малкин классно начал каждый из четырёх последних сезонов, набирая больше очка за игру. Во-вторых, количество очков на старте каждой регулярки неумолимо растёт. Может быть, рано заканчивать Евгению? Так и до двух очков за игру можно добраться.

Однако в двух последних сезонах есть и другие проблемы: «Питтсбург» неизбежно пролетает мимо плей-офф, а сам Малкин не выдерживает темп и в итоге не приближается к показателю «очко за игру». В прошлом сезоне Джино набрал 50 очков в 68 встречах, а в позапрошлом – 67 в 82.

Поэтому однозначно ответить на вопрос, поставленный в заголовок, сложно. С одной стороны, видно, как Малкин воодушевлён, как он чувствует игру и раздаёт на пустые ворота. С другой – тенденция к снижению результативности тоже есть.

Продолжить рассматривать ситуацию с двух сторон можно и с точки зрения команды. Очевидно, что всплеск «Питтсбурга» скоро закончится, и «пингвины» повалятся вниз. Если будет иначе, планируемая перестройка может встать на паузу. Но есть ведь и вероятность того, что Малкин в дедлайн покинет «Пингвинз» и перейдёт в клуб-контендер. Верится в это пока с трудом, однако всё возможно.