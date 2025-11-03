В КХЛ ещё два громких трансфера! ЦСКА выменял вратаря, «Авангард» усилил атаку

Клубы КХЛ продолжают активничать на трансферном рынке. Накануне ЦСКА официально объявил о переходе из «Салавата Юлаева» 30-летнего вратаря Александра Самонова за денежную компенсацию. Уфимцы получили за голкипера 10 млн рублей (по сути, на эти же деньги был подписан Илья Коновалов) плюс скинули с себя достаточно тяжёлый контракт Самонова. Не будем забывать, что в нынешнем положении юлаевцы в буквальном смысле слова стараются экономить и считать каждую копейку.

Кроме того, в ЦСКА пока явно не оправдывает возложенных на него ожиданий Спенсер Мартин, а третья шайба, пропущенная канадцем в проигранном дерби с «Динамо», как бы окончательно подтвердила: ждать больше нельзя.

По моей информации, с Самоновым лично созванивался нынешний тренер вратарей армейцев Рашит Давыдов, прекрасно знакомый с вратарём по совместной работе в СКА и сборной России. Так что этот факт тоже сыграл большую роль в обмене Александра из Уфы в Москву. Ну и будем откровенны: в «Салавате Юлаеве» Самонов засиделся, пришло время сменить обстановку. В свою очередь, ЦСКА нужен был сильный голкипер для решения поставленных задач.

«Конечно, особый интерес у болельщиков всегда вызывают трансферные новости. Переходы не прекращаются, активная работа на трансферном рынке идёт. Мы видим, что свою вратарскую позицию усилили в «Сочи», подписав контракт с Ильёй Самсоновым. В итоге команда выиграла в первом же матче. Интересно будет понаблюдать за игрой Александра Самонова, выменянного московскими армейцами из «Салавата Юлаева». Фактор вратаря всегда очень важен в команде, стартовый голкипер должен быть надёжным и опытным, помогать расти более молодым партнёрам», — заявил известный тренер Андрей Назаров.

Александр Самонов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В свою очередь, в Омске радуются подписанию контракта до конца нынешнего сезона с 26-летним нападающим Климом Костиным. Россиянин уже выступал за «Авангард» в сезоне-2020/2021 и выигрывал с «ястребами» Кубок Гагарина.

Костин очень сильно затянул: омичи делали предложение форварду ещё летом, в разгар трансферной кампании. Контракт предлагали очень солидный в финансовом плане и долгосрочный, но Клим продолжал искать варианты в НХЛ. Было понятно, что ничего серьёзного нападающему в Северной Америке не предложат. В итоге пришлось соглашаться на 25 млн рублей в Омске, так как потолок зарплат в КХЛ не резиновый и строго регламентирован.

Клим менял агентов, долго думал, и вот наконец-то в этой истории с новым клубом поставлена точка.

«Мы рады, что нам удалось договориться с «Авангардом» о контракте до конца нынешнего сезона. Клим — опытный и сильный хоккеист, уже выигрывавший с Омском Кубок Гагарина и знакомый с реалиями КХЛ. Хочется пожелать обеим сторонам хорошего сотрудничества и яркой игры», — сказал хоккейный агент Станислав Романов, отныне представляющий интересы нападающего Клима Костина в КХЛ.

Клим Костин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Интересно, что Костин мог оказаться в ЦСКА: сторонами обсуждался возможный обмен прав на Костина в московский клуб, а Денис Гурьянов должен был перебраться в «Авангард». Однако москвичи, помимо прав на Костина, запросили ещё один ценный актив, в результате чего «ястребы» вышли из переговоров.

В подписании контракта Клима с «Авангардом» был заинтересован лично главный тренер команды Ги Буше, который любит габаритных нападающих, умеющих вести силовую борьбу. Так что чужим в омском коллективе российский форвард точно не будет.