«Буду молиться за него». Канадца увезли со льда на носилках после столкновения с Мичковым

Канадский защитник «Торонто» Крис Танев сегодня вернулся в состав команды после сотрясения мозга, полученного в октябре в матче с «Нью-Джерси», но игру с «Филадельфией» закончить не смог. В третьем периоде его увезли со льда на носилках после столкновения с Матвеем Мичковым.

Ситуация из разряда – никто не виноват. Мичков пытался увернуться от контакта, Танев ехал спиной и вообще не чувствовал опасности и был не готов к столкновению. При контакте голова канадца дёрнулась, он упал и самостоятельно со льда уже не поднялся. Подскочившие медики зафиксировали ему голову и шею, уложили на носилки и под аплодисменты трибун укатили с площадки. Танева подбадривали и партнёры по команде, и игроки «Филадельфии», в ответ он показал им большой палец.

Посовещавшись, судьи выписали Мичкову две минуты штрафа за атаку игрока, не владеющего шайбой. Большинство «Торонто» не реализовало, но к тому времени гости и так вели 4:1 и в итоге довели матч до победы – 5:2.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Вот что сам Танев говорил о сотрясениях мозга перед сегодняшней игрой: «Они все разные. Иногда болит голова, иногда давление в голове. Может меняться настроение. Очень много разных состояний может быть, так что все сотрясения разные».

«Очень не повезло. Буду молиться за него. Он ведь только вернулся после травмы головы, не хочется видеть такое», — отметил обеспокоенный нападающий «листьев» Ник Робертсон.

Поддержку выразил и капитан команды Остон Мэттьюс: «Тяжёлое чувство. Он – неотъемлемая часть команды, парень с таким большим опытом. И каждый раз, когда видишь, что выносят носилки, внутри всё съеживается. Мы все думаем о нём, молимся за него и надеемся на лучшее. Надеюсь, там ничего серьёзного, но не хочется, чтобы такое в принципе происходило».

После матча главный тренер «Мэйпл Лифс» Крэйг Берюбе сообщил, что Танева доставили в больницу, и сейчас он проходит обследования. «Он двигается, думаю, с ним всё будет в порядке. Сейчас он проходит тесты, так что поглядим. Возможно, он вернётся домой вместе с командой», — обнадёжил тренер.