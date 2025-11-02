Скидки
Результаты матчей КХЛ за 2 ноября 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

«Сибирь» и «Адмирал» терпят катастрофу, «Сочи» ярко прервал серию неудач. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ за 2 ноября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Илья Самсонов эффектно дебютировал за «леопардов», а потом получил травму.

2 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять встреч. Коротко подводим итоги матчей.

«Амур» победил дома «Адмирал» в первом дальневосточном дерби сезона

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Адмиралом» из Владивостока. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Лихачёв (Коротких, Петьков) – 04:01 (5x5)     1:1 Гутик (Кошелев, Петухов) – 14:02 (5x4)     2:1 Заседа (Балдаев, Слепец) – 22:36 (5x5)     2:2 Петухов (Гутик, Солянников) – 39:33 (5x4)     3:2 Талалуев (Ли, Евсеев) – 56:05 (5x4)    

На пятой минуте первого периода Ярослав Лихачёв открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Даниил Гутик восстановил равенство в счёте. На 23-й минуте игры Матвей Заседа вновь вывел «Амур» вперёд. На последней минуте второго периода Егор Петухов сделал счёт 2:2. На 17-й минуте третьего периода Илья Талалуев забросил третью шайбу «Амура» в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В следующей игре хабаровский «Амур» встретится с «Авангардом» дома 5 ноября. «Адмирал» в этот же день примет на своём льду «Металлург». Поражение от «Амура» стало для команды Леонида Тамбиева седьмым кряду.

Тамбиев: «Адмирал» играет, сердце бьётся, но поражения угнетают

«Трактор» победил «Сибирь» в домашнем матче, новосибирцы потерпели седьмое поражение кряду

В Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал «Сибирь» из Новосибирска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», одержали хозяева со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Широков (Чехович, Аланов) – 18:18 (5x4)     1:1 Глотов (Коршков) – 21:15 (5x5)     2:1 Гросс (Рыков, Дер-Аргучинцев) – 29:33 (5x5)     2:2 Ткачёв – 37:36 (5x5)     3:2 Юсупов (Горюнов-Рольгизер, Коршков) – 39:03 (5x5)     3:3 Першаков (Люзенков, Чуркин) – 42:12 (5x5)     4:3 Кадейкин (Телегин, Коршков) – 46:04 (5x5)    

В составе «Трактора» отличились Василий Глотов, Джордан Гросс, Владислав Юсупов и Александр Кадейкин. За «Сибирь» заброшенными шайбами отметились Сергей Широков, Владимир Ткачёв и Александр Першаков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Трактор» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 23 матча, в которых набрал 27 очков, клуб занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Потерпевшая седьмое поражение подряд «Сибирь» с 16 очками после 21 встречи располагается на 11-й строчке Востока.

«Сегодня ребята показали характер». Главный тренер «Сибири» Буцаев — о матче с «Трактором»

«Торпедо» одержало вторую победу над «Автомобилистом» в сезоне

В Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал нижегородское «Торпедо». Победу в игре, проходившей на стадионе «УГМК-Арена», одержали гости со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Виноградов (Нарделла, Яремчук) – 21:52 (5x5)     0:2 Воронин – 59:22 (en)    

На 22-й минуте нападающий Егор Виноградов забил первый гол и вывел «Торпедо» вперёд. В концовке встречи форвард Кирилл Воронин удвоил преимущество гостей, установив окончательный счёт — 2:0. Голкипер гостей Денис Костин оформил второй подряд шат-аут.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Автомобилист» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 24 матча, в которых набрал 30 очков, клуб занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо» с 30 очками после 24 встреч располагается на второй строчке Запада.

Заварухин — после 0:2 от «Торпедо»: никаких явных моментов не создали

«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» и прервал победную серию уфимцев из пяти матчей

В Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал ярославский «Локомотив». Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали гости со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Шалунов (Берёзкин, Гернат) – 01:30 (5x4)     1:1 Цулыгин (Ефремов, Фаизов) – 21:27 (5x5)     1:2 Сурин (Мисюль, Шалунов) – 29:34 (5x5)     1:3 Гернат (Каюмов, Шалунов) – 44:35 (5x5)     1:4 А. Радулов (Паник, Елесин) – 55:40 (5x5)    

На второй минуте нападающий «Локомотива» Максим Шалунов забил первый гол. На 22-й минуте защитник «Салавата Юлаева» Ярослав Цулыгин сравнял счёт. На 30-й минуте форвард Егор Сурин вывел гостей вперёд. На 45-й минуте защитник Мартин Гернат забросил третью шайбу «Локомотива» в ворота уфимцев. На 56-й минуте нападающий «Локомотива» Александр Радулов установил окончательный счёт в матче — 4:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 21 матч, в которых набрал 18 очков, клуб занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив» с 32 очками после 22 встреч располагается на первой строчке Западной конференции.

«Локомотив» остановил победную поступь «Салавата»! Помог курьёзный гол
Видео
«Локомотив» остановил победную поступь «Салавата»! Помог курьёзный гол

«Спартак» проиграл «Сочи» в гостях, у южан прервалась девятиматчевая серия поражений в КХЛ

В Сочи завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал московский «Спартак». Победу в игре, проходившей на стадионе «Большой», одержали хозяева со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
5 : 2
Спартак
Москва
1:0 Биттен (Сероух, Ли) – 23:48 (5x5)     2:0 Тянулин (Мокрушев, Ли) – 37:22 (5x5)     3:0 Поляков (Николаев, Хёфенмайер) – 37:47 (5x5)     3:1 Коростелёв (Пашин, Орлов) – 39:43 (5x5)     3:2 Тодд (Ружичка, Ярош) – 42:38 (5x5)     4:2 Биттен (Сероух, Ли) – 49:02 (5x4)     5:2 Хафизов (Попов) – 59:07 (en)    

На 24-й минуте нападающий Уилл Биттен забил первый гол и вывел «Сочи» вперёд. На 38-й минуте форвард Артур Тянулин удвоил преимущество хозяев. Спустя 20 секунд нападающий Николай Поляков забросил третью шайбу в ворота «Спартака». На 40-й минуте форвард Никита Коростелёв отыграл одну шайбу красно-белых. На 43-й минуте нападающий Нэйтан Тодд забил второй гол гостей. На 50-й минуте Биттен оформил дубль. В концовке встречи форвард «Сочи» Тимур Хафизов установил окончательный счёт — 5:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, у южан прервалась девятиматчевая серия поражений. Голкипер «Сочи» Илья Самсонов не вышел на третий период. Отметим, что для вратаря это был первый матч за южный клуб. За 40 минут, проведённых на льду, Илья сделал 30 сейвов. С начала третьего периода место в воротах хозяев занял Алексей Щетилин.

Экс-партнёр Овечкина начинает карьеру с нуля. Зачем Самсонов пошёл в худший клуб КХЛ?
Экс-партнёр Овечкина начинает карьеру с нуля. Зачем Самсонов пошёл в худший клуб КХЛ?

Матчи на 3 ноября:

