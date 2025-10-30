В свежих комментариях капитан «Вашингтона» пролил свет на то, чем будет руководствоваться, принимая судьбоносное решение.

«Не хочу дойти до того, что не смогу кататься». Овечкин всё-таки завершит карьеру в НХЛ?

Одной из главных тем нынешнего сезона НХЛ по праву считается будущее одной из главных звёзд лиги и мирового хоккея в целом Александра Овечкина. Ещё до начала регулярки капитан «Вашингтона» неоднократно высказывался об этом. Неудивительно — его контракт подходит к концу по завершении текущего сезона.

Тем не менее содержательностью ответы нападающего не отличались. Казалось, что он и сам не знает ответа на вопрос, будет ли кампания-2025/2026 последней в его североамериканской карьере.

Однако на днях Овечкин пообщался с журналисткой ESPN Эмили Каплан и немного пролил свет на то, чем будет руководствоваться, принимая решение о своём будущем.

А помимо этого, лидер «Вашингтона» ответил ещё на несколько вопросов, связанных с первой красивой отметкой в нынешнем сезоне — 1500 матчей в регулярных чемпионатах.

Каплан: Когда ты начинал карьеру в НХЛ, думал ли, что отметка в 1500 матчей достижима?

Овечкин: Нет, нет. Ни малейшего шанса.

К.: Какова была твоя цель тогда?

О.: Одна игра.

К.: Только семь игроков до тебя сыграли 1500 встреч в составе одной команды. Благодаря чему ты добрался до этой отметки?

О.: Много факторов. Думаю, это удача, здоровье, доверие тренеров, руководства. Это колоссальная честь. Мне очень повезло играть столько лет в одной команде. Что касается здоровья, знаешь, я бы хотел, чтобы каждый мог достичь таких результатов.

К.: Ты буквально лучший голеадор всех времён. Что тебя до сих пор мотивирует?

О.: Я всё ещё люблю игру. У меня всё ещё есть страсть. Ты просто наслаждаешься хоккеем, потому что никогда не знаешь, когда получишь травму или завершишь карьеру.

Александр Овечкин Фото: Nick Wass/AP Photo/ТАСС

К.: У тебя последний год контракта. Многие хотят знать, как долго ты ещё будешь играть. Когда ты поймёшь, что пора завершать карьеру?

О.: Самое главное — здоровье. Я не хочу дойти до того, что, завершив карьеру, не смогу поиграть в футбол с детьми или покататься с ними на коньках. Сейчас я просто… я хочу получать как можно больше энергии от болельщиков. Нужно наслаждаться моментом.

А ещё в сентябре во время тренировочного лагеря «Кэпиталз» Овечкин заявлял: «Я не знаю, будет ли этот сезон последним. Посмотрим». А позже добавлял: «Пока не думаю о новом контракте».

Если учитывать последние высказывания, Ови, вероятнее всего, будет принимать решение о своём будущем уже после сезона.

Впрочем, если главный критерий — здоровье, то это позитивный сигнал для всех, кто хочет посмотреть на игру Александра в НХЛ ещё годик-другой.

За всю 20-летнюю карьеру в Северной Америке Овечкин суммарно пропустил 76 встреч. Это менее 5% от всех проведённых матчей! Более того, в это число входят пропуски по всем причинам.

Если же говорить только о травмах, то тут и того меньше: 51 (3%!). Причём стоит не забывать, что только одна травма оставила его вне игры на длительный срок — самая тяжёлая в карьере. В прошлом сезоне Овечкин получил перелом малой берцовой кости и вылетел на 16 матчей, но, несмотря на тяжесть повреждения и возраст — тогда ему было уже 39, — неприятных последствий за собой это не повлекло. Александр достаточно быстро восстановился и вернулся на лёд спустя всего 40 дней! Для его возраста это был безумный показатель.

А главное — травма не особо повлияла на его результативность. До 40-дневного перерыва Овечкин забил 15 голов в 18 встречах (0,83), а после — 29 в 47 матчах (0,62). Разница есть, но, если учитывать все нюансы, включая набор формы и некоторые игровые проблемы «Вашингтона», это всё ещё топовый показатель.

Так что, кажется, ещё действительно ничего не решено. А коль так, то мы можем увидеть Великую восьмёрку в НХЛ и в следующем сезоне. И насладиться его игрой ещё хотя бы годик.

