«Листья» провернули всё это за 10 минут.

Конфуз Малкина и «Питтсбурга»! Дали «Торонто» совершить самый крутой камбэк за 48 лет

Как долго продлится успешный период «Питтсбурга», неизвестно – команда здорово начала сезон, но ресурс у «пингвинов» не бесконечный. Или так только кажется и «Пингвинз» будут ровно идти по регулярке, параллельно сражаясь за место в плей-офф.

«Торонто» же пока не так хорош – подопечные Берюбе тяжелы, проигрывают соперникам по дивизиону, а побед добиваются в плотной борьбе.

С этой точки зрения очный матч «листьев» и «пингвинов» был особо интересен – раздухарившийся аутсайдер и хромающий фаворит.

Больше половины периода опасных моментов почти не было, а команды почти не бросали по воротам, однако затем Кросби и Карлссон разыграли отличную комбинацию – Сидни отдал блестящую поперечную передачу, а Эрик вонзил шайбу под перекладину.

«Торонто» пытался дотерпеть до перерыва, однако курьёзный гол 18-летнего Киндела не дал планам сбыться. Молодой форвард на этот раз не остановился и во втором периоде довёл преимущество «пингвинов» до трёх шайб – Малкин выложил Бенжамину под бросок, а тот пробил Столарза.

Казалось бы, шансов у «Торонто» уже нет, но характер, закалённый ещё в прошлом году, неожиданно сыграл. Сначала Мэттьюс, получив шайбу на чужой синей линии, убежал «в ноль», а уже через минуту Нюландер показал всему миру свой бэкхенд.

Через две минуты счёт уже стал 3:3 – тот же Нюландер поднялся на синюю линию и отправил шайбу под перекладину.

Камбэк за три с небольшим минуты прибил «Питтсбург», команде Дэна Мьюза даже не удалось взять одного очка, так как Бобби Макманн воспользовался неразберихой на пятаке и оформил победную шайбу.

Для «Торонто» это оказался первый подобный камбэк (с трёх шайб в третьем периоде) с 1977 года, тогда «листья» одержали победу со счётом 5:4 над «Атлантой Флэймз».

Две другие подобные победы были одержаны 8 декабря 1946 года (5:4 с «Детройтом» на выезде) и 3 декабря 1943 года (6:5 дома, также с «Детройтом»).