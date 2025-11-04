Ремпала невероятно встретили в Уфе. Их связка с Броссо вытащит «Салават Юлаев» в плей-офф?

Шелдон Ремпал наконец-то добрался до Уфы, решив все вопросы с визами и документами. В аэропорту столицы Башкортостана канадца встречали порядка 200 болельщиков, журналисты, представители клуба. Встреча получилась невероятной: люди скандировали фамилию новичка, а встречать своего друга приехал лично нападающий уфимцев Девин Броссо.

«Он мой лучший друг, и я не мог не воспользоваться таким шансом и должен был встретить его. В прошлом году мы попрощались с ним, когда сыграли матч друг против друга, но после этого лета мы не виделись. Считаю, что это классная возможность, чтобы организовать такую встречу и начать совместную работу в новой команде с нового щелчка», — рассказал Броссо.

В Вашингтоне, где Ремпал оказался не нужен, такой встречи не дождаться, зато в России североамериканца встретили как своего. Подобное отношение со стороны болельщиков — одна из главных причин, почему нападающий решил вернуться в КХЛ и подписать контракт с «Салаватом Юлаевым».

Шелдона Ремпала встретили в Уфе Фото: ХК «Салават Юлаев»

«Много команд претендовало на него, но нам удалось выиграть борьбу за игрока. Мы предложили Ремпалу достойные условия. Ну и, повторюсь, сказались человеческие отношения и фигура нашего главного тренера, который постоянно был на связи с нападающим. Это наш главный человек в общении с иностранными игроками. Его знают и ему доверяют, он прошёл школу НХЛ, авторитет огромный.

Да, это тот парень, который будет тащить команду в зону плей-офф. Для Шелдона главное то, что есть задача, к выполнению которой нужно стремиться. Он всегда бьётся за команду, прошлый плей-офф это доказал. Шелдона очень любят наши болельщики», — заявлял нам генеральный директор юлаевцев Ринат Баширов.

Собственно говоря, теперь мы всё увидели собственными глазами. Ожидания от игры Ремпала действительно большие. В клубе, переживающем непростые времена, очень рассчитывают на атакующую связку Ремпал — Броссо, которая должна стать главной ударной силой команды Виктора Козлова впереди.

В том, что Виктор Николаевич найдёт правильный подход к нападающему (с которым, кстати, уже работал в прошлом сезоне), нет никаких сомнений. Особенно если знать умение Козлова находить общий язык с иностранцами.

«Ключевым стал звонок Виктора Козлова. Мы с ним обсудили некоторые моменты. Прошлый сезон для нас был весьма успешным. Я наслаждался игрой за «Салават»: крутые болельщики, отличная организация и команда. Так что никаких сомнений, возвращаться или нет, у меня не было.

Я следил за результатами, и здорово, что команде удалось выйти на победную серию. Надеюсь, мы все вместе улучшим результаты и выйдем в плей-офф!» — отметил сам Ремпал.

Самому же Шелдону хочется пожелать успешного выступлений и обойтись без травм. Легионеры такого уровня украшают КХЛ, а сам канадец прекрасно понимает: его позвали для того, чтобы вытащить «Салават Юлаев» из нижней части турнирной таблицы и помочь уфимцам попасть в плей-офф. Задача вполне выполнимая, впереди ещё много матчей.