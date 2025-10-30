Скидки
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ за 30 октября 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

«Динамо» засушило лидера Западной конференции, «Амуру» учинили разгром. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 30 октября 2025 года
Аудио-версия:
«Лада» не смогла забить «Торпедо», потерпев сухое поражение.

30 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись три встречи. Коротко подводим итоги матчей.

«Торпедо» четвёртый раз в сезоне победило тольяттинскую «Ладу»

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 0
Лада
Тольятти
1:0 Летунов (Соколов, Alexei Kruchinin) – 04:46 (5x4)     2:0 Яремчук (Атанасов) – 48:37 (5x5)    

На пятой минуте первого периода Максим Летунов с передач Егора Соколова и Алексея Кручинина открыл счёт во встрече. В середине третьего периода Александр Яремчук с передачи Василия Атанасова удвоил преимущество хозяев льда. Матч «на ноль» в свой актив записал голкипер «Торпедо» Денис Костин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Для нижегородской команды эта победа стала четвёртой над «Ладой» в текущем сезоне. В следующей игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» встретится с «Автомобилистом» в Екатеринбурге 2 ноября. «Лада» 1 ноября сыграет в Казани с местным «Ак Барсом».

Московское «Динамо» прервало восьмиматчевую победную серию «Северстали»

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и московским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сикура – 02:51 (5x5)     0:2 Ожиганов (Сикура, Адамчук) – 39:43 (4x4)     0:3 Швец-Роговой (Слепышев) – 43:02 (5x5)    

На третьей минуте первого периода Дилан Сикура открыл счёт во встрече. За 17 секунд до конца второго периода Игорь Ожиганов с передач Дилана Сикуры и Кирилла Адамчука сделал счёт 2:0 в пользу гостей. В начале третьего периода Артём Швец-Роговой забросил третью шайбу «Динамо» в игре. Голкипер гостей Владислав Подъяпольский оформил второй шат-аут в нынешнем сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Северсталь» прервала свою восьмиматчевую победную серию, проиграв впервые с 5 октября 2025 года. В следующей игре «Северсталь» встретится с «Шанхайскими Драконами» дома 1 ноября. «Динамо» в этот же день примет на своём льду ЦСКА.

Минское «Динамо» крупно обыграло «Амур» и одержало четвёртую победу подряд

В Минске, Беларусь, на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и хабаровским «Амуром». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2025, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
6 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Сотишвили (Стась) – 06:48 (5x5)     2:0 Усов (Диц) – 14:42 (5x5)     3:0 Бориков (Шипачёв, Брук) – 20:51 (5x5)     3:1 Коротких (Лихачёв, Дыбленко) – 32:46 (5x4)     4:1 Мороз (Брук) – 34:36 (5x5)     5:1 Лайл (Пинчук, Энас) – 40:26 (5x5)     6:1 Мороз (Фукале) – 56:04 (5x4)     6:2 Лихачёв (Талалуев, Соловьёв) – 58:15 (5x5)    

В составе победителей шайбы на свой счёт записали Даниил Сотишвили, Илья Усов, Егор Бориков, Вадим Мороз (дубль) и Брэди Лайл. У «Амура» голы забили Игнат Коротких и Ярослав Лихачёв.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Для белорусского клуба данная победа стала четвёртой подряд. У «Амура» — пятое поражение подряд. В следующей игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» встретится с ЦСКА дома 3 ноября. «Амур» 2 ноября примет на своём льду «Адмирал».

Матчи на 31 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Барыс
Астана
Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Адмирал
Владивосток
Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
