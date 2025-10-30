«Динамо» засушило лидера Западной конференции, «Амуру» учинили разгром. Итоги дня в КХЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

30 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись три встречи. Коротко подводим итоги матчей.

«Торпедо» четвёртый раз в сезоне победило тольяттинскую «Ладу»

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На пятой минуте первого периода Максим Летунов с передач Егора Соколова и Алексея Кручинина открыл счёт во встрече. В середине третьего периода Александр Яремчук с передачи Василия Атанасова удвоил преимущество хозяев льда. Матч «на ноль» в свой актив записал голкипер «Торпедо» Денис Костин.

Для нижегородской команды эта победа стала четвёртой над «Ладой» в текущем сезоне. В следующей игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» встретится с «Автомобилистом» в Екатеринбурге 2 ноября. «Лада» 1 ноября сыграет в Казани с местным «Ак Барсом».

Московское «Динамо» прервало восьмиматчевую победную серию «Северстали»

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и московским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

На третьей минуте первого периода Дилан Сикура открыл счёт во встрече. За 17 секунд до конца второго периода Игорь Ожиганов с передач Дилана Сикуры и Кирилла Адамчука сделал счёт 2:0 в пользу гостей. В начале третьего периода Артём Швец-Роговой забросил третью шайбу «Динамо» в игре. Голкипер гостей Владислав Подъяпольский оформил второй шат-аут в нынешнем сезоне.

«Северсталь» прервала свою восьмиматчевую победную серию, проиграв впервые с 5 октября 2025 года. В следующей игре «Северсталь» встретится с «Шанхайскими Драконами» дома 1 ноября. «Динамо» в этот же день примет на своём льду ЦСКА.

Минское «Динамо» крупно обыграло «Амур» и одержало четвёртую победу подряд

В Минске, Беларусь, на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и хабаровским «Амуром». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей шайбы на свой счёт записали Даниил Сотишвили, Илья Усов, Егор Бориков, Вадим Мороз (дубль) и Брэди Лайл. У «Амура» голы забили Игнат Коротких и Ярослав Лихачёв.

Для белорусского клуба данная победа стала четвёртой подряд. У «Амура» — пятое поражение подряд. В следующей игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» встретится с ЦСКА дома 3 ноября. «Амур» 2 ноября примет на своём льду «Адмирал».

Матчи на 31 октября

