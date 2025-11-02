Скидки
Хоккей Статьи

Баффало — Вашингтон — 4:3 Б, видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ, антирекордная сухая серия Овечкина

Кризис Овечкина затягивается. Александр уже повторил личный антирекорд
Максим Макаров
Кризис Овечкина затягивается
«Вашингтон» проиграл четвёртую встречу подряд.

«Баффало», который последний раз в плей-офф играл в 2011 году, неплохо начал нынешний сезон, расположившись вблизи восьмёрки. Но если бы «клинки» так часто не уступали в дополнительное время, то точно заняли бы место в верхней половине турнирной таблицы.

«Вашингтон» же в последних матчах испытывает видимые проблемы: три поражения подряд, оплеуха от «Оттавы» со счётом 1:7 и лишь две шайбы в этих играх. Естественно, в такой ситуации трудности испытывает и капитан «столичных» Александр Овечкин, который в 11 встречах забил только два гола.

Матч начался стремительно – сначала гости забросили две подряд. Дилан Строум в первой встрече после возвращения смог отметиться заброшенной шайбой, а затем белорус Алексей Протас забил пятый гол в нынешнем чемпионате. Кстати, Алексей прямо сейчас является третьим бомбардиром «Вашингтона» после того же Строума и Тома Уилсона, который второй год подряд хорош на старте.

«Баффало» быстро устремился в погоню – Цукер скинул из-за ворот, а Томпсон броском в упор поразил ворота. Если кто-то подумал, что с начала матча прошло минут 15-20, то нет. Три гола были забиты за 2,5 минуты с начала встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 3
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Леонард) – 01:07     0:2 Протас (Макмайкл, Уилсон) – 02:15     1:2 Томпсон (Цукер, Гринвей) – 02:30     2:2 Так (Доун, Пауэр) – 10:02     3:2 Росен (Куинн, Тимминс) – 18:45     3:3 Милано (Рой, Фехервари) – 39:17     4:3 Байрэм – 65:00    

А к первому перерыву «Сэйбрз» и вовсе повели – Алекс Так сравнял счёт и продлил результативную серию, а Исак Росен, молодой шведский форвард, забросил первую шайбу в НХЛ. Возможно, к Исаку стоит присмотреться уже сейчас, в АХЛ он показывал блестящую статистику, а в «Баффало» место для таких хоккеистов зачастую находится.

«Вашингтон» счёт в следующем отрезке сравнял, в третьем периоде и овертайме голов не было, а в серии буллитов победу одержали хозяева. Александр Овечкин свою попытку не реализовал – Ови пытался направить шайбу между щитков Луукконену, однако финн задумку прочитал.

Для российского снайпера это был 12-й матч с начала сезона – в них он забил всего дважды, как уже говорилось выше. А это значит, что Александр повторил личный антирекорд – два года назад на той же дистанции у него были эти же два гола.

Можно уже говорить, что кризис Овечкина затягивается, так как моментов у него становится всё меньше, а скорость – всё ниже. Ови долго обманывал возраст, но в этом сезоне пока не получается. Или только пока?

