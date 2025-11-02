Кризис Овечкина затягивается. Александр уже повторил личный антирекорд

«Баффало», который последний раз в плей-офф играл в 2011 году, неплохо начал нынешний сезон, расположившись вблизи восьмёрки. Но если бы «клинки» так часто не уступали в дополнительное время, то точно заняли бы место в верхней половине турнирной таблицы.

«Вашингтон» же в последних матчах испытывает видимые проблемы: три поражения подряд, оплеуха от «Оттавы» со счётом 1:7 и лишь две шайбы в этих играх. Естественно, в такой ситуации трудности испытывает и капитан «столичных» Александр Овечкин, который в 11 встречах забил только два гола.

Матч начался стремительно – сначала гости забросили две подряд. Дилан Строум в первой встрече после возвращения смог отметиться заброшенной шайбой, а затем белорус Алексей Протас забил пятый гол в нынешнем чемпионате. Кстати, Алексей прямо сейчас является третьим бомбардиром «Вашингтона» после того же Строума и Тома Уилсона, который второй год подряд хорош на старте.

«Баффало» быстро устремился в погоню – Цукер скинул из-за ворот, а Томпсон броском в упор поразил ворота. Если кто-то подумал, что с начала матча прошло минут 15-20, то нет. Три гола были забиты за 2,5 минуты с начала встречи.

А к первому перерыву «Сэйбрз» и вовсе повели – Алекс Так сравнял счёт и продлил результативную серию, а Исак Росен, молодой шведский форвард, забросил первую шайбу в НХЛ. Возможно, к Исаку стоит присмотреться уже сейчас, в АХЛ он показывал блестящую статистику, а в «Баффало» место для таких хоккеистов зачастую находится.

«Вашингтон» счёт в следующем отрезке сравнял, в третьем периоде и овертайме голов не было, а в серии буллитов победу одержали хозяева. Александр Овечкин свою попытку не реализовал – Ови пытался направить шайбу между щитков Луукконену, однако финн задумку прочитал.

Для российского снайпера это был 12-й матч с начала сезона – в них он забил всего дважды, как уже говорилось выше. А это значит, что Александр повторил личный антирекорд – два года назад на той же дистанции у него были эти же два гола.

Можно уже говорить, что кризис Овечкина затягивается, так как моментов у него становится всё меньше, а скорость – всё ниже. Ови долго обманывал возраст, но в этом сезоне пока не получается. Или только пока?