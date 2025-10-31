Овечкин близок к худшему старту сезона в карьере. Почему Восьмёрка почти не забивает?

Александр Овечкин неважно начал сезон-2025/2026. Капитан «Вашингтона» за 10 матчей забросил лишь две шайбы, суммарно набрав семь очков. На данном отрезке он уже повторил личный антирекорд.

За свою длительную карьеру Ови ни разу не забрасывал меньше в стартовых 10 встречах сезона, но трижды останавливался на отметке в две шайбы.

в чемпионате-2008/2009 нападающий забил дважды за 11 матчей (завершил его, однако, с 56 голами — второй лучший результат в карьере);

в регулярке-2012/2013 отличился два раза в 10 встречах (итого: 32 шайбы в 48 матчах, включая два хет-трика и четыре дубля);

в сезоне-2023/2024 и вовсе установил личный антирекорд, забив лишь два гола в 12 матчах с начала чемпионата. Тогда за стартовые 43 встречи он забросил всего восемь шайб, зато после перерыва вернулся в отличной форме и за оставшиеся 36 матчей нанёс ещё 23 точных броска, суммарно записав на свой счёт 31 гол в 79 играх. Впрочем, это не помогло ему избежать худшего сезона в карьере.

Если нападающий не отличится и в следующем матче, то окажется в шаге от повторения худшего результата в карьере. Неужели время всё-таки догнало Великую восьмёрку? Или проблема в чём-то другом?

Давайте разберёмся, почему Овечкин — лучший голеадор в истории НХЛ — практически не забивает на старте сезона-2025/2026.

Ови «заржавел»?

Для того чтобы объяснить нынешние проблемы нападающего «Вашингтона», нужно обратиться к прошлому сезону — уже тогда Алекс не выглядел прежним собой. Тем не менее, во-первых, ожидать от 39-летнего хоккеиста топ-игры, как у 20-летних, было глупо; во-вторых, тренерский штаб умело «прикрыл» слабые стороны своего капитана, позволив тому в полной мере проявить достоинства; в-третьих, остальные игроки «столичных» поддержали запал лидера и выдали лучший сезон в жизни.

Всё это привело к тому, что Овечкин, хоть и не блистал в плане игровых параметров, выглядел медленным и нередко уступал соперникам в битвах за шайбу и забегах, всё равно забил 44 гола и стал лучшим снайпером в истории НХЛ.

В новом сезоне Александр кажется ещё тяжелее, пассивнее и медленнее, чем в минувшем чемпионате. Это неудивительно, если учитывать, что он стал на год старше, да ещё и на предсезонке получил травму, пропустив бо́льшую часть матчей и не сумев нормально вкатиться в сезон. Под угрозой были и первые игры регулярки, однако нападающий успел восстановиться к её старту. Тем не менее это должно было сказаться на физическом состоянии — и сказалось.

Александр Овечкин Фото: Patrick Smith/Getty Images

«Он выглядел «заржавевшим» с шайбой. Вот что я видел. У него были хорошие шансы, в некоторых моментах Ови выглядел неплохо, но были и ситуации, в которых он хотел бы проявить себя более эффективно. Потребуется время, чтобы Алекс вернулся в форму», — сказал после первого матча в сезоне главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

И, к сожалению, в 40 лет форму набирать тяжелее.

Плюс не стоит забывать, что в межсезонье к Ови было приковано слишком много внимания. Не берёмся называть это причиной физического состояния хоккеиста, однако, возможно, из-за этого Алекс действительно немного подсел эмоционально. В итоге на данный момент ему не хватает ни физики, ни эмоций.

Всё это отражается на статистике. Например, у капитана «Кэпиталз» уже 11 потерь — хотя за весь предыдущий сезон (то есть 65 встреч) было всего 47.

Если же говорить о главной теме, то Овечкин не просто забил всего два гола — он в принципе забил меньше, чем должен был, — по данным MoneyPuck, нападающий «Вашингтона» должен был забросить 3,1 шайбы. Это не критично, но уже показательно. Если растянуть это на дистанцию всего чемпионата, то такими темпами Восьмёрка недосчитается восьми-девяти голов. Минимум — потому что разница между ожидаемыми и реальными шайбами может только расти.

