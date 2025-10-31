Марат пахал, когда не всегда попадал в состав, и терпеливо ждал.

Первый гол Хуснутдинова в сезоне! Получил шанс в первом звене и зарешал в овертайме

Марату Хуснутдинову непросто давался старт сезона. Он сыграл лишь в шести из первых 11 матчей «Бостона», выходя в третьем-четвёртом звеньях и получая не так много игрового времени.

Главный тренер Марко Штурм объяснял это так: «Тяжело оставлять вне заявки такого игрока, потому что он не сделал ничего плохого. Он такой хороший парень и продолжал усердно пахать, даже когда не попадал в состав. Никогда не жаловался, просто ждал своего шанса»

В предыдущем матче с «Айлендерс» Хуснутдинов получил свой шанс — Штурм начал экспериментировать с тройками и поставил россиянина в первое звено с Пастрняком и Линдхольмом. Это же сочетание начало и сегодняшний матч с «Баффало».

Доверие тренера Марат оправдал сполна. Для «Бостона» это точно был не лучший матч в сезоне – «клинки» перебросали их 40:26, но из пяти бросков «мишек» в первом периоде два попали точно в цель. Во втором игровом отрезке команды забили по голу, первый центральный нападающий команды Элиас Линдхольм получил травму. Штурм без колебаний перевёл Хуснутдинова в центр, оставив его в ведущей тройке.

В заключительной трети «Баффало» смог отыграться и увести матч в овертайм, где точку эффектно поставил Хуснутдинов. «Он здорово играет с тех пор, как вернулся в состав. И когда Элиас вылетел, я поставил его в центр, и он действовал так же великолепно. Наблюдать за ним сейчас – одно удовольствие, поэтому я не раздумывал, выпуская его в овертайме», – отметил Штурм.

«Это невероятно для меня. Первый матч в первом звене, первый гол в сезоне. Здорово для команды, здорово для меня», – отметил Марат.

«Я очень обрадовался его голу. Он хороший игрок и хороший парень. Мы близко общаемся с тех пор, как он перешёл в «Бостон». Когда его поставили в первое звено, он здорово туда вписался. Он удерживает шайбу, голоден, идёт на каждую шайбу. Отличный игрок. Не думаю, что ему не хватает уверенности», – сказал защитник Никита Задоров.

«Игрок должен понимать, весело ли оставаться вне состава? Нет, конечно. Но он должен быть готов, когда ему предоставляют шанс. И Марат именно так к этому относился каждый раз, когда оказывался вне состава. Он пахал на каждой тренировке, ждал своей возможности, а когда получил, то воспользовался ею. Бывают и другие игроки, которые так не делают. В этом вся разница, поэтому я очень счастлив за него», – добавил Штурм.