Топ-события пятницы: Капризов против Малкина, ЦСКА — «Пари НН», «Локо» — СКА и баскетбол

За чем следить 31 октября: Слуцкий в Китае, «Тампа» — «Даллас» в НХЛ, «Трактор» — «Барыс» в КХЛ, а ещё дуэль Карри и Адетокунбо в НБА!

🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Даллас Старз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: вернётся ли «Тампа» в зону плей-офф?

«Лайтнинг» провально начали сезон, но постепенно набирают форму. «Тампа» одержала три победы подряд и поднялась со дна Восточной конференции. Теперь команда Никиты Кучерова отстаёт от топ-8 всего на одно очко. Тут любой матч может стать решающим в борьбе за плей-офф. Впрочем, легко не будет. «Даллас» также набрал хорошую форму, выиграв три последние встречи.

🏀 3:00: «Милуоки Бакс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: кто проиграет второй матч в сезоне?

«Голден Стэйт» уступил лишь в одном матче из пяти сыгранных на старте регулярного чемпионата НБА. «Милуоки» тоже лишь раз оступился, но в четырёх встречах. Команды на ходу и показывают себя хорошо в своих конференциях. Настало время дуэли Стефена Карри и Янниса Адетокунбо — кто выйдет из неё победителем?

🏒 3:00: «Миннесота Уайлд» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: продолжит ли «зажигать» Малкин?

39-летний Джино мощно начал сезон, набрав 16 (3+13) очков в 11 матчах. Малкин забрался на шестое место в списке лучших бомбардиров регулярки, он уступает всего на три очка Джеку Айкелу. А главное, усилия Евгения не напрасны. «Питтсбург» прямо сейчас идёт вторым во всея НХЛ и борется за лидерство в конференции. «Миннесота» же летит на дно, у «дикарей» уже четыре поражения подряд, и их не спасают даже геройства Кирилла Капризова. Поможет ли россиянин прервать неудачную серию?

⚽️ 15:00: «Шанхай Шэньхуа» — «Шэньчжэнь Пэн Сити», Китай — Суперлига, 29-й тур

Интрига: Слуцкий всё ещё цепляется за чемпионство

У «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого был прекрасный шанс сравняться в таблице с лидирующими соседями из «Шанхай Порт», но скатал лишь ничью 2:2 с середняками из «Далянь Инбо». Более того, вообще ушёл от поражения на 90+10-й минуте. Осталось всего два тура. Команда российского тренера находится на третьем месте и отстаёт от первого на два очка. Ошибаться больше нельзя, и так всё зависит от конкурентов. «Шэньчжэнь Пэн Сити» – 12-й. Их-то получится одолеть?

Эта ничья может стать ключевой: «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого ушёл от поражения на 90+10-й минуте матча Суперлиги

🏒 17:00: «Трактор» — «Барыс», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: отберут ли астанинцы очки у челябинцев?

«Трактор» продолжает штормить. Подопечные Бенуа Гру потерпели три поражения в последних четырёх матчах и сейчас занимают шестое место на Востоке. Снизу уже поджимает «Барыс». Астанинцы, располагаясь на седьмой строчке, отстают всего на четыре очка, так что очная встреча точно будет, как говорится, матчем за эти четыре очка.

🎦 ⚽️ 17:50: «Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб», Саудовская Аравия — Про-Лига, 7-й тур

Интрига: Малком и Нуньес — в погоне за Криштиану

«Аль-Хиляль» Калиду Кулибали, Малкома, Дарвина Нуньеса и других звёзд идёт в саудовской лиге без поражений. Но что толку, когда Криштиану Роналду рвётся за первым чемпионским титулом на Ближнем Востоке? Его «Аль-Наср» неудержим и выиграл все шесть матчей с поразительной разностью мячей 21:2. «Аль-Хиляль» позади на четыре очка, и разницу необходимо сокращать. Игра с середняками из «Аль-Шабаба» – прекрасная для этого возможность. Её можно будет посмотреть в нашей бесплатной трансляции.

А пока команда размялась в Кубке страны: «Аль-Хиляль» победил «Аль-Охдуд» в 1/8 финала Кубка Короля

⚽️ 19:00: ЦСКА — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 14-й тур

Интрига: станут ли армейцы первыми?

Пусть и временно, поскольку именно они открывают 14-й тур Мир РПЛ. ЦСКА позади «Краснодара» на три очка, а «Пари НН» – худшая гостевая команда лиги без хотя бы одной ничьей за шесть матчей. Нижегородцы забили-то на выезде всего один раз при 13 пропущенных голах. Красно-синие, напротив, – лучшие по домашним встречам: шесть раз победили и не справились только с краснодарцами (1:1). Продлятся ли обе серии? Или команда Алексея Шпилевского удивит? Всё-таки она рухнула на последнее место – это должно мобилизовывать.

🏒 19:30: «Локомотив» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: удастся ли армейцам остановить мощный «Локомотив»?

СКА, кажется, постепенно выходит из глубокого кризиса. Подопечные Игоря Ларионова выиграли два последних матча и приблизились к зоне плей-офф на расстояние всего двух очков. «Локомотив» же продолжает борьбу за лидерство в конференции с «Северсталью». Железнодорожники одержали четыре победы в последних пяти встречах и уж явно не планируют отдавать очки.

⚽️ 22:30: «Аугсбург» — «Боруссия» Дортмунд, Бундеслига, 9-й тур

Интрига: дортмундцы против неудобного соперника

«Боруссия» – четвёртая, «Аугсбург» – 17-й. Значит ли это, что дортмундцы пройдутся по сопернику катком? Вообще не факт. За последние четыре личные встречи они победили лишь один раз при двух поражениях. Неужели и теперь их ждёт неудача? Понятно, что о борьбе с «Баварией» за чемпионство не может быть и речи – мюнхенцы улетели от всех в стратосферу. Но вот с «Лейпцигом», «Штутгартом» и «Байером» «шмелям» тягаться вполне по силам: всю четвёрку разделяют два очка. Значит, об «Аугсбург» в очередной раз спотыкаться точно нельзя.

В Кубке Германии дортмундцам было непросто: Дортмундская «Боруссия» по пенальти победила «Айнтрахт» в матче Кубка Германии

🏒 23:00: «Вегас Голден Найтс» — «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: сможет ли «Колорадо» остановить новую русскую машину?

Павел Дорофеев стал главным открытием сезона среди россиян. Молодой нападающий уже забил девять голов, запрыгнув на вторую строчку в списке лучших снайперов регулярки, и он точно не планирует останавливаться. Тем более и у «Вегаса» игра идёт: команда занимает третье место на Западе. У «Колорадо», однако, всего на очко больше, так что нас ждёт ещё и битва лидеров конференции.