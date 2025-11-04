«Ему не нужно выходить и что-то доказывать». Реакция Америки на антирекорд Овечкина в НХЛ

После предыдущего сезона, когда Александр Овечкин забил 44 гола и официально стал лучшим голеадором в истории Национальной хоккейной лиги, а «Вашингтон» финишировал вторым в сводной таблице, ожидания от 40-летнего нападающего были велики. Если уж он в 39 лет, ещё и пережив тяжёлую травму, сумел показать такие результаты, то спустя несколько месяцев вряд ли что-то должно измениться.

Реальность оказалась несколько иной. Овечкин забил всего два гола в 12 матчах и уже повторил свой личный антирекорд результативности со старта регулярного чемпионата. В сезоне-2023/2024, ставшем худшим для капитана «столичных», он также забил всего дважды за 12 встреч.

«Вашингтон» также не особо радует болельщиков. Команда, будучи одним из лидеров конференции, уже выпала за пределы зоны плей-офф, потерпев четыре поражения подряд.

Впрочем, что примечательно, в Северной Америке мнения насчёт выступления Овечкина разделились. Что же думают наши заокеанские коллеги об антирекордном старте сезона Великой восьмёрки?

«Сейчас Овечкин находится в интересном положении»

Журналистка Сэмми Сильбер отметила неоднозначность ситуации, в которую попал капитан «Вашингтона».

«Алекс Овечкин начал свой 21-й сезон в НХЛ совсем не так, как планировал.

С его плеч спало бремя рекорда Уэйна Гретцки, а от отметки в 900 голов в карьере отделяли всего три шайбы. Предполагалось, что начало его, возможно, последнего сезона в НХЛ станет весёлым. Но всё оказалось не так.

40-летний хоккеист испытывает проблемы на старте сезон-2025/2026, у него не получается выйти на полную мощность. За 12 матчей этого сезона он забил всего два гола, оба из которых пришли сразу после вбрасываний Дилана Строума.

Что ж, давайте поговорим о том, что происходит.

Во-первых, Овечкин с трудом вливается в игру «5 на 5». Если посмотреть на него, то видно, что ему трудно вести шайбу по льду, и, хоть и находит хорошие позиции, у него не так много возможностей для качественных бросков.

Александр Овечкин Фото: Patrick Smith/Getty Images

В настоящий момент Алекс проводит на площадке в среднем 18 минут 5 секунд, что на 23 секунды больше, чем в прошлом сезоне. Он также играл в разных звеньях со Строумом, Коннором Макмайклом и Хендриксом Лапьером. Однако искра не появляется, а расширенная статистика показывает снижение его показателей владения шайбой и эффективности реализации.

В большинстве дела ещё хуже. Будучи лучшим снайпером всех времён и обладая броском, который всё ещё является топовым, когда у форварда есть время и пространство, Овечкин по-прежнему лидирует среди полевых игроков по количеству игрового времени в большинстве с 63.46 минутами на льду.

Это не первый раз, когда Овечкин испытывает трудности в начале регулярки; достаточно вспомнить сезон-2023/2024, когда он забил восемь голов в первых 43 встречах и вернулся после перерыва на Матч всех звёзд, чтобы закончить сезон с очередным показателем в 30+ шайб.

Ещё один фактор заключается в том, что он пропустил значительную часть тренировочного лагеря из-за травмы нижней части тела, полученной в первый день. Карбери указал на то, что Ови потребовалось больше времени, чтобы вернуться в форму.

Так что, если будет достаточно времени, Алекс, возможно, сможет вернуть эту искру. В конце концов такие видение льда и голевое чутьё просто так не исчезают. А для Карбери ключ к решению проблемы кроется в игре в большинстве.

Но что, если история не повторится?

Сейчас Овечкин находится в интересном положении. Хотя на его счету 899 голов и он, безусловно, хочет забить 900-й — достижение, которого не добился ни один другой игрок в регулярных чемпионатах, — капитану не нужно выходить и что-то доказывать — и он более чем заслужил это, как и уважение, чтобы завершить карьеру так, как хочет, и при этом не упускать свои шансы.

В то же время Алекс, безусловно, хочет снова завоевать Кубок Стэнли, и его «Кэпиталз» нужно так или иначе найти способ забивать, чтобы выбраться из трудностей, которые приводят к всё большим проблемам в нападении.

Тем не менее роль Овечкина вполне может начать меняться, и это способно пойти на пользу округу ДиСи, поскольку Вашингтон постепенно приближается к постовечкинской эпохе», — написала Сильбер.

«Одноклубники надеются, что Овечкин как можно быстрее вернёт голевой дар»

Журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти рассказал, что нападающий может провести антирекордный для себя год по проценту реализации, если ничего не изменится.

«Алекс Овечкин в первый месяц этого сезона проделал изнурительный путь к тому, чтобы стать первым игроком в НХЛ, забившим 900 голов.

Рекордсмен лиги забил дважды в первых 12 матчах «Вашингтона», и ни разу — в последних четырёх. Но Овечкин делает всё, что в его силах, чтобы не падать духом.

