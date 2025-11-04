«Один долбоящер написал…» — Разин выступил по Кузнецову. Итоги дня в КХЛ

3 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три матча. Представляем обзор всех игр, а также дайджест главных новостей дня.

«Авангард» подписал контракт с нападающим Климом Костиным

Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт с нападающим Климом Костиным. Как сообщает пресс-служба омского клуба, соглашение с игроком рассчитано до конца сезона.

В прошлом сезоне НХЛ 26-летний нападающий набрал 7 (1+6) очков в 35 матчах регулярного чемпионата за «Сан-Хосе Шаркс». Костин уже выступал за «Авангард» в сезоне-2020/2021. Всего в КХЛ Костин провёл 75 игр, в которых отметился 12 заброшенными шайбами и 15 результативными передачами.

Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы нападающего Клима Костина в КХЛ, оценил подписание контракта хоккеиста с «Авангардом».

«Мы рады, что нам удалось договориться с «Авангардом» о контракте до конца нынешнего сезона. Клим — опытный и сильный хоккеист, уже выигрывавший с Омском Кубок Гагарина и знакомый с реалиями КХЛ. Хочется пожелать обеим сторонам хорошего сотрудничества и яркой игры», – сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал «Шанхайских Драконов». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Металлург», одержали хозяева со счётом 6:1.

На первой минуте нападающий «Шанхайских Драконов» Никита Попугаев забил первый гол. На восьмой минуте форвард «Металлурга» Даниил Вовченко сравнял счёт. На 10-й минуте нападающий Руслан Исхаков вывел хозяев вперёд. На 14-й минуте форвард Никита Михайлис забросил третью шайбу в ворота гостей.

На 17-й минуте нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев забил четвёртый гол. На 51-й минуте форвард Роман Канцеров упрочил преимущество хозяев. На 54-й минуте нападающий «Металлурга» Егор Коробкин довёл счёт до разгромного — 6:1.

«Металлург» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 22 матча, в которых набрал 34 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Шанхайские Драконы» с 25 очками после 21 встречи располагаются на шестой строчке Западной конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Андрей Разин высказался относительно Кузнецова

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин объяснил, почему Евгений Кузнецов не доиграл матч с «Ак Барсом» и не попал в заявку на встречу с «Шанхаем».

«Во-первых, конфликта никакого нет, есть рабочие моменты. Кто-то закидывает удочку и пытается найти спекуляции. Один долбоящер написал, что я что-то неприемлемое сказал Кузнецову. Я такого не говорил и не скажу. Моя задача – достать из игрока максимум, с Кузнецовым в Казани были рабочие моменты. Я его не выгонял из уважения, он досрочно завершил игру и переоделся. Всё, точка! Евгений в данный момент очень слаб в своём функциональном состоянии. Если взять хоккеиста в 100-процентной градации, как Макдэвид, который от идеального хоккеиста 100%, то для меня Кузнецов на 95% хороший хоккеист. Сейчас он способен играть на 80%. И когда ты ждёшь 80%, а получаешь 50% отдачи, то это тяжело для тренера. Лучше, когда ждёшь 40%, а получаешь 50%. В данный момент он в очень плохой физической форме. Да, у него лучшая скорость, но его выносливость оставляет желать лучшего. Сложные игры, идущие от ножа, не пойдут у него. Мы пытаемся собрать его на 75% и оставляем тренироваться с тренером по физподготовке. Женя – шутник и балагур, а в самолёте надо спать. Мы его пока оставляем здесь. Точка», — заявил Разин на пресс-конференции после встречи.

в Астане завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал «Нефтехимик» из Нижнекамска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Барыс-Арена», одержали гости со счётом 5:2.

На 24-й минуте нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев забил первый гол. На 26-й минуте форвард Андрей Белозёров удвоил преимущество гостей. На 27-й минуте нападающий «Барыса» Кирилл Панюков отыграл одну шайбу. На 28-й минуте Белозёров оформил дубль, забив третий гол в ворота хозяев.

На 34-й минуте форвард Динмухамед Кайыржан вновь сократил отставание астанинской команды. На 48-й минуте нападающий Иван Николишин забросил четвёртую шайбу «Нефтехимика». На 52-й минуте Белозёров оформил хет-трик и установил окончательный счёт — 2:5.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В Минске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало московский ЦСКА. Победу в игре, проходившей на стадионе «Минск-Арена», одержали хозяева со счётом 2:0.

На 55-й минуте нападающий Илья Усов забил первый гол и вывел минчан вперёд. В концовке встречи форвард Станислав Галиев удвоил преимущество хозяев, установив окончательный счёт.

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 21 матч, в которых набрало 29 очков, клуб занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 22 очками после 22 встреч располагается на восьмой строчке Запада.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Расписание матчей 4 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 ноября 2025, вторник. 13:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 ноября 2025, вторник. 17:00 МСК ХК Сочи Сочи Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2