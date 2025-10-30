Скидки
Расписание спортивных матчей 31 октября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события пятницы: Капризов против Малкина, ЦСКА — «Пари НН», «Локо» — СКА и баскетбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 31 октября 2025 года
Аудио-версия:
За чем следить 31 октября: Слуцкий в Китае, «Тампа» — «Даллас» в НХЛ, «Трактор» — «Барыс» в КХЛ, а ещё дуэль Карри и Адетокунбо в НБА!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 31 октября в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Даллас Старз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Даллас Старз
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вернётся ли «Тампа» в зону плей-офф?

«Лайтнинг» провально начали сезон, но постепенно набирают форму. «Тампа» одержала три победы подряд и поднялась со дна Восточной конференции. Теперь команда Никиты Кучерова отстаёт от топ-8 всего на одно очко. Тут любой матч может стать решающим в борьбе за плей-офф. Впрочем, легко не будет. «Даллас» также набрал хорошую форму, выиграв три последние встречи.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
А Кучеров продолжает бить рекорды:
Кучеров — гений! Никита набрал 1000-е очко и побил рекорд России в НХЛ
Видео
Кучеров — гений! Никита набрал 1000-е очко и побил рекорд России в НХЛ

🏀 3:00: «Милуоки Бакс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2025, пятница. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто проиграет второй матч в сезоне?

«Голден Стэйт» уступил лишь в одном матче из пяти сыгранных на старте регулярного чемпионата НБА. «Милуоки» тоже лишь раз оступился, но в четырёх встречах. Команды на ходу и показывают себя хорошо в своих конференциях. Настало время дуэли Стефена Карри и Янниса Адетокунбо — кто выйдет из неё победителем?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Так можно было?
Серьёзно? Шесть шагов в НБА стали нормой? Яннис Адетокунбо — автор спорного момента
Серьёзно? Шесть шагов в НБА стали нормой? Яннис Адетокунбо — автор спорного момента

🏒 3:00: «Миннесота Уайлд» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2025, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли «зажигать» Малкин?

39-летний Джино мощно начал сезон, набрав 16 (3+13) очков в 11 матчах. Малкин забрался на шестое место в списке лучших бомбардиров регулярки, он уступает всего на три очка Джеку Айкелу. А главное, усилия Евгения не напрасны. «Питтсбург» прямо сейчас идёт вторым во всея НХЛ и борется за лидерство в конференции. «Миннесота» же летит на дно, у «дикарей» уже четыре поражения подряд, и их не спасают даже геройства Кирилла Капризова. Поможет ли россиянин прервать неудачную серию?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Почему Малкин так хорош?
Вторая молодость или временный всплеск? Малкин сказочно хорош на старте сезона НХЛ
Вторая молодость или временный всплеск? Малкин сказочно хорош на старте сезона НХЛ

⚽️ 15:00: «Шанхай Шэньхуа» — «Шэньчжэнь Пэн Сити», Китай — Суперлига, 29-й тур

Китай — Суперлига . 29-й тур
31 октября 2025, пятница. 15:00 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Не начался
Шэньчжэнь Пэн Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Слуцкий всё ещё цепляется за чемпионство

У «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого был прекрасный шанс сравняться в таблице с лидирующими соседями из «Шанхай Порт», но скатал лишь ничью 2:2 с середняками из «Далянь Инбо». Более того, вообще ушёл от поражения на 90+10-й минуте. Осталось всего два тура. Команда российского тренера находится на третьем месте и отстаёт от первого на два очка. Ошибаться больше нельзя, и так всё зависит от конкурентов. «Шэньчжэнь Пэн Сити» – 12-й. Их-то получится одолеть?

Статистика китайской Суперлиги
Эта ничья может стать ключевой:
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого ушёл от поражения на 90+10-й минуте матча Суперлиги

🏒 17:00: «Трактор» — «Барыс», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: отберут ли астанинцы очки у челябинцев?

«Трактор» продолжает штормить. Подопечные Бенуа Гру потерпели три поражения в последних четырёх матчах и сейчас занимают шестое место на Востоке. Снизу уже поджимает «Барыс». Астанинцы, располагаясь на седьмой строчке, отстают всего на четыре очка, так что очная встреча точно будет, как говорится, матчем за эти четыре очка.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Что происходит с челябинцами?
В «Тракторе» пора что-то менять. Эта команда не выглядит претендентом на чемпионство
В «Тракторе» пора что-то менять. Эта команда не выглядит претендентом на чемпионство

🎦 ⚽️ 17:50: «Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб», Саудовская Аравия — Про-Лига, 7-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Саудовская Аравия — Про-Лига . 7-й тур
31 октября 2025, пятница. 17:50 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Не начался
Аль-Шабаб
Эр-Рияд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Малком и Нуньес — в погоне за Криштиану

«Аль-Хиляль» Калиду Кулибали, Малкома, Дарвина Нуньеса и других звёзд идёт в саудовской лиге без поражений. Но что толку, когда Криштиану Роналду рвётся за первым чемпионским титулом на Ближнем Востоке? Его «Аль-Наср» неудержим и выиграл все шесть матчей с поразительной разностью мячей 21:2. «Аль-Хиляль» позади на четыре очка, и разницу необходимо сокращать. Игра с середняками из «Аль-Шабаба» – прекрасная для этого возможность. Её можно будет посмотреть в нашей бесплатной трансляции.

Статистика саудовской Про-Лиги
А пока команда размялась в Кубке страны:
«Аль-Хиляль» победил «Аль-Охдуд» в 1/8 финала Кубка Короля

⚽️ 19:00: ЦСКА — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 14-й тур

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
31 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: станут ли армейцы первыми?

Пусть и временно, поскольку именно они открывают 14-й тур Мир РПЛ. ЦСКА позади «Краснодара» на три очка, а «Пари НН» – худшая гостевая команда лиги без хотя бы одной ничьей за шесть матчей. Нижегородцы забили-то на выезде всего один раз при 13 пропущенных голах. Красно-синие, напротив, – лучшие по домашним встречам: шесть раз победили и не справились только с краснодарцами (1:1). Продлятся ли обе серии? Или команда Алексея Шпилевского удивит? Всё-таки она рухнула на последнее место – это должно мобилизовывать.

Статистика РПЛ
Большое информативное интервью с главным тренером ЦСКА:
«Если я проснулся — значит, мечта сбылась». Откровения главного тренера ЦСКА Челестини
Эксклюзив
«Если я проснулся — значит, мечта сбылась». Откровения главного тренера ЦСКА Челестини

🏒 19:30: «Локомотив» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: удастся ли армейцам остановить мощный «Локомотив»?

СКА, кажется, постепенно выходит из глубокого кризиса. Подопечные Игоря Ларионова выиграли два последних матча и приблизились к зоне плей-офф на расстояние всего двух очков. «Локомотив» же продолжает борьбу за лидерство в конференции с «Северсталью». Железнодорожники одержали четыре победы в последних пяти встречах и уж явно не планируют отдавать очки.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Почему СКА провалил старт чемпионата?
СКА попал в тотальный кризис. Однако он начался ещё до прихода Ларионова
СКА попал в тотальный кризис. Однако он начался ещё до прихода Ларионова

⚽️ 22:30: «Аугсбург» — «Боруссия» Дортмунд, Бундеслига, 9-й тур

Германия — Бундеслига . 9-й тур
31 октября 2025, пятница. 22:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: дортмундцы против неудобного соперника

«Боруссия» – четвёртая, «Аугсбург» – 17-й. Значит ли это, что дортмундцы пройдутся по сопернику катком? Вообще не факт. За последние четыре личные встречи они победили лишь один раз при двух поражениях. Неужели и теперь их ждёт неудача? Понятно, что о борьбе с «Баварией» за чемпионство не может быть и речи – мюнхенцы улетели от всех в стратосферу. Но вот с «Лейпцигом», «Штутгартом» и «Байером» «шмелям» тягаться вполне по силам: всю четвёрку разделяют два очка. Значит, об «Аугсбург» в очередной раз спотыкаться точно нельзя.

Статистика Бундеслиги
В Кубке Германии дортмундцам было непросто:
Дортмундская «Боруссия» по пенальти победила «Айнтрахт» в матче Кубка Германии

🏒 23:00: «Вегас Голден Найтс» — «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2025, пятница. 23:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Колорадо» остановить новую русскую машину?

Павел Дорофеев стал главным открытием сезона среди россиян. Молодой нападающий уже забил девять голов, запрыгнув на вторую строчку в списке лучших снайперов регулярки, и он точно не планирует останавливаться. Тем более и у «Вегаса» игра идёт: команда занимает третье место на Западе. У «Колорадо», однако, всего на очко больше, так что нас ждёт ещё и битва лидеров конференции.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Дорофеев бьёт рекорды:
Шикарный старт сезона от Дорофеева! Он снова лучший снайпер НХЛ, а ещё рекордсмен «Вегаса»
Шикарный старт сезона от Дорофеева! Он снова лучший снайпер НХЛ, а ещё рекордсмен «Вегаса»
