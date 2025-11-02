«Локомотив» остановил победную поступь «Салавата»! Помог курьёзный гол

Самонов, вернувшийся в состав после пропуска шести матчей, пустил шайбу с отрицательного угла уже на второй минуте.

«Салават Юлаев» оказался очень крепким орешком. Шаткое финансовое положение, распродажа дорогостоящих лидеров, наполовину молодёжный состав – в таких условиях неудивительно, что от команды в этом сезоне не ждали больших подвигов. Не до жиру, быть бы живу.

Начало регулярки в исполнении уфимцев также не внушало надежд – команда обосновалась на дне турнирной таблицы, но в конце октября неожиданно подняла голову и стала давать результат. Серия побед, во время которой были обыграны «Трактор», «Сибирь», «Нефтехимик» и дважды – «Адмирал» (всё – прямые конкуренты), даже позволила команде Виктора Козлова заскочить в зону плей-офф.

Сегодня же «Салавату» предстояла проверка действующим чемпионом и лидером Западной конференции – «Локомотивом». Все успехи последних недель были связаны с 22-летним вратарём Семёном Вязовым, однако он приболел, и сегодня ему дали отдохнуть, а на последнем рубеже появился Александр Самонов. По слухам, опытный вратарь, который сейчас почти не играет, запросил обмен – на фоне этой информации «Салават» подписал контракт с Ильёй Коноваловым, который сегодня уже был в роли бэкапа.

Другой новичок команды, нападающий Шелдон Ремпал, которого уже долго ждут в Уфе, уже получил визу и держит путь в столицу Башкортостана – сегодня он передал болельщикам привет по видеосвязи на кубе арены.

Матч начался для хозяев с холодного душа – уже на второй минуте Владислав Ефремов поехал отдыхать в штрафбокс, и Максим Шалунов практически мгновенно реализовал большинство. Гол получился курьёзным – Берёзкин нанёс бросок мимо ворот, Шалунов подхватил отскок от борта и с отрицательного угла бросил в спину Самонову. Шайба взмыла в воздух и скакнула в сетку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

«Салават» продолжил парад удалений, впрочем, в одном из них вполне мог сравнивать счёт, но Егор Сучков, убежавший один на один с вратарём, промахнулся мимо ворот. Отыграться получилось уже на старте второго периода – Ярослав Цулыгин подключился к атаке и пальнул под ловушку Мельничуку. Отметим также, что 19-летний Артур Фаизов, дебютировавший в КХЛ меньше двух недель назад, продлил свою результативную серию до четырёх встреч (за это время он набрал 4 (2+2) очка).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

«Локомотив» после пропущенной шайбы включил мощный прессинг, стал надолго запирать хозяев в их зоне. Один раз попал в штангу, а вскоре Егор Сурин точным броском с пятачка вновь вывел ярославцев вперёд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

После этого «Салавату» удалось выравнять игру, а затем и завладеть инициативой, однако давление на ворота Мельничука результата не дало. В третьем периоде «Локомотив» оказался намного активнее, будто это им надо было отыгрываться. Гости атаковали без конца, и в итоге Мартин Гернат увеличил преимущество гостей, а в концовке Александр Радулов поставил точку, забив четвёртый гол ярославцев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Чемпион «Салавату» пока не по зубам – как и в полуфинале этой весной. Победная серия на этом закончилась, а вместе с ней и нахождение в восьмёрке. Уфу уже потеснил «Амур» благодаря сегодняшней победе над «Адмиралом». Но отставание – всего одно очко, а ведь у «Салавата» в конце концов и травмированные начнут возвращаться, и Вязовой, набравший отличную форму, выздоровеет, и Ремпал уже одной ногой в команде.