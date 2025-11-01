«Это крайне раздражает, сводит с ума». Судьи «убивают» «Вашингтон»?

За две недели в матчах команды Овечкина произошли сразу три скандальные ситуации, связанные с решениями арбитров.

Минувшей ночью «Вашингтон» проиграл третий матч подряд и вывалился за пределы зоны плей-офф. А главное — вновь выглядел невразумительно и поражение в целом-то заслужил.

Команда играет очень плохо, и это факт. Тем не менее в ситуации, когда каждое очко на вес золота, в дело зачастую вступают нюансы. Особенно когда команду и так штормит.

Вот в чём примечательность ситуации, в которой оказались «столичные». Они уступили в трёх последних матчах и суммарно потерпели уже пять поражений в 11 встречах, и играют они порой действительно просто ужасно. Но в трёх из этих пяти неудачных матчей на итоговый результат напрямую повлияли… спорные судейские решения!

Давайте сразу разъясним: мы не пытаемся оправдать плохие результаты «Вашингтона». Команде срочно нужно прибавлять, иначе плей-офф станет для них несбыточной мечтой. Но всё-таки хочется подсветить примечательные моменты, которые стали поворотными сразу в трёх встречах всего за две недели. Мы выскажем своё мнение здесь — а вы, рассмотрев приведённые эпизоды, сможете дать своё видение в комментариях. По рукам? Раз так, приступим.

«Вашингтон» — «Ванкувер», 19 октября

Первый эпизод произошёл в домашнем матче с «Кэнакс». К тому моменту «Кэпиталз» одержали четыре победы подряд и выглядели довольно бодро. Тем не менее они пропустили на первой же минуте встречи и были вынуждены отыгрываться.

А главный момент матча произошёл ещё в первом периоде, на 18-й минуте. Филип Хитил прорвался сквозь оборону хозяев, выехал на пятак и бросил. Чарли Линдгрен спас ворота, однако у его владений начался хаос. Сначала Эвандер Кейн врезался в голкипера, после чего упал во вратарской, задев американца. Затем Линус Карлссон выгреб шайбу из-под Линдгрена, продолжив атаку «Ванкувера». В конце концов Кейн локтем прижал ловушку Чарли ко льду, не позволив тому полноценно включиться в эпизод и лишив голкипера части экипировки — страж ворот попросту остался без ловушки.

В этот момент к шайбе подоспел Тайлер Майерс — и всё, вынимай. 2:0.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Чем это не помеха вратарю? Причём сразу в нескольких моментах.

Тренерский штаб «Вашингтона» отреагировал на этот эпизод: сначала взял тайм-аут, чтобы лучше разобраться в моменте, а затем всё-таки запросил челлендж. Тем не менее судьи после видеопросмотра нарушения правил не нашли. Челлендж был провален, поэтому «Кэпиталз» получили две минуты.

И через 41 секунду «Ванкувер», играя в большинстве, забил третий гол, фактически предрешив исход встречи.

«Видеопросмотр подтвердил, что до гола Тайлера Майерса нарушений, связанных с помехой вратарю, не было. Согласно правилу 69.7, в случае отскока шайбы или в том случае, если вратарь и атакующий/ие игрок/и одновременно пытаются сыграть в свободную шайбу, будь то в площади ворот или за её пределами, случайный контакт с вратарём допускается, и любой забитый в результате этого гол будет засчитан», — говорилось в заявлении НХЛ.

После матча Линдгрена спросили про этот эпизод: «Я даже не буду это комментировать. Люди могут принять решение сами. «Ванкувер» забивает второй гол, мы берём челлендж; они реализуют удаление — в этом случае действует эффект домино. Это крайне раздражает, сводит с ума».

Таким образом, одно спорное решение повлекло за собой двойное наказание для «Вашингтона». И ведь не скажешь, что у тренерского штаба не было оснований в такой ситуации взять запрос.

Как бы то ни было, из 0:1 счёт на табло превратился в 0:3, и даже почти состоявшийся героический камбэк «столичных» в концовке не помог им раздобыть очки в этом матче. Хотя нет сомнений, что при ином решении судей всё могло сложиться совсем по-другому.

«Вашингтон» — «Оттава», 26 октября

Ровно через неделю произошёл ещё один спорный инцидент. «Кэпиталз» оклемались после поражения от «Ванкувера», выиграли две встречи подряд и теперь принимали «сенаторов». Хозяева вновь довольно быстро оказались в статусе догоняющих. Тем не менее первый период завершился со счётом всего 1:0 в пользу «Оттавы», так что хозяева ещё могли побороться.

Если бы не момент на старте второго игрового отрезка — момент, ставший решающим в этой встрече.

