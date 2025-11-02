Экс-партнёр Овечкина начинает карьеру с нуля. Зачем Самсонов пошёл в худший клуб КХЛ?

Ещё в прошлом сезоне Илья защищал цвета одного из главных лидеров НХЛ, а теперь будет выступать за «Сочи».

Позавчера, 31 октября, в Континентальной хоккейной лиге произошёл один из самых интересных обменов последнего времени. Магнитогорский «Металлург» обменял права на своего воспитанника Илью Самсонова в ХК «Сочи», после чего «леопарды» заключили с российским голкипером двухлетний контракт. Таким образом, 28-летний вратарь вернулся в КХЛ спустя семь сезонов, которые он провёл в Северной Америке.

На протяжении последних шести лет Илья с разной степенью успешности выступал за клубы Национальной хоккейной лиги, а теперь фактически начинает карьеру с нуля. По итогам двух месяцев регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб «Сочи» обосновался в статусе главного и почти беспросветного аутсайдера нынешнего сезона. Сумасбродные решения высшего руководства «леопардов» начались ещё летом, когда только назначенному на пост главного тренера Вячеславу Козлову не дали провести в новом клубе ни одного матча. Даже контрольного!

На смену Козлову в «Сочи» поставили 75-летнего Владимира Крикунова, который ранее неоднократно уже объявлял о завершении тренерской карьеры, а в сезон «леопарды» отправились с вратарской бригадой Павел Хомченко – Павел Рудович. Пока опытный Хомченко был здоров, «Сочи» ещё оставался конкурентоспособной командой. «Леопарды» даже начали регулярку с двух побед в трёх встречах, успев последовательно переиграть два московских клуба – «Динамо» и ЦСКА.

Владимир Крикунов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Однако постепенно всё начало рассыпаться. Легионеры Трой Джозефс и Уилл Биттен играли намного ниже своего уровня, в результате чего от услуг Троя в самом южном клубе КХЛ приняли решение отказаться. К домашнему матчу с «Автомобилистом» южане уже подходили с четырёхматчевой серией поражений, а 17 октября сезон «Сочи» окончательно был разделён на «до» и «после». В той роковой встрече Хомченко получил тяжёлую травму, после чего «леопарды» потерпели ещё четыре неудачи, дважды на этом отрезке умудрившись пропустить по восемь (!) шайб за игру.

В последних играх подопечные Крикунова фактически превратились в мальчиков для битья, став главным поставщиком очков для других команд лиги. В результате девятиматчевая серия поражений привела к новым изменениям на тренерском мостике «Сочи». Владимир Крикунов был переведён на должность тренера-консультанта, а возглавил команду его бывший помощник Дмитрий Михайлов. Впрочем, главные перемены всё-таки произошли во вратарской бригаде черноморского клуба. Южане произвели важный обмен с «Металлургом», сумев заполучить права на Самсонова.

«Илья Самсонов был одним из самых ценных лотов на трансферном рынке среди вратарей. Наш основной вратарь Павел Хомченко получил травму, и его сроки восстановления займут ещё несколько недель. Команде было необходимо усилить нашу вратарскую бригаду. Илья – опытный вратарь, выступал на международной арене в составе сборной России, шесть лет провёл в НХЛ. Мы верим, что Самсонов поможет команде преодолеть временные трудности», – сказал заместитель генерального директора по хоккейным операциям «Сочи» Вадим Покотило.

Илья Самсонов и Александр Овечкин Фото: Matt Slocum/AP Photo/ТАСС

Пиком заокеанской карьеры Ильи стало его выступление за «Вашингтон Кэпиталз». На протяжении двух сезонов подряд (2020-2022) российский вратарь был первым номером «столичной» команды в плей-офф. Впрочем, именно в те годы наиболее наглядно и проявилась одна из главных характерных черт в игре Самсонова – сумасшедшая нестабильность. Илья был способен сначала выдать блестящий перформанс, который мог впоследствии смениться необъяснимой ошибкой в самый неподходящий момент. Порой косяки Самсонова даже доводили до истерики капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина.

