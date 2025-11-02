Илья Самсонов эффектно дебютировал за «леопардов», а потом получил травму.

«Сибирь» и «Адмирал» терпят катастрофу, «Сочи» ярко прервал серию неудач. Итоги дня в КХЛ

2 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять встреч. Коротко подводим итоги матчей.

«Амур» победил дома «Адмирал» в первом дальневосточном дерби сезона

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Адмиралом» из Владивостока. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На пятой минуте первого периода Ярослав Лихачёв открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Даниил Гутик восстановил равенство в счёте. На 23-й минуте игры Матвей Заседа вновь вывел «Амур» вперёд. На последней минуте второго периода Егор Петухов сделал счёт 2:2. На 17-й минуте третьего периода Илья Талалуев забросил третью шайбу «Амура» в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В следующей игре хабаровский «Амур» встретится с «Авангардом» дома 5 ноября. «Адмирал» в этот же день примет на своём льду «Металлург». Поражение от «Амура» стало для команды Леонида Тамбиева седьмым кряду.

«Трактор» победил «Сибирь» в домашнем матче, новосибирцы потерпели седьмое поражение кряду

В Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал «Сибирь» из Новосибирска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», одержали хозяева со счётом 4:3.

В составе «Трактора» отличились Василий Глотов, Джордан Гросс, Владислав Юсупов и Александр Кадейкин. За «Сибирь» заброшенными шайбами отметились Сергей Широков, Владимир Ткачёв и Александр Першаков.

«Трактор» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 23 матча, в которых набрал 27 очков, клуб занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Потерпевшая седьмое поражение подряд «Сибирь» с 16 очками после 21 встречи располагается на 11-й строчке Востока.

«Торпедо» одержало вторую победу над «Автомобилистом» в сезоне

В Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал нижегородское «Торпедо». Победу в игре, проходившей на стадионе «УГМК-Арена», одержали гости со счётом 2:0.

На 22-й минуте нападающий Егор Виноградов забил первый гол и вывел «Торпедо» вперёд. В концовке встречи форвард Кирилл Воронин удвоил преимущество гостей, установив окончательный счёт — 2:0. Голкипер гостей Денис Костин оформил второй подряд шат-аут.

«Автомобилист» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 24 матча, в которых набрал 30 очков, клуб занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо» с 30 очками после 24 встреч располагается на второй строчке Запада.

«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» и прервал победную серию уфимцев из пяти матчей

В Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал ярославский «Локомотив». Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали гости со счётом 4:1.

На второй минуте нападающий «Локомотива» Максим Шалунов забил первый гол. На 22-й минуте защитник «Салавата Юлаева» Ярослав Цулыгин сравнял счёт. На 30-й минуте форвард Егор Сурин вывел гостей вперёд. На 45-й минуте защитник Мартин Гернат забросил третью шайбу «Локомотива» в ворота уфимцев. На 56-й минуте нападающий «Локомотива» Александр Радулов установил окончательный счёт в матче — 4:1.

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 21 матч, в которых набрал 18 очков, клуб занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив» с 32 очками после 22 встреч располагается на первой строчке Западной конференции.

«Спартак» проиграл «Сочи» в гостях, у южан прервалась девятиматчевая серия поражений в КХЛ

В Сочи завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал московский «Спартак». Победу в игре, проходившей на стадионе «Большой», одержали хозяева со счётом 5:2.

На 24-й минуте нападающий Уилл Биттен забил первый гол и вывел «Сочи» вперёд. На 38-й минуте форвард Артур Тянулин удвоил преимущество хозяев. Спустя 20 секунд нападающий Николай Поляков забросил третью шайбу в ворота «Спартака». На 40-й минуте форвард Никита Коростелёв отыграл одну шайбу красно-белых. На 43-й минуте нападающий Нэйтан Тодд забил второй гол гостей. На 50-й минуте Биттен оформил дубль. В концовке встречи форвард «Сочи» Тимур Хафизов установил окончательный счёт — 5:2.

Таким образом, у южан прервалась девятиматчевая серия поражений. Голкипер «Сочи» Илья Самсонов не вышел на третий период. Отметим, что для вратаря это был первый матч за южный клуб. За 40 минут, проведённых на льду, Илья сделал 30 сейвов. С начала третьего периода место в воротах хозяев занял Алексей Щетилин.

