Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Локомотив» снова обыграл СКА, кошмар «Сибири» продолжается. Итоги дня в КХЛ

31 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись четыре встречи. Коротко подводим итоги матчей.

На девятой минуте нападающий Джек Родевальд забил первый гол и вывел «Салават Юлаев» вперёд. На 12-й минуте форвард Александр Хохлачёв удвоил преимущество хозяев. На 16-й минуте нападающий Артур Фаизов забросил третью шайбу в ворота «Адмирала». На 51-й минуте форвард Девин Броссо укрепил преимущество уфимцев. В концовке матча нападающий Прохор Корбит забил пятый гол «Салавата», установив окончательный счёт.

Таким образом, уфимский клуб одержал пятую победу кряду. Отметим, для «Адмирала» это шестое поражение подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 18-й секунде нападающий Джош Ливо забил первый гол и вывел «Трактор» вперёд. На девятой минуте форвард Александр Рыков удвоил преимущество хозяев. На 17-й минуте защитник Джордан Гросс забросил третью шайбу в ворота «Барыса». На 23-й минуте нападающий Василий Глотов укрепил преимущество «Трактора». На 27-й минуте форвард гостей Майк Веккионе отыграл одну шайбу. На 41-й минуте защитник Джейк Масси забил второй гол «Барыса».

На 49-й минуте нападающий Владимир Жарков забросил пятую шайбу в ворота астанинского клуба. На 52-й минуте защитник «Трактора» Ярослав Федосеев укрепил преимущество своей команды. На 57-й минуте форвард «Барыса» Тайс Томпсон сократил отставание, установив окончательный счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 13-й минуте защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер забил первый гол. На 23-й минуте защитник «Сибири» Егор Аланов сравнял счёт. На 28-й минуте нападающий Максим Денежкин вывел хозяев вперёд. На 30-й минуте форвард Артём Каштанов забросил третью шайбу в ворота новосибирцев. Спустя 30 секунд нападающий Кёртис Волк укрепил преимущество «Автомобилиста».

На 39-й минуте форвард Брукс Мэйсек забил пятый гол хозяев. На 51-й минуте нападающий «Автомобилиста» Роман Горбунов довёл счёт до разгромного. В концовке Горбунов оформил дубль, установив окончательный счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На седьмой минуте защитник СКА Данила Галенюк забил первый гол. На 14-й минуте нападающий «Локомотива» Павел Красковский сравнял счёт. На 15-й минуте форвард Георгий Иванов вывел хозяев вперёд. На 18-й минуте нападающий армейцев Марат Хайруллин восстановил равенство. На 22-й минуте защитник Даниил Мисюль забросил третью шайбу «Локомотива», установив окончательный счёт.

Таким образом, железнодорожники в третий раз в сезоне обыграли СКА.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Матчи 1 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Шанхайские Драконы Шанхай Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2