В «Вашингтоне» упорно верили в Илью на протяжении трёх лет, однако после вылета от «Флориды» в плей-офф НХЛ – 2022 приняли решение попрощаться. Не помогла улучшению доверия между клубом и игроком и приснопамятная история с квадроциклом, когда Самсонов получил травму, если называть вещи своими именами, откровенно по глупости.

Следующие два сезона россиянин провёл в «Торонто Мэйпл Лифс», где в общей сложности отыграл аж 82 матча в регулярных чемпионатах. Это очень солидный показатель для вратаря. В обоих сезонах «кленовые листья» пробивались в плей-офф и начинали кубковую кампанию с россиянином на последнем рубеже. Оба раза Самсонов вроде бы выигрывал даже конкуренцию за пост основного вратаря, но сделать следующий шаг и утвердиться им надолго так и не получилось.

Илья Самсонов Фото: Frank Gunn/AP Photo/ТАСС

К розыгрышу Кубка Стэнли – 2023 канадский клуб подходил с катастрофической серией: на протяжении 19 лет «Торонто» не мог пройти ни одного раунда плей-офф! Чудовищную серию у «кленовых листьев» получилось прервать как раз таки с Самсоновым в качестве основного вратаря. Илья помог команде преодолеть чёрную полосу и выбить из плей-офф «Тампа-Бэй Лайтнинг», а дальше произошёл несчастный случай.

В серии второго раунда россиянин получил травму в игровом моменте, а уже следующий плей-офф получился для голкипера откровенно неудачным. Последний сезон в НХЛ Самсонов отыграл за «Вегас Голден Найтс», где уже не был основным вратарём. Впрочем, и там россиянин порой выдавал отличные встречи, сумев даже дважды отыграть «на ноль». Как говорят некоторые инсайдеры, в межсезонье у воспитанника «Металлурга» были варианты остаться в Америке, однако с заинтересованными клубами не удалось договориться по условиям.

Всё дело в том, что в НХЛ так и не поняли истинный уровень российского голкипера. Есть ощущение, что не до конца понимают его и в России. После провала переговоров за океаном услуги голкипера были предложены многим командам КХЛ. Ситуацию вроде бы осложняло то обстоятельство, что права на вратаря в лиге принадлежали «Металлургу», но дальнейшее развитие истории показало, что с уральцами было реально договориться. Однако большого интереса к голкиперу не проявили, хотя укрепить вратарскую линию хотели бы многие.

На данный момент не сильно нужен Самсонов был и родному клубу. У «Металлурга» сложилась вратарская бригада Илья Набоков – Александр Смолин, где первый совсем недавно привёл уральцев к Кубку Гагарина, а второй в этом сезоне играет даже намного лучше самого Ильи. Через год Самсонов вполне может заменить на Урале отправляющегося за океан Набокова (и второй сезон контракта тут вряд ли станет большой проблемой), но сейчас образовывать вратарскую бригаду из трёх вратарей в условиях давления потолка зарплат было просто нецелесообразно.

«Мы внимательно следили за развитием карьеры Ильи Самсонова и постоянно были с ним на связи. Когда стало понятно, что вратарь продолжит карьеру в КХЛ, то начали искать варианты. В итоге пришли к соглашению с ХК «Сочи», и оно устроило все стороны. Конечно, это сложное, но необходимое решение, и мы уверены, что в ХК «Сочи» Илья обретёт свой уровень и выйдет на максимальную мощность», — оценил обмен прав спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.

28-летний Самсонов уже прибыл в расположение «Сочи». В прессе проходила информация, что дебют голкипера должен состояться уже в ближайшем матче со «Спартаком». Это и неудивительно. В распоряжении нового тренерского штаба «Сочи» просто нет возможности дать новичку команды много времени на набор формы. Можно даже не сомневаться, что в ближайшее время Илья будет проводить одну встречу за другой, а недостатка в игровой практике у него точно не появится. Теперь всё зависит исключительно от самого вратаря. С учётом состава обороны «Сочи» скучать на последнем рубеже Самсонову уж точно не придётся.