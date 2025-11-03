Клубы КХЛ стали выгонять иностранных вратарей. Первыми свой провал признали в «Сибири»

В межсезонье сразу три российских клуба Континентальной хоккейной лиги сделали осознанную ставку на иностранных вратарей, найдя варианты для усиления в Северной Америке. «Сибирь» подписала контракт с Луи Доминге, ЦСКА пригласил в Россию Спенсера Мартина, а «Трактор» произвёл рокировку канадских вратарей, сменив уехавшего в Минске Зака Фукале на Криса Дриджера. Спустя несколько месяцев после начала сезона можно констатировать, что ни один из новичков-иностранцев КХЛ на данный момент и близко не подобрался к уровню Фукале.

Более того: один из трёх дебютантов лиги (Доминге) уже успел попрощаться со своим работодателем, а второй (Мартин) находится в одном шаге от ухода из ЦСКА. Сегодня, 3 ноября, о больших перестановках во вратарской линии объявила «Сибирь». По официальной формулировке, 33-летний Доминге покинул Новосибирск, расторгнув контракт по семейным обстоятельствам. Ему на смену в «Сибирь» прибыл российский вратарь Константин Волков, заключивший с клубом пробное соглашение.

Летом 2025 года руководство новосибирского клуба совершило целую массу ошибок в селекционной деятельности, главной из которых стало расставание с Денисом Костиным. 30-летний россиянин в прошлом сезоне вчистую выиграл конкуренцию у Антона Красоткина, сумев стать железным первым номером в команде Вадима Епанчинцева. В плей-офф Костин помог партнёрам добраться до седьмого матча в серии с «Салаватом Юлаевым». Новосибирцам не хватило буквально самой малости, чтобы совершить большую сенсацию и пробиться во второй раунд.

Денис Костин Фото: hcsibir.ru

После завершения сезона вышедший на рынок неограниченно свободных агентов Костин предсказуемо запросил улучшение финансовых условий, однако генеральный менеджер команды Виктор Меркулов принял решение пойти иной дорогой. По информации «Спорт-экспресса», в прошлом сезоне зарплата Костина в «Сибири» составляла всего 14 млн рублей. В переговорах по новому соглашению Денис запросил увеличение зарплаты до примерно 25 млн рублей, но вместо этого в «Сибирь» привезли Доминге, выдав ему контракт плюс-минус на ту самую сумму, которую и запрашивал Денис.

То есть вместо того, чтобы сохранить полностью адаптированного к лиге и уже доказавшего делом свою состоятельность вратаря, в Новосибирске решили пойти ва-банк и сделать первым номером крайне сомнительного канадца, который в 33 года впервые в жизни покинул Северную Америку и перебрался в Европу. В итоге Костин на старте нынешнего сезона буквально «съел» Ивана Кульбакова в «Торпедо», в одни ворота выиграв у белорусского голкипера конкуренцию в Нижнем Новгороде, а Доминге ещё в августе начал сетовать, что скучает по семье и что ему неудобно даже созваниваться с супругой и детьми из-за огромной разницы во времени.

За «Сибирь» Доминге отыграл 11 официальных матчей, так и не добравшись до дебютной победы в основное время в КХЛ. При этом нельзя утверждать, что канадский вратарь выглядел отвратительно во всех проведённых им встречах. В некоторых матчах Луи буквально стоял на голове, а однажды даже отыграл «на ноль», сумев засушить «Барыс» (1:0 Б) и добыть победу в серии буллитов.

Луи Доминге Фото: hcsibir.ru

Однако общей и цельной картинки так и не сложилось. Луи действовал максимально нестабильно, тосковал по семье и так и не стал своим в «Сибири». К тому же команда стала терпеть поражение за поражением, и даже отставка главного тренера не изменила ничего к лучшему. Конечной точкой пребывания канадского голкипера в России стал разгром «Сибири» в Екатеринбурге – 1:7 от «Автомобилиста» подвели черту под пребыванием Доминге в клубе.

Расставшись с Луи, генменеджер новосибирцев совершил ещё один удивительный манёвр. На протяжении практически года третьим номером «Сибири» был Дмитрий Лозебников, имеющий в своём активе 34 матча на уровне КХЛ. В текущем сезоне на счету вратаря значились пять игр за «Динамо-Алтай» ВХЛ, в которых он отражал 93,8% бросков. Вот только шанса хотя бы дебютировать за «Сибирь» в КХЛ голкипер так и не получил. За несколько недель до ухода Доминге новосибирцы расторгли контракт с Лозебниковым, зато сегодня взяли на пробный контракт Волкова.

Новый вратарь «Сибири» одержал последнюю победу в КХЛ ещё 1 декабря 2023 года, защищая цвета московского «Динамо». С тех пор от услуг голкипера отказались в самом «Динамо», а затем он надолго не задерживался ни в «Куньлунь Ред Стар», ни в «Ладе». В прошлом сезоне этот голкипер запомнился тем, что не выиграл ни одного матча из 12 за два клуба, а в целом Волков не принимал участие во встречах с 12 марта. Усиление? Скорее похоже на банальную попытку в хаотичном порядке заткнуть дыру, образованную на ровном месте своими руками.

Что касается иностранных вратарей в КХЛ, то стабильно высокий уровень продолжает держать давно адаптированный к лиге Фукале. В принципе, «Шанхайские Драконы» также не должны особо жаловаться на Патрика Рыбара, хотя в последние несколько недель словак заметно сбавил.

В свою очередь, ни один из иностранных новичков российских клубов лиги абсолютно не убедил в своей состоятельности. «Сибирь» уже рассталась с Доминге, ЦСКА вот-вот попрощается с Мартином, а на контракте останется один Дриджер. По слухам, и он уже мог покинуть «Трактор», однако в ситуацию вмешалась травма Сергея Мыльникова.

Российский голкипер получил повреждение на тренировке, оставив Дриджера в одиночестве. Крис выиграл два последних матча, на время выведя себя из-под удара. Хотя даже в этих встречах игра канадского голкипера была далека от совершенства. Так что можно констатировать, что ставка на иностранных вратарей перестала работать в России.

Европейцы сейчас ехать к нам не хотят (словак Рыбар вместе со своим соотечественником Адамом Гуской здесь являются скорее исключениями из правила), а североамериканский рынок фактически пуст. Это на своём примере в прошлом сезоне хорошо узнало ещё московское «Динамо». Тогда кто только не смеялся над Алексеем Сопиным, который привёз в лигу Хантера Миску. Спустя год выяснилось, что Хантер за свои деньги всё-таки был ещё не так плох.