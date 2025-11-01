Попавший в допинг-скандал форвард «Спартака» может играть хоть завтра! Как это возможно?

Новости о дисквалификации Ивана Морозова за употребление наркотиков выглядели убийственными. Хотя сложно сказать, что эти вещества реально улучшают спортивный результат, дисквалификация за их употребление в какой-то момент была строжайшей. Вы все помните, как Евгений Кузнецов был отстранён ИИХФ на четыре года. Только нахождение вне юрисдикции ВАДА при игре за «Вашингтон» помогло избежать такого же отстранения на клубном уровне.

КХЛ же, несмотря на объявленную независимость от ФХР, всё равно подчиняется мировым антидопинговым правилам. Из-за этого Игорь Григоренко не может продолжить работу на посту гендиректора «Сочи». Однако правила могут резко меняться, и не всегда широкая публика отслеживает их перемену. Сегодня юристы, представлявшие интересы Морозова, выпустили официальный пресс-релиз:

«29 августа 2025 года на Кубке мэра Москвы Иван Морозов сдал допинг-пробу, которая показала положительный результат на запрещённое вещество из раздела S6 запрещённого списка ВАДА. Действующие в антидопинге правила и практика CAS предполагают, что за такое нарушение могла быть назначена серьёзная санкция — вплоть до четырёхлетней дисквалификации.

Путём выбора правильной стратегии защиты, а также тесного и конструктивного взаимодействия с РУСАДА удалось значительно снизить применимую санкцию. С учётом того, что спортсмен признал свою вину, раскаялся, извинился перед болельщиками и партнёрами, прошёл реабилитационную программу, впервые в истории России за подобное нарушение антидопинговых правил РУСАДА своим решением снизило применимую санкцию до одного месяца».

Иван Морозов Фото: РИА Новости

Юристы Морозова ссылаются на пункт 12.2.4.1 Общероссийских антидопинговых правил, принятых в 2021-м. Согласно ему, если спортсмен доказывает, что нарушение произошло во внесоревновательный период и не влияло на спортивные результаты, срок отстранения составляет три месяца. Однако при прохождении одобренной РУСАДА терапии этот срок сокращается до одного месяца, что мы и увидели в случае Морозова.

Среди заметных российских спортсменов-игровиков такое произошло с баскетболисткой Ниной Глонти. Весной 2022-го ФИБА выписала спортсменке трёхмесячную дисквалификацию за кокаин. Позже Глонти писала, что это произошло на отдыхе в Доминиканской Республике, где в баре она познакомилась с компанией местных ребят и «совершила ошибку». Дисквалификация не повлияла на карьеру спортсменки, год назад она стала MVP чемпионата России.

Что теперь будет с Морозовым? Многие в момент объявления о дисквалификации обратили внимание на странную формулировку в официальном заявлении «Спартака»: «Запрещённое вещество попало в организм вне рамок деятельности клуба и медицинского штаба». Однако контракт хоккеиста не был расторгнут, и теперь Морозов теоретически может вернуться в состав красно-белых хоть завтра.

«Спартак» без Морозова не повалился: из восьми последних матчей команда выиграла шесть, пусть в этом отрезке было и болезненное поражение от «Динамо» (0:5). Однако даже с учётом очень большой глубины состава «Спартака» и разветвлённой клубной системы, когда даже игроки уровня Ивана Воробьёва или Станислава Ярового могут уехать в «Химик», центры остаются самой дефицитной хоккейной позицией.

Большую роль в последних встречах получал Герман Рубцов, часто выходивший в первом звене: у бывшего первораундника 12 очков в 19 матчах, но и худшие в команде «-8». И Михаил Мальцев, и Нэйтан Тодд могут появляться как в центре, так и на фланге. И если «Спартак» не захочет лишний раз повоспитывать своего ошибшегося центра, то в хоккейном плане Морозов очень и очень нужен команде.