Редко, но метко! Свечников забил гол-шедевр и провёл лучший матч в сезоне

«Каролина» уже не первый год здорово начинает регулярный чемпионат и сразу занимает место в верхней части турнирной таблице. В целом, «Харрикейнз» одна из лучших команд НХЛ по игре в гладкой части сезона.

Но не у всех старт выдался – Андрей Свечников провёл первые восемь матчей по нулям, не набрав ни одного очка, и даже скатился в нижние звенья своей команды. В последнем матче с «Вегасом» удалось россиянину забросить первую шайбу, но она ситуацию особо не поправила.

Де-факто в матче «Каролины» и «Айлендерс» всё решилось в первые 10 минут. Хозяева быстро организовали три быстрые шайбы и поставили гостей в незавидное положение. Открыл счёт Брэдли Надо, для которого этот гол стал первым в НХЛ, а укрепил преимущество Майк Райлли, который в меньшинстве сделал из Тони Деанджело покорную статую. Лицо главного тренера «Айлендерс» Патрика Руа было слишком красноречиво.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На экваторе периода результативный балл набрал и Свечников – Андрей бросил по воротам, а Джордан Мартинук отправил шайбу в цель, которая остановилась почти на линии.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Александр Никишин перед матчем провёл интересный ритуал с Николаем Элерсом – россиянин и датчанин схватили друг друга за грудки и что-то сказали. Заряд прошёл успешно, так как Никишин едва не поучаствовал в драке с Кайлом Маклином, но судьи не дали схлестнуться парням.

Первый номер драфта Мэттью Шефер одну шайбу отыграл, но именно его неуверенная игра уже в третьем периоде поставила крест на перспективах «Айлендерс» уехать из Роли с очками. Андрей Свечников подхватил шайбу, оставленную Никишиным, в своей зоне, объехал всех подряд (и Шефера тоже) и забил в ближний верхний угол. Да, 37-й номер «Каролины» в этом сезоне стреляет редко, но довольно-таки метко. Этот гол-шедевр ещё не скоро исчезнет с глаз обывателей.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В самой концовке «ураганы» забросили ещё одну и победили со счётом 6:2, закрыв два неприятных поражения от «Далласа» и «Вегаса». А Андрей Свечников, похоже, выбирается из кризиса – такой шикарный гол точно должен добавить уверенности россиянину.