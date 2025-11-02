«Лада» прервала суперсерию «Ак Барса», ЦСКА снова проиграл в концовке. Итоги дня в КХЛ

1 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись четыре матча. Коротко рассказываем о каждом из них.

В Омске «Авангард» принимал «Нефтехимик». «Ястребы» реализовали большинство в начале игры усилиями Константина Окулова, признанного КХЛ лучшим нападающим октября. После этого на первый план в игре вышли арбитры, выписавшие при совершенно равной и не «грязной» игре семь подряд удалений хозяевам площадки. В редких промежутках игры в равных составах Игорь Мартынов удвоил преимущество «Авангарда», в меньшинстве омичи действовали здорово, но с седьмой попытки всё-таки пропустили от Данила Юртайкина. В конце второго периода после пропущенного удаления на Прохоркине не выдержал Ги Буше, получивший в результате малый штраф за оскорбление арбитров. В третьем периоде «Нефтехимик» ещё раз сыграл в большинстве, однако больше так и не сумел забить Никите Серебрякову.

В Череповце «Северсталь» принимала «Шанхайских Драконов» и уже к 12-й минуте вела 2:0 благодаря голам Подшивалова и Абросимова. Впрочем, подопечные Галлана очень быстро отыгрались, а в середине встречи первую шайбу в КХЛ забросил Кевин Лабанк. До второго перерыва «Шанхай» забил ещё дважды, уйдя в отрыв, и в третьем периоде «Северсталь», как ни старалась, не смогла догнать соперника. «Драконы» прервали пятиматчевую серию поражений, у череповчан второй проигрыш подряд.

Не знавший поражений с 29 сентября «Ак Барс» принимал дома одного из главных аутсайдеров сезона. Но матч сложился для казанцев совсем не просто. Они первыми пропустили, затем перевернули ход игры, однако «Лада» всякий раз доставала соперника и не отпускала далеко в счёте. В концовке основного времени судьи приняли крайне спорное решение, отменив гол Денисенко из-за удара ногой по шайбе, матч ушёл в овертайм, где гол Дяденькина прервал рекордную серию побед «Ак Барса».

В Москве состоялся очередной раунд дерби – «Динамо» против ЦСКА. Соперники обменялись голами на четвёртой минуте, в концовке второго периода Гусев вывел бело-голубых вперёд, но ЦСКА отыгрался в третьем периоде. Дело шло к овертайму, однако за 38 секунд до сирены экс-армеец Максим Мамин забил в ворота бывшей команды и принёс победу «Динамо». ЦСКА во второй раз подряд пропустил решающий гол на последней минуте основного времени.

Матчи 2 ноября

