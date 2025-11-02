Лучший матч за полтора года! Тарасенко забил с чудо-передачи и отдал два ассиста

Сказать про то, что «Миннесота» и «Ванкувер» хорошо начали сезон, язык не поворачивается. «Дикари», хоть и сохранили Капризова, дав ему рекордный контракт, не решили основные проблемы составом. Плоды этого сейчас и пожинаются. «Косатки» же после пертурбаций прошлого сезона, смены тренера в межсезонье остаются в неопределённом положении – вроде бы и не аутсайдеры, но при этом всерьёз и за плей-офф бороться вряд ли будут.

Владимир Тарасенко после перехода в «Миннесоту» начал получать больше игрового времени, выходя в первой спецбригаде большинства, однако личная результативность форварда от этого особо не повышается. Но сегодня Владимира наконец прорвало.

Он счёт и открыл за четыре минуты до конца первого периода, и большая заслуга в этом Йоэля Эрикссона Эка – швед поднял шайбу себе же на крюк и слёту отправил её в сторону Тарасенко. Владимир таким шансом воспользовался, катнув снаряд между щитков Демко.

Вскоре «Ванкувер» счёт сравнял, но через восемь минут «Уайлд» вновь вышли вперёд – Тарасенко набросил от синей линии, а Марко Росси удачно сыграл на добивании.

Шансы у «Ванкувера» в третьем периоде были, однако собственный вратарь помножил их на ноль. Сначала Тэтчер Демко пропустил после лёгкого броска Хинострозы почти с синей линии, а затем Бродин на удачу швырнул в сторону ворот, и шайба медленно завалилась в ближний угол. Во втором голе результативной передачей отметился Тарасенко, для которого этот матч стал первым с тремя очками со 2 апреля 2024 года. Вот так Владимир провёл лучший матч за полтора года!

«Миннесота» же довольно спокойно довела дело до победы и прервала пятиматчевую серию поражений. Но турнирное положение исправлено не было – «дикари» остались на предпоследнем месте в дивизионе, ниже только «Сент-Луис».