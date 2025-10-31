«Салават Юлаев» рано списали со счетов. И это ещё не приехал Ремпал

Некоторые журналисты и эксперты уже успели списать «Салават Юлаев» со счетов в нынешнем сезоне. Дескать, в связи с финансовыми проблемами и ослабленным составом ловить уфимцам будет нечего, а последнее место в Восточной конференции эти слова вроде бы подтверждало.

Но как мы видим, выводы оказались поспешными. Юлаевцы уже одержали четыре победы подряд (и все – в основное время), благодаря чему ушли с последней строчки, обогнав «Адмирал» и «Сибирь». До кризисного «Амура» (восьмое место), а значит, и до зоны плей-офф — рукой подать. Так в чём же прибавил «Салават», где нашёл резервы?

Безусловно, стоит отметить отличную работу тренерского штаба Виктора Козлова и саму фигуру главного тренера. Виктор Николаевич доказал, что готов справляться с любыми трудностями. Не зря в него поверили в Башкортостане, а предложение о новом контракте делал лично президент республики. Козлов замечательно ладит с легионерами (во многом поэтому удалось вернуть Ремпала), умеет раскрывать молодёжь (посмотрите на прогресс Фаизова, Жаровского, Сучкова и других ребят). Даже Александр Хохлачёв при Козлове перезагрузился и начал демонстрировать свои лучшие качества, про которые многие забыли.

«Я действительно чувствую его доверие. Он даёт мне шансы — и в большинстве, и при игре «пять на пять». Если я ошибаюсь, он не сажает меня сразу на скамейку и не отправляет в низшую лигу. Это очень помогает. Он даёт ценные советы, объясняет, что правильно, а что нет, и указывает на мелкие детали», — заявил молодой Жаровский в интервью RG.

Виктор Козлов и скамейка «Салавата» Фото: ХК «Салават Юлаев»

Контракт Александра с Уфой действует до 31 мая 2027 года, однако уже сейчас понятно, что при должном отношении к делу парня ждёт отличное будущее в НХЛ.

Отметим и внутрикомандную атмосферу, за которую во многом отвечает опытный капитан команды Григорий Панин. В «Салавате Юлаеве» никто не опускает рук, а вырученные от продажи Александра Хмелевски в «Ак Барс» деньги помогли закрыть некоторые долги и усилить состав тем же Ремпалом, а также Броссо.

Шелдон, кстати, должен прибыть в столицу Башкортостана в ближайшее время. Этот крайний форвард в топ-6, не сомневаемся, придаст команде новый импульс и добавит энергии. Козлов точно найдёт ему лучшее место в своих тактических схемах, а также усилит им спецбригады большинства.

Кстати, совсем скоро из стана юлаевцев могут прийти очередные трансферные новости. Поговаривают, что вратарь Александр Самонов запросил обмен и может покинуть клуб. В последних матчах в основе регулярно появляется Семён Вязовой. Самонова же, опять же, по слухам, может заменить неограниченно свободный агент Илья Коновалов, который как раз находится в поиске команды.

Если сам Самонов действительно хочет сменить обстановку, а по результатам вероятной сделки можно будет получить денежную компенсацию и игрока, то, конечно, удерживать Александра нет смысла. И в «Салавате Юлаеве» это прекрасно понимают.

Внимательно последим за дальнейшими выступлениями некогда гранда, ныне старающегося справиться с многочисленными трудностями.