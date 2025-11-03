Мичков — главное русское разочарование сезона НХЛ. Почему так получилось?

В прошлом году к фигуре Матвея Мичкова было приковано повышенное внимание – молодой форвард, досрочно закончивший выступление в КХЛ, отправился за океан. Перед сезоном Матвея называли одним из главных претендентов на «Колдер Трофи» вместе с Маклином Селебрини. Никто из форвардов в итоге награду не получил, а сам Матвей даже не вошёл в тройку финалистов.

По поводу атакующих способностей Мичкова вопросов особо не было – 63 очка в дебютном сезоне – результат отличный. Правда, к полному спектру игры в НХЛ россиянин был откровенно не готов. Экс-тренер «Филадельфии» пытался воспитывать молодого таланта, однако получалось это тяжело. Более того, Джон Торторелла даже не доработал до конца сезона, заранее сложив свои полномочия.

Хотя впечатления у Мичкова от работы Тортореллы остались неплохие. По крайней мере, так высказывался Матвей в прессе:

«Школа Тортореллы — то же самое, что и у других тренеров, к любому тренеру приходишь — та же самая школа, просто у него был немного другой подход. Мне он нравился, всё говорит сразу в лицо, и каждый игрок прислушивался».

В межсезонье «лётчиков» возглавил Рик Токкет. Тут же в прессе включили ту же шарманку, что и год назад: а сработается ли Мичков с тренером? Казалось бы, после того как Матвей прошёл школу более экспрессивного и эксцентричного Тортореллы, проблем у него будет меньше. Да и адаптацию он уже завершил.

Однако оказалось всё не так просто. Нелёгкое межсезонье перетекло в грустный старт самого сезона – первые три игры Матвей провёл без набранных очков, почти не бросал по воротам, что на него мало похоже, зато каждый матч удалялся.

Сейчас у Мичкова шесть очков в 12 встречах и лишь одна шайба. Проблема и в том, что снизилась настырность Матвея — если в прошлом году он с отрывом был самым бросающим игроком команды, то в этом – только замыкает пятёрку. Отразилось это, естественно, и на том, сколько конкретных угроз у чужих ворот создаёт россиянин. По созданным моментам (по показателю xG) Матвей идёт на восьмом месте в команде. При этом показатель 2,2 говорит ещё и о том, что даже малые шансы форварду не удаётся в полной мере реализовывать.

Матвей Мичков Фото: Emilee Chinn/Getty Images

Но главная проблема, как кажется, в том, что Мичков не может сработаться с новым главным тренером. Токкет ещё в «Ванкувере» получил славу специалиста, который зачастую чрезмерно требователен к техничным игрокам. Тот же Элиас Петтерссон под руководством Рика затух так, что едва не был обменян после подписания большого контракта.

Свою философию он объяснил, когда его спросили о том, в чём нужно добавлять Мичкову:

«Нужно позволить ему быть самим собой, но есть аспекты его игры, которые ему стоит улучшить. Думаю, иногда он любит замедлять темп, а мне бы хотелось, чтобы он играл в более «североамериканском» стиле — прямолинейно и быстро».

А после домашнего матча с «Миннесотой» две недели назад тренер сказал: «Я знаю, что он как громоотвод для всех здесь. Мичкову нужно расслабиться. Ему необходимо набрать форму. Он должен быть на своих позициях, нельзя просто так выходить из зоны. И это нормально, он стал лучше в этом. Но бывают моменты, когда тренеру нужно просто принимать решения. Чтобы добиться победы в игре с «Миннесотой», я решил играть в три звена, и это сработало. Это не обвинение в его адрес. Однако он много работает над своей формой».

Недавно же Токкет обучал Мичкова игре столбом на пятаке. В такой момент думаешь: зачем дорогие наручные часы использовать как настенные? Можно, конечно, так делать, но зачем?

Рик Токкет Фото: Emilee Chinn/Getty Images

В североамериканских же соцсетях Токкету достаётся очень серьёзно. Среди главных претензий тренеру высказываются низкое игровое время и партнёры – в последнем матче ими были Аболс и Дворак. «Ничего не изменится, если использовать его в третьем звене с партнёрами для четвёртого», — комментарий, который наиболее ёмко описывает происходящее.

Однако сваливать всё на Токкета нельзя. Мичков и сам является парнем с непростым характером – такая репутация закрепилась за ним ещё давно, и пока он от неё никак не отмылся. В связке с характерным тренером может дать эффект непредсказуемый.

Также Матвея настигла проблема, которая характерна для россиян, которые едут в Северную Америку – неумение играть в обороне как позиционной, так и на возврате. И обучение это проходит тяжело. Ну примерно как с лакроссами, от использования которых его пытался отговорить ещё Торторелла.

Если обе стороны – тренер и игрок – не пойдут друг другу навстречу и не сгладят углы, то ничего хорошего ждать и не стоит. Токкет должен вернуть Матвея в топ-6, его эффективность в нижних звеньях будет стремиться к нулю, как его не воспитывай. Однако при этом и сам Матвей должен начинать работу над аспектами, в которых он не силён. Это в любом случае придётся делать. У любого тренера.