На 24-й минуте Шейн Пинто перехватил шайбу в своей зоне и убежал в контратаку. Сзади его нагонял Джейкоб Чикран. В результате борьбы с защитником «столичных» Пинто влетел в Линдгрена, а шайба пересекла линию, кажется, уже после того, как ворота были сдвинуты. Тем не менее гол был засчитан.

Сначала судьи сами отправились смотреть видеопросмотр, после которого определили: шайба пересекла линию ворот, всё в рамках правил. Затем «Вашингтон» взял челлендж на помеху голкиперу, однако и тут судьи были непреклонны — хороший гол. 2:0.

«Видеопросмотр показал, что шайба полностью пересекла линию ворот «Вашингтона» до того, как ворота были сдвинуты. Затем «Кэпиталз» инициировали тренерский запрос на помеху голкиперу. Видеопросмотр показал, что действия Джейкоба Чикрана из «Вашингтона» привели к контакту Шейна Пинто из «Оттавы» с вратарём Чарли Линдгреном перед тем, как Пинто забил гол.

Решение было принято в соответствии с примечанием 2 к правилу 38.11 (ii), которое, в частности, гласит, что взятие ворот должно быть засчитано, поскольку «защищающийся игрок толкнул, пихнул атакующего хоккеиста или совершил фол против него, в результате чего атакующий игрок вступил в контакт с вратарём», — говорилось в официальном заявлении НХЛ.

«Кэпиталз» вновь остались в меньшинстве, и спустя минуту «Оттава» забила третий гол. Игра фактически была сделана. После этого «столичные» окончательно расклеились, пропустили ещё четырежды и в итоге потерпели сокрушительное поражение — 1:7.

Впрочем, справедливости ради отметим, что этот момент, на ваш взгляд, наименее спорный из всех. Чикран действительно подталкивал Пинто, из-за чего тот, вероятно, и влетел во вратаря. Тем не менее весь эпизод в совокупности всё равно вызывает вопросы.

«Вашингтон» — «Айлендерс», 1 ноября

Не прошло и недели, как состоялся третий спорный эпизод, вызвавший бурю негодования в социальных сетях.

«Вашингтон» толком не успел отойти от поражения в матче с «Оттавой» — всухую проиграл «Далласу» — и теперь встречался с «Айлендерс». В этот раз начало, однако, выдалось для «столичных» куда более позитивным. На 25-й минуте Том Уилсон вывел хозяев вперёд, а на 35-й «Кэпиталз» и вовсе получили неплохую возможность упрочить преимущество, оставшись в большинстве. Тем не менее это обернулось кошмаром для подопечных Спенсера Карбери.

«Вашингтон» проиграл борьбу за чужими воротами, в результате чего «Айлендерс» убежали в контратаку. Симон Хольмстрём вошёл в зону по левому флангу и отдал диагональный пас на пятачок, куда примчал Жан-Габриэль Пажо, в касание отправивший шайбу в ворота. 1:1.

«Вашингтон» вновь взял челлендж — на этот раз на возможный офсайд. Казалось, что гол действительно отменят, даже комментаторы вслух рассуждали: да, похоже на положение «вне игры».

Однако судьи удивили: они засчитали шайбу Пажо. А соответственно, признали запрос тренерского штаба неудачным и выписали хозяевам две минуты штрафа.

В официальном заявлении НХЛ разъяснила решение рефери следующим образом: «Нет убедительных видеодоказательств того, что игрок «Айлендерс» Пажо вошёл в зону раньше шайбы. Следовательно, решение о голе остаётся в силе».

Примечательно, что разглядеть офсайд всё-таки было возможно. Смотрите сами:

Офсайд Пажо Фото: Кадр из трансляции

В итоге «Вашингтон» вместо счёта 1:0 и почти полутора минут в большинстве получил 1:1 и равные составы, а впоследствии – ещё и полминуты меньшинства.

Конечно, этот момент нисколько не снимает ответственность со «столичных», которые в принципе допустили контратаку и такой гол, имея на льду на одного игрока больше. Однако скрин чётко показывает, что офсайд был. А значит, «Кэпиталз» упустили преимущество в счёте не только по своей вине.

***

Таким образом, всего за две недели «Вашингтон» трижды оказывался в спорных ситуациях, связанных с судейскими решениями. Можно ли считать каждое из них ошибочным? Или же рефери во всех моментах разобрались верно? Вопросы, на которые, вероятно, новых ответов мы не получим.

Тем не менее для «столичных» это должно стать дополнительной мотивацией. Чтобы даже в случае судейских ошибок команда держала удар и могла продемонстрировать это на льду.

Но ситуация, конечно, удивительная.

