Кравцов вновь разочаровался в НХЛ и хочет в Россию. Но куда ему ехать, если не в «Трактор»

Вот же сюрприз – уже пятая попытка Виталия Кравцова закрепиться в НХЛ, похоже, близка к провалу. Форвард наглухо засел в фарме «Ванкувера», главный тренер не видит его в основе, а статистика в АХЛ пока не позволяет рассчитывать на вызов в первую команду. Спасти ситуацию могли бы упорная работа и терпение, но это не случай Виталия.

Кажется, он поступит как всегда – вернётся в Россию. Только вот легко заявиться в родной «Трактор» уже не выйдет. Нет, мосты не сожжены, однако отношения серьёзно испорчены, и играть в Челябинске Кравцов большого желания не изъявляет, равно как и генменеджер уральцев Алексей Волков вряд ли собирается его уговаривать. Но где тогда мы можем увидеть нападающего, права на которого в КХЛ всё ещё принадлежат челябинскому клубу?

Виталий Кравцов Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

4 (1+3) очка в восьми играх за «Абботсфорд» – явно не тот результат, на который рассчитывал Кравцов, если всерьёз планировал завоевать доверие главного тренера «Ванкувера». Перспективы креативного и легковесного Кравцова заиграть в системе Фута, которая мало чем отличается от схем Рика Токкета, и так были не самыми очевидными. И после того как с драфта отказов Виталия никто не забрал, крупицу надежды мог подарить лишь прорывной старт в АХЛ. И по каким причинам он должен выбить себе место в топ-6? Чем он сильнее Конора Гарланда, Джейка Дебраска, Эвандера Кейна или Брока Босера? А с двусторонними функциями гораздо лучше справятся Кифер Шервуд, Дрю О’Коннор, Линус Карлсон и Эршдип Бэйнс, креативный же топ-9 Фут собирать не планирует. Вот и выходит, что место в НХЛ Кравцову светит только в случае эпидемии травм.

А ещё не забывайте, что россиянин – далеко не первый в очереди на повышение, на перспективу «Ванкуверу» куда логичнее просматривать молодых проспектов. Шелдон Ремпал, например, сдался и вернулся в «Салават Юлаев» из «Вашингтона». По сообщениям различных СМИ, отъезд Кравцова из Северной Америки – уже вопрос дней, а не недель. Только, в отличие от Ремпала, Виталий не горит желанием возвращаться в тот клуб, из которого уезжал. Его решение в пятый раз попробовать свои силы за океаном в принципе было обусловлено патовой ситуацией в переговорах с «Трактором». После успешного регулярного сезона (58 (27+31) очков в 66 матчах) и неоднозначного плей-офф (7 (6+1) очков в 19 встречах) сторона хоккеиста настаивала на серьёзном увеличении контракта. Генеральный менеджер челябинцев логично не хотел рисковать и просил умерить аппетиты. В какой-то момент ходили слухи о переходе в другой клуб КХЛ, но и этого не случилось.

Виталий Кравцов в «Ванкувере» Фото: Rich Lam/AP/ТАСС

По понятным причинам: Волков не собирался отпускать одного из лидеров к прямым конкурентам, надеясь на его благоразумие. Двусторонний контракт с «Ванкувером» больше напоминал браваду. Сейчас эмоции улеглись, и Кравцов может рассуждать спокойнее. Как и офис «Трактора». Понятное дело, что терять звёздного воспитанника больно, но ведь насильно заставить его играть тоже не получится. Тем более что на пустом месте слухи о конфликте с главным тренером Бенуа Гру не появляются. Судя по недавнему ответу канадца на вопрос о Кравцове, большого энтузиазма вновь поработать с Виталием канадец не испытывает. К тому же с чисто игровой точки зрения Челябинску сейчас гораздо нужнее хороший, надёжный защитник. Команда умеет действовать в атаке, но пропускает на уровне «Лады» и «Сочи» – ни о каком долгом кубковом походе и речи быть не может, сколько бы ни забил Михаил Григоренко голов в валидольных концовках.

Не лучшим образом действуют вратари, однако дело не только в Крисе Дриджере и Сергее Мыльникове. Равноценных замен Артёму Блажиевскому и Стивену Кэмпферу как не было, так и нет, а у Григория Дронова явно не самая светлая полоса в жизни, что доказывает хотя бы недавняя дисквалификация за атаку судьи. Денежные компенсации «Трактор» интересуют постольку-поскольку. Перспективная молодёжь – тоже вряд ли, Челябинску найти бы место для всех воспитанников своей школы. Поэтому при разговоре об обмене речь прежде всего будет идти о хоккеистах, способных усилить защитную линию здесь и сейчас. Тут как раз подсуетиться бы Марату Валиуллину, который всё лето был на связи с Кравцовым. Виталий и сам был за переезд в Казань к тренеру Анвару Гатиятулину, с которым у него сложилась особая «химия». Только у «Ак Барса» ни места под потолком, ни ценных активов на обмен.

Анвар Гатиятулин Фото: ak-bars.ru

Вернее, ещё недавно все удивлялись, сколько защитников собрал в одной команде Валиуллин. Но теперь, когда казанцы избавились от Уайатта Калинюка и Даниила Журавлёва, отправили в аренду на сезон Никиту Евсеева и практически до конца сезона травмировался Альберт Яруллин, «лишних» игроков обороны у Казани не осталось. Не согласится ведь Волков отдать Кравцова за Константина Лучевникова или Степана Терехова? Даже Артемий Князев едва ли заинтересует Челябинск. Поэтому в дело вступают другие претенденты. Среди прочих называют «Локомотив». Ярославль при Бобе Хартли не настолько прямолинейный, как в эпоху Игоря Никитина, так что креатив Кравцова не будет лишним. Первые две тройки кажутся сформированными, однако всегда возможны варианты, да и в третьем звене Виталий погоды бы не испортил. Куда важнее, что даже с травмой Артёма Сергеева у действующих чемпионов всё в порядке с защитой, так что можно рискнуть с обменом.

Рушан Рафиков, Даниил Мисюль, Никита Черепанов – вариантов хватает. Говорят и про интерес московских команд. У «Спартака» жёсткий внутренний потолок зарплат, так что этот вариант отпадает, хотя для хоккея Алексея Жамнова Кравцов точно бы пригодился. Да и свой главный актив, Егора Савикова, красно-белые уже отправили Профессору на берега Невы. В «Динамо» могли бы усилить атакующий потенциал ценой потери Кирилла Готовца, но куда более интересным смотрится другой сценарий. ЦСКА пока сильно штормит, и для изменения ситуации нужны радикальные меры. Почему бы не выставить на обмен Никиту Нестерова? Челябинца, между прочим. Хоть он и стал уже легендой армейского клуба, этот сезон Никита явно проваливает. Смена обстановки помогла бы и игроку, и клубу, который получит голодного до результата нападающего. Проблема только в тренере Никитине, однако если он всё-таки смирился с характером Даниэля Спронга, то справится и с манерой игры Кравцова.