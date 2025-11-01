«Сибирь» потеряла своё лицо. Это даже хуже последнего места на Востоке

Многие люди, становясь старше, без особой радости отмечают очередной день рождения. Неизвестно, относится ли это к хоккейным клубам, но «Сибирь» встретила свою 63-ю годовщину в жутком состоянии: проиграла 1:7 в Екатеринбурге и полностью развалилась во втором периоде, пропустив четыре шайбы. Это шестое поражение команды подряд, «Сибирь» за два месяца выиграла лишь один матч в основное время — в Хабаровске, и тот со счётом 1:0.

Вячеслав Буцаев на пресс-конференции был мрачен: «В этой ситуации нужно смотреть, что мы представляем из себя: мы команда или группа отдельных хоккеистов, вышедших провести 60 минут. Есть огромные претензии к ряду игроков. Вроде команда на бумаге с именами, но пока что эти имена неправильно оценивают ситуацию и неправильно выполняют, что им говорят. Когда даётся игровое задание и указывается, что делать, а команда делает наоборот, какие могут быть оправдания?»

Назначение Буцаева в Новосибирске было встречено протестами: не митингами, конечно, однако посты клуба в телеграм-канале тонули в отрицательных реакциях, а комментарии были захвачены нецензурными хэштегами. Тот факт, что в клубе в должности шефа селекционного отдела уже давно работал брат тренера, был встречен болельщиками однозначно. Кроме того, и к деятельности менеджмента накопились претензии.

Однако кризис «Сибири» начался не после увольнения Вадима Епанчинцева и даже не после прихода нынешнего руководства. Сезон-2022/2023 стал для «Сибири» противоречивым. С одной стороны, многие игроки команды побили личные рекорды, а клуб долго шёл в топ-4 Востока. С другой стороны, в январе-феврале у команды случился спад, «Сибирь» заняла лишь шестое место (хотя победа в последнем матче сезона поднимала на четвёртое) и проиграла «Авангарду» в пяти матчах. Никто и не вспомнит, что в домашних матчах новосибирцев подвела ужасная реализация.

После сезона клуб расстался с Андреем Мартемьяновым. «Жиган с Эльмаша» пришёл в команду в кризисный момент, когда клуб пропустил плей-офф четырежды за пять сезонов. Задачей Мартемьянова было вернуть стабильность, и тренер с ней справился — однако местному менеджменту быстро захотелось чего-то большего. Той весной скромные «Адмирал» и «Торпедо» грохнули фаворитов в первом раунде — кажется, в Новосибирске тоже захотели жить по-новому. Впрочем, расставание это было по вполне обоюдному согласию.

Андрей Мартемьянов в «Сибири» Фото: РИА Новости

Тогда фактически декларировались три цели: играть в атакующий хоккей, чтобы заполнять трибуны новой арены; развивать молодых игроков, как в «Торпедо»; первый раунд не должен быть нашим потолком – надо стараться проходить дальше. Все эти цели вполне благородны, вот только реализация их оказалась ужасной.

Заходы про атакующий хоккей вообще странно было слышать. Своих успехов в КХЛ «Сибирь» добивалась в рабочем стиле с сильной игрой вратарей. Сложно представить, что «Бостон» вдруг откажется от идеологии Big Bad Bruins и начнёт ставить на маленьких юрких технарей. Или «Филадельфия» забудет о прошлом «хулиганов с Броад-стрит». При этом исполнение перестройки свелось фактически лишь к декларациям.

Молодёжь? Очень яркий пример — Владимир Михалёв. 18-летний игрок ярко ворвался в КХЛ при Дэвиде Немировски, забросив две шайбы в трёх первых матчах. В прошлом сезоне его гоняли между тремя лигами: когда в «Зауралье» уже вроде бы рассчитывали на форварда, его подняли обратно, чтобы в итоге не дать времени в основе. Теперь игрок уехал в «Кузню»: даже если это скрытая аренда, всё равно показательно. За последние полтора года клуб расстался с Никитой Ефремовым, Никитой Шашковым, Сергеем Дубакиным, Дмитрием Овчинниковым — либо за деньги, либо в обмен на игроков, которых в команде уже нет.

