Почему Евгений Малкин здорово начал сезон НХЛ, отсутствие давления, проблем, принятие роли команды

Вторая молодость или временный всплеск? Малкин сказочно хорош на старте сезона НХЛ
Максим Макаров
Малкин сказочно хорош на старте сезона НХЛ
Евгений уже четвёртый год подряд мощно начинает регулярный чемпионат.

Регулярный чемпионат НХЛ для российских игроков начался по-разному: кто-то нашёл своё место, как Дорофеев, Капризов или Марченко, и штампует голы, а кто-то, как Андрей Свечников или Матвей Мичков, старт сезона проваливает.

Но главная тема для обсуждений – фантастическая игра Евгения Малкина. Джино после 11 игр идёт на четвёртом месте в списке бомбардиров, уступая лишь Нику Шмальцу, Натану Маккиннону и Джеку Айкелу. А по ассистам россиянин и вовсе на втором месте – больше передач раздал только Ник Судзуки.

Очков у Малкина могло быть ещё больше:
Судьи отменили гол Малкина в овертайме на отложенном штрафе игрока «Филадельфии»

Многие задают логичный вопрос: почему 39-летний ветеран так хорош и как он идёт в одну ногу со звёздами лиги, которые находятся в самом расцвете сил? Давайте попробуем разобраться.

В первую очередь хотелось бы отметить именно результаты команды – «Питтсбург» неожиданно для всех хорош на старте сезона. Подопечные Дэна Мьюза в первых 11 матчах набрали 16 очков, больше в НХЛ нет ни у кого. При этом «пингвины» находятся в топе по результативности – Малкин, Кросби и компания забросили уже 40 шайб – столько же у «Юты», «Монреаля» и «Оттавы», а «Колорадо» за те же 11 матчей забил только на один гол больше.

Обзор победного матча «Питтсбурга»:
Легенды не стареют! Кросби набрал 1700-е очко в НХЛ, а Малкин стал лучшим бомбардиром лиги
Легенды не стареют! Кросби набрал 1700-е очко в НХЛ, а Малкин стал лучшим бомбардиром лиги

Историю с приглашением Дэна Мьюза сравнивали с назначением Спенсера Карбери в «Вашингтон» — молодой тренер в команде, где есть возрастные звёзды. Пока специалисту удаётся главное – создать симбиоз поколений и найти звёздным центрам партнёров, с которыми бы легче дышалось.

Кстати о партнёрах. Генерального менеджера «Пингвинз» часто ругают за его непоследовательность, недальновидность и совершенно неуместное резонёрство, однако Дубас, может быть, и сам того не ведая, собрал отличную вторую тройку, подписав на рынке свободных агентов Джастина Бразо ($ 1,5 млн в год) и Энтони Манту ($ 2,5 млн). Два канадца, расположившись на флангах у Евгения Малкина, выдают лучший старт сезона не за последние годы, а в карьере в принципе – у Бразо, до этого набиравшего максимум 22 очка за сезон, их уже 12, у Манты, который ехал с ярмарки, – 10.

Джастин Бразо и Евгений Малкин

Джастин Бразо и Евгений Малкин

Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

При этом все в тройке отлично взаимодействуют друг с другом – больше угроз чужим воротам на старте (если говорим именно о сочетании) создали только два звена: Лехконен – Маккиннон – Нечас из «Колорадо» и Слафковски – Судзуки – Кофилд из «Монреаля».

Есть и причины, которые уходят в плоскость абстрактных. Первая – «последний танец» Малкина, Кросби и Летанга. Уже нет особых сомнений, что этот сезон станет для Евгения последним в НХЛ. А на фоне историй чествования трёх легенд «Питтсбурга», которое было в начале сезона, можно получить дополнительный импульс.

Понятно, что Малкин останется легендой «Питтсбурга» и всей НХЛ, даже если все оставшиеся игры откатает по нулям, но хлопнуть дверью и с удовольствием провести последний сезон в родной организации рядом со своими друзьями хочется прежде всего.

Крис Летанг, Сидни Кросби и Евгений Малкин

Крис Летанг, Сидни Кросби и Евгений Малкин

Фото: Justin Berl/Getty Images

Кажется, помогает Малкину и то, что теперь у него нет проблем вне льда. Все же помнят и об ограблении, тогда в том числе были украдены и чемпионские перстни, и о разгонявшейся в СМИ истории о разводе. Во второе лезть никто не собирается, но очевидно одно – это точно отвлекало от хоккея. А уж эмоциональный фон точно был не лучшим.

Если посмотреть на первую десятку лучших бомбардиров, то можно увидеть, что почти все играют около или больше 20 минут. Кроме одного – Евгения Малкина. Россиянин в среднем проводит на льду 17 минут, больше сразу у трёх форвардов «Питтсбурга» – Раста, Ракелля и Кросби. То есть в пересчёте на очки в среднем за 60 минут показатели у Малкина ещё лучше.

При этом нет такого, что Джино набирает бо́льшую часть очков при определённых условиях – например, в большинстве. Малкин набрал в таком формате пять очков – это меньше, чем у тех же Айкела и Шмальца, которые располагаются выше в гонке бомбардиров.

Есть и ещё один любопытный статистический показатель – когда на льду находился Малкин, «Питтсбург» забросил 15 шайб. Это лучший показатель среди форвардов во всей НХЛ. По разнице забитых и пропущенных лучше Джино только Лехконен, Марнер, Судзуки и Ларкин.

А теперь давайте посмотрим на статистику Малкина в первых 11 матчах в трёх предыдущих сезонах, чтобы сравнить с нынешними показателями.

СезонКоличество матчейКоличество очков
2022/20231112 (5+7)
2023/20241113 (7+6)
2024/20251114 (3+11)
2025/20261116 (3+13)

Что можно увидеть? Во-первых, Малкин классно начал каждый из четырёх последних сезонов, набирая больше очка за игру. Во-вторых, количество очков на старте каждой регулярки неумолимо растёт. Может быть, рано заканчивать Евгению? Так и до двух очков за игру можно добраться.

Однако в двух последних сезонах есть и другие проблемы: «Питтсбург» неизбежно пролетает мимо плей-офф, а сам Малкин не выдерживает темп и в итоге не приближается к показателю «очко за игру». В прошлом сезоне Джино набрал 50 очков в 68 встречах, а в позапрошлом – 67 в 82.

Поэтому однозначно ответить на вопрос, поставленный в заголовок, сложно. С одной стороны, видно, как Малкин воодушевлён, как он чувствует игру и раздаёт на пустые ворота. С другой – тенденция к снижению результативности тоже есть.

Продолжить рассматривать ситуацию с двух сторон можно и с точки зрения команды. Очевидно, что всплеск «Питтсбурга» скоро закончится, и «пингвины» повалятся вниз. Если будет иначе, планируемая перестройка может встать на паузу. Но есть ведь и вероятность того, что Малкин в дедлайн покинет «Пингвинз» и перейдёт в клуб-контендер. Верится в это пока с трудом, однако всё возможно.

Больше мнений и эксклюзивов автора – в его телеграм-канале «Пиетет Макарова».