Ещё показательнее эта статистика становится, когда понимаешь, что топовый форвард обычно забивает больше ожидаемого. Так, даже в своём худшем сезоне — 2023/2024 — Ови забросил на 0,5 шайбы больше, чем должен был. То есть разница незначительна — можно сказать, что её даже толком и нет, но тем примечательнее факт, что это худший сезон в карьере нападающего.

В то же время в минувшей регулярке Александр забил аж на 12,9 гола больше, чем ожидалось (четвёртое место по оверперформансу в сезоне — сразу после Леона Драйзайтля, Тейджа Томпсона и Вильяма Нюландера). Забей он ровно в соответствии с моделью xG — была бы та же 31 шайба, и ни о каком рекорде Гретцки мы бы не говорили.

Более того, в 17 предыдущих сезонах (MoneyPuck начал вести соответствующую статистику только с сезона-2008/2009) Овечкин лишь однажды (!) забивал меньше, чем ожидалось.

Сезон Забитые голы Ожидаемые голы Разница между реальными и ожидаемыми голами Место в НХЛ по разнице реальных и ожидаемых голов 2008/2009 56 54,6 +1,4 201 2009/2010 50 37,9 +12,1 6 2010/2011 32 37,5 -5,5 781 2011/2012 38 29,2 +8,8 10 2012/2013 32 28,8 +3,2 59 2013/2014 51 34,3 +16,7 1 2014/2015 53 45,7 +7,3 17 2015/2016 50 40,1 +9,9 8 2016/2017 33 28,9 +4,1 90 2017/2018 49 37,5 +11,5 11 2018/2019 51 36,5 +14,5 4 2019/2020 48 34,1 +13,9 4 2020/2021 24 17,8 +6,2 31 2021/2022 50 36,4 +13,6 7 2022/2023 42 37,4 +4,6 63 2023/2024 31 30,5 +0,5 303 2024/2025 44 31,1 +12,9 4 2025/2026* 2* 3,1* -1,1* 504*

*после 10 матчей сезона

Получается, что голевое чутьё Овечкина серьёзно сбоит на старте сезона. Такими темпами он может «недобрать» голов — а это будет значить большую просадку в результативности нападающего, который привык забивать больше, чем ожидается.

Однако проблема не только в этом.

Сам Александр стал значительно меньше бросать. На данный момент на его счету 67 бросков, лишь 22 из которых пришлись в створ. Если сравнивать с прошлым сезоном, то тогда за 65 матчей он совершил 508 попыток и попал в створ 237 раз. Средний показатель бросков Ови уменьшился аж на 14%, а бросков в створ — и вовсе на 39%! Устрашающая статистика, которая частично объясняет проблемы капитана «Вашингтона».

Ведь, как известно, нельзя забить гол, если не бросать.

Александр Овечкин Фото: Patrick Smith/Getty Images

Впрочем, хоть «недобор» по xG также означает, что статистика Александра в дальнейшем может немного выправиться — он может прийти к средним значениям, глобально проблема вряд ли решится, потому что…

Партнёры не помогают Ови

Проблема не только в капитане «Вашингтона». Другие хоккеисты также испытывают сложности, и как итог — Овечкину не создают достаточно хороших моментов.

Так, у 40-летнего нападающего за 10 матчей набралось всего два броска с высокой опасностью, xG которых составил всего 0,64. За 65 встреч прошлого сезона эти показатели составляли 37 бросков и 15,94 xG соответственно — в среднем за 10 игр это 5,8 броска и 2,4 xG. Разница с текущими показателями огромна.

Переводя на человеческий, мы получаем простой факт: броски Овечкина значительно менее опасные, чем в минувшей регулярке. А это значит, что и ситуации, в которых оказывается форвард, также менее опасные.

Рассмотрим и другие виды бросков: средней и низкой опасности.

Говоря о первом, мы видим: в прошлом сезоне у Александра было 58 таких бросков общей опасностью 6,9 xG. В переводе на 10 матчей это 8,9 попытки ценой в 1 xG. На данный момент Ови уже нанёс 13 бросков со средней опасностью с общим 1,48 xG. То есть в сравнении с сезоном-2024/2025 он чаще оказывается в не самых выгодных, но всё ещё приемлемых ситуациях. Забить тяжелее, но по-прежнему можно — вот тут уже подключается сказанное ранее про то, что нападающий «Вашингтона и сам не забрасывает в моментах, в которых раньше свою парочку голов взял бы.