Результат? Ну тут и так всё видно. Понятно, что на контрасте с нынешним развалом многие болельщики уже скучают по Епанчинцеву — но и в прошлом году хоккейного конструктива было очень мало. Один из комментаторов матчей едко описывал модель игры клуба в прошлом году: «Сибирь» ждёт большинства. В большинстве же выходили Тревор Мёрфи с Тейлором Беком и успешно всё решали: связка у них была наигранная, а Бек порой заправлял даже больше тренеров. Без голов спецбригады и периодических геройств вратарей у «Сибири» в равных составах всё было не очень хорошо.

Так что все претензии в Новосибирске могут предъявлять к менеджменту. Уход Кирилла Фастовского многие встретили с радостью: у болельщиков было ощущение, что клуб топтался на одном месте. Кроме того, подчинённые Фастовского на ровном месте устроили «дело Гордеева», из-за которого клуб фактически не попал в плей-офф весной 2024-го. Однако стратегия нового руководства команды — загадка.

Хаотичная политика прошлого года могла быть оправданна странными контрактами по схеме «1+2»: первый год кровь из носу нужно было показать какой-то результат, чтобы продолжить работу. Тогда приглашение ветеранов было логичным. Но теперь у Виктора Меркулова и его помощников давления быть не должно, можно строить команду. Однако — и здесь можно согласиться с Буцаевым — в Новосибирске сейчас скорее набор имён, а не команда.

Шайба в воротах «Сибири» Фото: РИА Новости

Нельзя сказать, что в вакууме трансфер Никиты Сошникова — это плохо. Нельзя сказать, что Владимир Александрович Ткачёв никому не нужен в КХЛ, переход Скотта Уилсона рассматривался как победа чуть ли не всеми наблюдателями. Но какая команда образуется, когда вместе собирается множество игроков за 30, нет хорошего баланса между игровиками и ролевиками, не так много скоростных игроков, а в защите маловато людей, которые умеют хорошо двигать шайбу? Вы видите результат.

Хороший пример — Чейз Приски. Американец приходил из АХЛ на место Мёрфи и получил очень вкусные 65 млн в год. Однако на деле лучший бомбардир команды (не только среди защитников) — Егор Аланов, который пока и выходит в первом большинстве. Мёрфи не очень хорош в своей зоне (был бы чуть лучше, играл бы в НХЛ), Приски тоже — вчера он не только «привёз» пятый гол «Автомобилиста», но и слабо сыграл в моменте с третьей шайбой. Однако Мёрфи компенсировал это уникальными для нашей лиги атакующими навыками, трансфер же Приски с точки зрения цены-качества уже выглядит неудачей.

Про то, что творится в раздевалке, есть самые разнообразные слухи. Однако лучше всяких слухов ситуацию показывает происходящее на скамейке «Сибири», где половина штаба Буцаева отходит от него максимально далеко, присоединяясь к сервисменам — на контрасте весь штаб «Автомобилиста» стоял на соседней скамейке максимально плотно.

Но повторимся: нельзя сказать, что и при Епанчинцеве, и до него при Немировски/Кривокрасове команда демонстрировала принципиально другую игру. Тот жуткий уровень брака и тотальный развал в обороне, который продемонстрировала команда в Екатеринбурге, нельзя оправдать ни менеджерскими решениями, ни какими-то замашками тренера — тем более тот же Буцаев всего два года назад добивался с «Витязем» единственной победы клуба в истории плей-офф КХЛ. Хоккеисты с многомиллионными контрактами не имеют права так откровенно забивать на игру в любых обстоятельствах.

«Сибирь» потеряла ту идентичность, которая отличала клуб от других в лучшие годы. И возвращение этой идентичности не сведётся к простому «уволить этого, обменять того»: нужна кропотливая работа в течение хотя бы одного сезона. Спасать ли этот? При хорошем развитии событий вряд ли клуб пройдёт хотя бы первый раунд.