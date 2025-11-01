Провальный матч Овечкина. Позволил забить «Айлендерс» в меньшинстве, снова отложил юбилей

«Айлендерс» проиграли три последние домашние игры «Вашингтону», начиная с того матча, где Овечкин забил рекордный гол в НХЛ, но сейчас «островитяне» сами пожаловали в гости в столицу США. «Кэпиталз» штормит, в Столичном дивизионе они идут низковато, а великий капитан «Вашингтона» никак не может забить 900-й гол в НХЛ, хотя подобрался к этой отметке вплотную ещё несколько матчей назад. Впрочем, и сами «Айлендерс» в дивизионе в положении аутсайдера, проблемы у команды хватает, так что победа в этой игре обоим соперникам была необходима, как воздух.

В первом периоде гостям пришлось выдержать солидный натиск «Вашингтона». Илья Сорокин в воротах «островитян» трудился в поте лица и так и не позволил хозяевам открыть счёт до перерыва. В том числе при помощи вот такого шикарного сейва.

Правда, в начале второго отрезка «Вашингтон» всё-таки вышел вперёд. Том Уилсон здорово прочувствовал, куда отскочит шайба, и тут уже Сорокину не помогла его великолепная растяжка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Однако развить преимущество хозяевам льда не удалось, а на 35-й минуте, когда «Вашингтон» играл в большинстве, «Айлендерс» и вовсе сравняли счёт. Жан-Габриэль Пажо в быстрой атаке легко ушёл от ненавязчивой опеки Овечкина, получил передачу и переиграл Томпсона.

А уже на старте третьего периода очередной провал в обороне «Кэпиталз» привёл к ещё одной разящей контратаке «Айлендерс», которую точным броском завершил Бо Хорват.

Этот гол, как оказалось, стал победным. В оставшееся время до конца периода «Вашингтон» ничего не придумал, чтобы забить Сорокину ещё раз, а окончательный счёт в матче броском в пустые ворота установил Барзал. «Айлендерс» одержали важную победу и почти догнали «Вашингтон» в таблице, российский голкипер «островитян» провёл сильный матч и был признан его второй звездой. Защитник Александр Романов провёл на льду почти 20 минут и не отметился протокольными действиями, а вот российские нападающие «Айлендерс» вообще не попали в заявку. И если Максим Цыплаков ещё вчера играл с «Каролиной», то Максим Шабанов вне ростера с 22 октября.

Что же касается Овечкина, то для Александра матч выдался провальным. Мало того, что снова не смог забить юбилейный гол, а «Вашингтон» проиграл, так Ови ещё и позволил забить Пажо в меньшинстве, да и в целом был на льду во время каждого гола соперника, заработав «-3». Но бывают и такие игры, а шанс исправиться у «Кэпиталз» и их капитана будет уже следующим вечером в матче с «Баффало».