Перейдём к последнему виду бросков. В сезоне-2024/2025 их набралось аж 260, а их опасность составила 8,23 xG. В переводе на 10 игр это 40 бросков с 1,3 xG. Какая статистика у Овечкина на данный момент? 24 броска и 0,96 xG.

Если совместить все данные, мы получаем следующий вывод: раньше броски Овечкина были опаснее (год назад самым большим был общий xG бросков с высокой опасностью; сейчас — со средней) — соответственно, и ситуации, в которых он оказывался, зачастую были опаснее.

Очевидно, это комплексная и взаимная проблема: партнёры не создают достаточно хороших ситуаций для своего капитана, однако и капитан не может произвести достаточно качественный бросок и извлечь выгоду из тех моментов, которые он получает.

Сам «Вашингтон» плох

Впрочем, испытывает сложности не только Овечкин, но и вся команда. Несмотря на ряд важных побед и восьмое место на Востоке, дела «столичных» могли быть ещё лучше.

Обратим внимание на всё тот же показатель xG. «Вашингтон» забил 27 голов, хотя показатель ожидаемых голов — 37,93. То есть «столичные» «недобрали» больше 10 шайб и по состоянию на 30 октября занимали второе место во всей НХЛ по этому показателю, уступая только «Флориде» (-13,22 xG). Иными словами, у команды есть очевидные проблемы с реализацией.

Это не отражается на результатах настолько сильно, насколько могло бы, из-за того, что «Вашингтон» «забирает» своё в обороне. «Кэпиталз» должны были пропустить на 11,74 гола больше, чем пропустили на самом деле. По этому показателю подопечные Карбери и вовсе были первыми в НХЛ (опять-таки по состоянию на 30 октября).

Хоккеисты «Вашингтона» Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Тем не менее команда очевидно «недобирает» в атаке, а это значит, например, что должна реже вести в счёте и, соответственно, играть с соперником, который снял голкипера. Ещё в прошлом сезоне тренерский штаб отправлял Овечкина на лёд, когда оппонент заменял вратаря, только при преимуществе минимум в две шайбы. Следовательно, минус ещё несколько потенциальных голов для Александра.

Что касается причин такого провала в атаке всего «Вашингтона», то тяжело назвать конкретные. Вероятно, один из важнейших факторов — это завершение погони Ови за рекордом Гретцки. В минувшем сезоне, как признавались и сами хоккеисты, близость к такой великой истории вдохновляла и воодушевляла их. Возможно, именно этот энтузиазм, этот запал, эти эмоции и стали важной причиной, почему «столичные», будучи довольно средней командой, провели отличный сезон, сенсационно завершив регулярку на первом месте в конференции и на втором – в сводной таблице.

Теперь эмоции улеглись, наступило своего рода «похмелье», и некоторые хоккеисты перестали выдавать оверперформанс образца прошлого года. Всё-таки нельзя недооценивать эмоциональный и психологический заряд, который передавался команде от Овечкина, его Великой погони и всего, что происходило вокруг. Не будем забывать, что психология — это один из важнейших аспектов успешности в хоккее.

Помимо этого, нужно отметить довольно слабое большинство «Вашингтона». Шайба движется слабо, нечасто доставляется до капитана, да и тот всё никак не может разрядить свой легендарный бросок. За 32 попытки «столичные» забили всего шесть голов — 18,8% реализации. По этому показателю «Кэпс» занимают 22-е место в НХЛ. Причём соотношение ожидаемых и реальных шайб примерно равно (+0,04), то есть «Вашингтон» забивает ровно то, что создаёт. А создаёт, соответственно, не так уж и много.

Для лучшего снайпера в истории лиги в большинстве такая игра спецбригад — словно лишение одного из главных оружий. До тех пор, пока Карбери с ассистентами не наладит игру с численным преимуществом, Ови будет лишаться потенциальных голов.

***

Подытоживая, отметим, что статистика может и, скорее всего, действительно немного улучшится. Но только немного. На данный момент не кажется, что без дополнительной подготовки Овечкин сумеет вернуться к прежним цифрам. Да и его одноклубникам, как и тренерскому штабу, нужно серьёзно поработать, чтобы исправить недочёты. Если «Вашингтон» заиграет, то и его капитан будет выглядеть совершенно иначе. Даже в 40 лет.

