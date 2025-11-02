Скидки
Миннесота – Ванкувер – 5:2, видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ, три очка Тарасенко

Лучший матч за полтора года! Тарасенко забил с чудо-передачи и отдал два ассиста
Максим Макаров
Тарасенко забил гол и отдал два ассиста
Аудио-версия:
Комментарии
Последний раз Владимир набирал три очка 2 апреля 2024 года.

Сказать про то, что «Миннесота» и «Ванкувер» хорошо начали сезон, язык не поворачивается. «Дикари», хоть и сохранили Капризова, дав ему рекордный контракт, не решили основные проблемы составом. Плоды этого сейчас и пожинаются. «Косатки» же после пертурбаций прошлого сезона, смены тренера в межсезонье остаются в неопределённом положении – вроде бы и не аутсайдеры, но при этом всерьёз и за плей-офф бороться вряд ли будут.

Владимир Тарасенко после перехода в «Миннесоту» начал получать больше игрового времени, выходя в первой спецбригаде большинства, однако личная результативность форварда от этого особо не повышается. Но сегодня Владимира наконец прорвало.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Тарасенко (Эрикссон Эк, Болди) – 15:53 (pp)     1:1 О'Коннор (Макикерн, Рятю) – 25:34     2:1 Росси (Юханссон, Тарасенко) – 33:49     3:1 Хиностроза (Бродин) – 44:07     4:1 Бродин (Эрикссон Эк, Тарасенко) – 45:46     4:2 О'Коннор (Рятю) – 47:00     5:2 Хартман (Хиностроза) – 56:43    

Он счёт и открыл за четыре минуты до конца первого периода, и большая заслуга в этом Йоэля Эрикссона Эка – швед поднял шайбу себе же на крюк и слёту отправил её в сторону Тарасенко. Владимир таким шансом воспользовался, катнув снаряд между щитков Демко.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Вскоре «Ванкувер» счёт сравнял, но через восемь минут «Уайлд» вновь вышли вперёд – Тарасенко набросил от синей линии, а Марко Росси удачно сыграл на добивании.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Шансы у «Ванкувера» в третьем периоде были, однако собственный вратарь помножил их на ноль. Сначала Тэтчер Демко пропустил после лёгкого броска Хинострозы почти с синей линии, а затем Бродин на удачу швырнул в сторону ворот, и шайба медленно завалилась в ближний угол. Во втором голе результативной передачей отметился Тарасенко, для которого этот матч стал первым с тремя очками со 2 апреля 2024 года. Вот так Владимир провёл лучший матч за полтора года!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Миннесота» же довольно спокойно довела дело до победы и прервала пятиматчевую серию поражений. Но турнирное положение исправлено не было – «дикари» остались на предпоследнем месте в дивизионе, ниже только «Сент-Луис».

