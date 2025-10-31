Малкин снова зажигает! Установил рекорд века в НХЛ и помог «Питтсбургу» возглавить лигу

Евгений выдал лучший старт среди ветеранов в 21-м столетии. А его команда внезапно забралась на самую вершину.

Календарь регулярного сезона НХЛ в последнее время бросает то в жар, то в холод – то в один игровой день проводятся сразу 16 матчей, то всего один-два. Сегодняшний день свова был насыщенным – на лёд вышли 22 из 32 команд лиги.

В одном из матчей «Питтсбург» приехал в гости к «Миннесоте». «Уайлд» переживают очень непростой период – до стартового вбрасывания с «Пингвинз» «дикари» проиграли четыре встречи подряд, да и всего в первых 11 играх в их активе были лишь три победы.

У «пингвинов» дела обстоят гораздо лучше – пусть в предыдущих трёх матчах они всего один раз оказались сильнее соперников, на этом отрезке они ни разу не проиграли в основное время. А их серия игр с очками насчитывала уже семь матчей.

Начали сегодняшние гости, правда, не лучшим образом – в середине первого периода «Миннесота» вышла вперёд. Отличился Кирилл Капризов – российский лидер «Уайлд» не заметил сопротивления со стороны Криса Летанга и замкнул передачу Маркуса Юханссона на дальней штанге.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ответа «Питтсбурга» пришлось ждать до начала второй двадцатиминутки. И дали его не те, от кого ждёшь этого в первую очередь. Хотя участие в голе принял и Летанг, который исправился за ошибку в эпизоде с точным броском Капризова. Он отправил шайбу в сторону ворот Филипа Густавссона, где за неё поборолся форвард гостей Томми Новак. После секунды неразберихи на пятаке ему удалось сделать пас в сторону синей линии – а там уже поджидал Райан Ши.

Он же спустя ещё период на пару с Летангом помог отличиться Брайану Расту, который впервые в матче подарил преимущество «пингвинам». И это преимущество они больше не отдавали – и даже укрепили.

Уже через минуту новичок «Питтсбурга» Бенжамин Киндел реализовал первое (и единственное) большинство своей команды в этом матче.

Автором этого гола вполне мог бы стать и Евгений Малкин, но ему не удалось попасть в пустые ворота. Но без результативного действия в этом эпизоде Джино всё-таки не остался – на его счёт записали голевой пас, который стал для него уже 14-м в сезоне, благодаря чему он вновь вернулся на первое место в списке лучших ассистентов НХЛ.

А ещё россиянину удалось установить рекорд 21 века: 17 очков (3+14) за первые 12 матчей сезона – лучший результат среди игроков в возрасте 39 лет за последние 55 лет и повторение второго показателя в истории НХЛ.

«Питтсбург» же смог забросить ещё и в пустые и забрал очередную победу. С 18 очками «пингвины» лидируют в таблице – и не только в Восточной конференции, но и всей лиги. Мог ли кто-то представить такое до начала сезона?