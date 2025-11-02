Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ 1 ноября, обзоры, видео голов, расписание матчей на 2 ноября, турнирная таблица КХЛ

«Лада» прервала суперсерию «Ак Барса», ЦСКА снова проиграл в концовке. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 1 ноября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
«Авангард» минимально одолел «Нефтехимик», «Шанхай» одержал яркую и волевую победу над «Северсталью».

1 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись четыре матча. Коротко рассказываем о каждом из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Окулов (Лажуа, Прохоркин) – 04:05 (5x4)     2:0 Мартынов – 22:15 (5x5)     2:1 Юртайкин (Шафигуллин, Барулин) – 35:33 (5x4)    

В Омске «Авангард» принимал «Нефтехимик». «Ястребы» реализовали большинство в начале игры усилиями Константина Окулова, признанного КХЛ лучшим нападающим октября. После этого на первый план в игре вышли арбитры, выписавшие при совершенно равной и не «грязной» игре семь подряд удалений хозяевам площадки. В редких промежутках игры в равных составах Игорь Мартынов удвоил преимущество «Авангарда», в меньшинстве омичи действовали здорово, но с седьмой попытки всё-таки пропустили от Данила Юртайкина. В конце второго периода после пропущенного удаления на Прохоркине не выдержал Ги Буше, получивший в результате малый штраф за оскорбление арбитров. В третьем периоде «Нефтехимик» ещё раз сыграл в большинстве, однако больше так и не сумел забить Никите Серебрякову.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 6
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Подшивалов (Веряев, Думбадзе) – 02:43 (5x5)     2:0 Абросимов (Квочко, Лишка) – 11:15 (5x5)     2:1 Попугаев (Харпур, Джозефс) – 12:21 (5x5)     2:2 Сюсиз (Лабанк, Харпур) – 14:32 (5x5)     2:3 Лабанк (Рендулич, Рыбар) – 31:46 (5x4)     2:4 Акользин (Кленденинг) – 35:40 (5x5)     2:5 Вагнер (Кленденинг, Валенцов) – 38:43 (5x5)     3:5 Квочко – 55:00 (5x5)     3:6 Попугаев (Лабанк, Джозефс) – 57:12 (5x5)    

В Череповце «Северсталь» принимала «Шанхайских Драконов» и уже к 12-й минуте вела 2:0 благодаря голам Подшивалова и Абросимова. Впрочем, подопечные Галлана очень быстро отыгрались, а в середине встречи первую шайбу в КХЛ забросил Кевин Лабанк. До второго перерыва «Шанхай» забил ещё дважды, уйдя в отрыв, и в третьем периоде «Северсталь», как ни старалась, не смогла догнать соперника. «Драконы» прервали пятиматчевую серию поражений, у череповчан второй проигрыш подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 4
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Грошев (Дяденькин) – 06:06 (5x5)     1:1 Сафонов (Лямкин, Семёнов) – 08:55 (5x4)     2:1 Семёнов (Яшкин, Миллер) – 20:44 (5x5)     2:2 Романов (Кугрышев, Чивилёв) – 33:18 (5x5)     3:2 Семёнов (Карпухин) – 38:18 (5x5)     3:3 Обидин (Кугрышев, Алтыбармакян) – 51:36 (5x5)     3:4 Дяденькин (Грошев, Коттон) – 64:25 (3x3)    

Не знавший поражений с 29 сентября «Ак Барс» принимал дома одного из главных аутсайдеров сезона. Но матч сложился для казанцев совсем не просто. Они первыми пропустили, затем перевернули ход игры, однако «Лада» всякий раз доставала соперника и не отпускала далеко в счёте. В концовке основного времени судьи приняли крайне спорное решение, отменив гол Денисенко из-за удара ногой по шайбе, матч ушёл в овертайм, где гол Дяденькина прервал рекордную серию побед «Ак Барса».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Пыленков (Гусев, Уил) – 03:09 (5x5)     1:1 Саморуков (Спронг, Абрамов) – 03:53 (5x5)     2:1 Гусев (Уил, Сергеев) – 39:50 (5x5)     2:2 Нестеров (Бучельников, Спронг) – 55:04 (5x4)     3:2 Мамин (Ожиганов, Пыленков) – 59:22 (5x5)    

В Москве состоялся очередной раунд дерби – «Динамо» против ЦСКА. Соперники обменялись голами на четвёртой минуте, в концовке второго периода Гусев вывел бело-голубых вперёд, но ЦСКА отыгрался в третьем периоде. Дело шло к овертайму, однако за 38 секунд до сирены экс-армеец Максим Мамин забил в ворота бывшей команды и принёс победу «Динамо». ЦСКА во второй раз подряд пропустил решающий гол на последней минуте основного времени.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Турнирная таблица

Матчи 2 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android