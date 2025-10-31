Скидки
Результаты матчей КХЛ за 31 октября 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

«Локомотив» снова обыграл СКА, кошмар «Сибири» продолжается. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ за 31 октября 2025 года
«Салават» одержал пятую победу подряд, «Трактор» забил «Барысу» шесть голов.

31 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись четыре встречи. Коротко подводим итоги матчей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Родевальд (Броссо, Жаровский) – 08:19 (5x4)     2:0 Хохлачёв (Жаровский, Родевальд) – 11:26 (5x4)     3:0 Фаизов (Кузнецов) – 15:43 (5x5)     4:0 Броссо (Родевальд, Калинюк) – 50:18 (5x5)     5:0 Корбит (Горшков) – 59:04 (5x5)    

На девятой минуте нападающий Джек Родевальд забил первый гол и вывел «Салават Юлаев» вперёд. На 12-й минуте форвард Александр Хохлачёв удвоил преимущество хозяев. На 16-й минуте нападающий Артур Фаизов забросил третью шайбу в ворота «Адмирала». На 51-й минуте форвард Девин Броссо укрепил преимущество уфимцев. В концовке матча нападающий Прохор Корбит забил пятый гол «Салавата», установив окончательный счёт.

Таким образом, уфимский клуб одержал пятую победу кряду. Отметим, для «Адмирала» это шестое поражение подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
6 : 3
Барыс
Астана
1:0 Ливо (Григоренко, Дер-Аргучинцев) – 00:17 (5x5)     2:0 Рыков (Рыкманов, Агламзянов) – 08:47 (5x5)     3:0 Гросс (Ливо, Григоренко) – 16:12 (5x4)     4:0 Глотов – 22:53 (4x5)     4:1 Веккионе (Уолш, Симонов) – 26:52 (5x4)     4:2 Масси (Уолш, Симонов) – 40:31 (5x5)     5:2 Жарков (Гросс, Глотов) – 48:22 (5x5)     6:2 Федосеев (Коршков, Горюнов-Рольгизер) – 51:34 (5x5)     6:3 Томпсон (Бреус, Бекетаев) – 56:55 (5x5)    

На 18-й секунде нападающий Джош Ливо забил первый гол и вывел «Трактор» вперёд. На девятой минуте форвард Александр Рыков удвоил преимущество хозяев. На 17-й минуте защитник Джордан Гросс забросил третью шайбу в ворота «Барыса». На 23-й минуте нападающий Василий Глотов укрепил преимущество «Трактора». На 27-й минуте форвард гостей Майк Веккионе отыграл одну шайбу. На 41-й минуте защитник Джейк Масси забил второй гол «Барыса».

На 49-й минуте нападающий Владимир Жарков забросил пятую шайбу в ворота астанинского клуба. На 52-й минуте защитник «Трактора» Ярослав Федосеев укрепил преимущество своей команды. На 57-й минуте форвард «Барыса» Тайс Томпсон сократил отставание, установив окончательный счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
7 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Блэкер (Шаров, Буше) – 12:10 (5x3)     1:1 Аланов (Ткачёв, Широков) – 22:16 (5x4)     2:1 Денежкин (Мэйсек, Некрасов) – 27:21 (5x5)     3:1 Каштанов (Романцев, Шашков) – 29:24 (5x5)     4:1 Волк (Ишимников, Буше) – 29:55 (5x5)     5:1 Мэйсек (Буше) – 38:12 (5x5)     6:1 Горбунов (Бусыгин) – 50:18 (5x5)     7:1 Горбунов (Бывальцев) – 59:59 (5x5)    

На 13-й минуте защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер забил первый гол. На 23-й минуте защитник «Сибири» Егор Аланов сравнял счёт. На 28-й минуте нападающий Максим Денежкин вывел хозяев вперёд. На 30-й минуте форвард Артём Каштанов забросил третью шайбу в ворота новосибирцев. Спустя 30 секунд нападающий Кёртис Волк укрепил преимущество «Автомобилиста».

На 39-й минуте форвард Брукс Мэйсек забил пятый гол хозяев. На 51-й минуте нападающий «Автомобилиста» Роман Горбунов довёл счёт до разгромного. В концовке Горбунов оформил дубль, установив окончательный счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Галенюк (Короткий, Филлипс) – 06:15 (5x5)     1:1 Красковский (Мисюль, Кирьянов) – 13:42 (5x5)     2:1 Иванов (Гернат, А. Радулов) – 14:09 (5x5)     2:2 Хайруллин (Ларионов, Педан) – 17:17 (5x5)     3:2 Мисюль (Сурин) – 21:00 (5x5)    

На седьмой минуте защитник СКА Данила Галенюк забил первый гол. На 14-й минуте нападающий «Локомотива» Павел Красковский сравнял счёт. На 15-й минуте форвард Георгий Иванов вывел хозяев вперёд. На 18-й минуте нападающий армейцев Марат Хайруллин восстановил равенство. На 22-й минуте защитник Даниил Мисюль забросил третью шайбу «Локомотива», установив окончательный счёт.

Таким образом, железнодорожники в третий раз в сезоне обыграли СКА.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 1 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Шанхайские Драконы
Шанхай
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Лада
Тольятти
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
