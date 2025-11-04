Очередной юбилей Макдэвида! Набрал 1100 очков в НХЛ, уступив в скорости только легендам

Быстрее него из действующих игроков с этим не справился никто.

«Сент-Луис» начал сезон НХЛ совсем безрадостно – команда, которая под руководством Джима Монтгомери ударно провела вторую половину предыдущей регулярки и едва не сотворила главную сенсацию первого раунда Кубка Стэнли, после трёх побед в первых пяти матчах проиграла следующие семь и вместе с «Калгари» расположилась на самом дне не только Западной конференции, но и всей лиги.

До сегодняшней встречи «Блюз» с «Эдмонтоном» «музыканты» и «огоньки» были единственными командами, которые не смогли набрать двузначного количества очков – и у тех, и у других было по восемь очков в активе.

Однако для клуба из Миссури наконец-то наступил счастливый день – и он удивительным образом совпал с возвращением в строй лидера команды Роберта Томаса. Нападающий пропустил предыдущие четыре игры «Сент-Луиса», но в первом же матче после возвращения оформил 1+1 и помог своей команде совершить домашний камбэк – к середине встречи «Ойлерз» вели со счётом 2:0, однако к её концу на табло горели 3:2 в пользу «музыкантов».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Несмотря на то что победа осталась за дружиной Монтгомери, главным событием не только встречи, но и всего игрового дня стало не окончание серии поражений «Блюз», а очередной большой юбилей Коннора Макдэвида.

Капитан «нефтяников» поучаствовал в каждом из двух голов своей команды – сначала в большинстве помог отличиться Джеку Рословику, а затем стал вторым ассистентом на гол Эндрю Манджапане.

Чтобы добраться до круглой отметки, Макдэвиду хватило и первого результативного паса – благодаря ему он стал 69-м хоккеистом в истории НХЛ с 1100 очками в регулярных сезонах.

За всё многолетнее существование лиги было всего три игрока, которые достигли этой отметки быстрее Коннора. Двух из них угадать проще простого – это абсолютный рекордсмен НХЛ Уэйн Гретцки (464 матча) и Марио Лемье (550 встреч).

Макдэвид вполне мог бы оказаться и третьим, но своё 1100-е результативное действие он затянул буквально на пару матчей – тройку замыкает легенда «Айлендерс» Майк Босси, который справился за 725 игр. Коннору на такое же количество очков потребовалось 726, а предыдущему обладателю четвёртого места Петеру Штястны – 793.

Надо ли говорить, что быстрее капитана «Эдмонтона» из действующих хоккеистов этого не сделал никто? Более того, отрыв Макдэвида от ближайшего «преследователя» Сидни Кросби просто колоссальный – лидер «Питтсбурга» на такое же достижение потратил 850 матчей, то есть на 124 больше, нежели Коннор.

Чтобы набрать очередную сотню очков, звёздный нападающий «нефтяников» провёл 67 игр – больше, чем в последних предыдущих случаях, однако динамика всё равно впечатляющая.

Очки Количество матчей 0-100 92 101-200 81 201-300 67 301-400 66 401-500 63 501-600 52 601-700 67 701-800 57 801-900 57 901-1000 57 1001-1100 67

С учётом того, как быстро Макдэвид штампует результативные действия, очередную сотню очков он должен разменять ещё до конца нынешней регулярки. А там и до топ-50 бомбардиров в истории НХЛ будет рукой подать – чтобы войти в этот список, необходимо набрать 1210 очков.