В прошлом сезоне самая длительная сухая серия Алекса составила всего три встречи, а по итогам регулярки он разделил третье место в НХЛ с 44 шайбами, несмотря на то что пропустил 16 встреч из-за перелома левой малоберцовой кости. А ещё 6 апреля во встрече с «Айлендерс» он забил свой 895-й гол, обогнав Уэйна Гретцки (894) по количеству точных бросков в истории НХЛ.

Но в этом сезоне шайбы даются капитану «Кэпиталз» нелегко. Это его вторая «засуха» из четырёх матчей подряд после той, что была в начале регулярки.

Александр Овечкин Фото: Patrick Smith/Getty Images

Овечкин надеется, что его следующий гол положит начало одной из той его ярких серий, что помогла ему побить рекорд, прежде многими считавшийся недостижимым. Алекс забил шесть голов в пяти встречах, а кульминацией стала его рекордная шайба.

Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери считает, что трудности Овечкина в начале сезона символизируют проблемы «Вашингтона» в атаке как команды. «Столичные» делят 26-е место в НХЛ с «Филадельфией», забивая в среднем 2,58 гола за встречу. Команда забросила всего пять шайб в последних четырёх матчах. А в прошлом сезоне «Вашингтон» был вторым в лиге с 3,49 гола за встречу и занял первое место в Восточной конференции.

Овечкин, рекордсмен НХЛ по количеству голов в большинстве (326), обычно задаёт тон спецбригадам «Кэпиталз», но ему ещё ни разу не удалось забить при игре с численным преимуществом. «Вашингтон» занимает 26-е место в лиге с 15% реализации (6 из 40).

Нападающий признал, что пропуск около недели тренировочного лагеря из-за травмы нижней части тела, возможно, повлиял на его низкую продуктивность. Он вернулся на последние два предсезонных матча «Вашингтона», однако его темп в 12 встречах регулярного чемпионата всё ещё выглядит не очень хорошо.

Все голы Овечкина в этом сезоне — «Миннесоте» 17 октября и «Коламбусу» 24 октября — были забиты после выигранных вбрасываний в правом круге броска. У него были встречи, где он имел несколько шансов, но не смог реализовать их.

Процент реализации Овечкина в 7,4% станет самым низким в его карьере в НХЛ, если он продолжит в том же духе. Это на 11,2% меньше, чем его личный рекорд в НХЛ, установленный в прошлом сезоне — 18,6%. В матче с «Баффало», который «Вашингтон» проиграл по буллитам со счётом 4:3, он сделал девять попыток броска, но только три из них попали в створ. Пять были заблокированы, а однажды он просто не попал по воротам.

Этот промах случился после его фирменного броска в касание из левого круга броска за 2.18 до конца третьего периода, когда «Вашингтон» играл в большинстве. Шайба пролетела над перекладиной.

Товарищи по команде надеются, что Овечкин быстрее вернёт себе голевой дар в этом сезоне.

Возможно, 900-й гол Овечкина станет тем самым всплеском, который даст ему и «Кэпиталз» необходимый толчок», — написал Гулитти.

«Ови показывал, что способен справляться со спадами и зажигать»

Журналистка Russian Machine Never Breaks Кэти Адлер проанализировала ситуацию Александра, отметив свежие комментарии главного тренера «Вашингтона».

«Овечкин, как и многие его одноклубники, испытывает трудности в атаке на старте сезона. Алекс забил всего два гола, оба — после вбрасываний, и набрал семь очков в первых 12 встречах, что является самым низким показателем в его карьере. Это значительно меньше, чем 16 (8+8) очков, которые он набрал к этому моменту в прошлом году.

Недостатки в атакующей игре Овечкина и его товарищей уже дорого обошлись «Кэпиталз»: они проиграли четыре матча подряд, забив всего пять голов за это время.

В начале недели Алекс заявил журналистам, что старается не зацикливаться на собственной низкой результативности, которая, по его мнению, только усложнит выход команды из кризиса.

Во многом этот кризис связан и с игрой «Кэпиталз» в большинстве, которая варьировалась от посредственной до удручающей. Команда забила всего шесть голов в большинстве — все не на счету Овечкина — и за четыре последние встречи не реализовала ни одну из 13 попыток.

Главный тренер Спенсер Карбери заявил, что он в целом доволен игрой Овечкина в равных составах — слабая сторона пока заключается в большинстве. Наставник старался не выделять игру Алекса отдельно, отметив, что большинство было слабой точкой команды, но считает, что отсутствие успехов в спецбригадах повлияло на капитана в целом.

Сейчас, в 40 лет, Овечкин продолжает регулярно появляться в обеих спецбригадах, занимая четвёртое место в НХЛ с 63.46 минутами игрового времени. Хотя Карбери и давал ему несколько передышек этой осенью, он ожидает, что общие варианты использования нападающего не изменятся.

Сезон-2025/2026 пока что оказывается особенно малорезультативным для Овечкина, однако форвард показывал, что способен справляться со спадами и зажигать, как это было в сезоне-2023/2024. С таким же мрачным началом регулярки этой осенью Овечкин — как и болельщики «Кэпиталз» — надеется на подобный поворот», — написала Адлер.

