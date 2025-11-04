«Динамо» выиграло пятый матч подряд, «Спартаку» хватило одной шайбы для победы.

СКА снова уступил дома, кризису «Сибири» нет конца. Итоги дня в хоккее

4 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три матча. Представляем обзор всех игр.

На 19-й минуте первого периода Кирилл Воронин открыл счёт во встрече. В середине второго периода Оскар Булавчук восстановил равенство в матче. На 11-й секунде третьего периода Егор Соколов вновь вывел гостей вперёд. На шестой минуте периода Иван Чехович сделал счёт 2:2. Спустя 45 секунд Александр Першаков впервые во встрече вывел «Сибирь» вперёд. На 15-й минуте периода Егор Соколов забросил третью шайбу «Торпедо» в игре, оформив дубль. В серии буллитов лучше оказались гости.

Для новосибирского клуба это поражение стало восьмым подряд.

Ворота команд защищали голкиперы Илья Самсонов и Артём Загидулин. Победу «Спартаку» в овертайме принёс точный бросок Никиты Коростелёва.

На седьмой минуте матча счёт открыл нападающий «Динамо» Никита Гусев с передачи Джордана Уила. Петербургский клуб сравнял счёт на 28-й минуте благодаря голу Джозефа Бландизи в большинстве, которому ассистировали Андрей Локтионов и Рокко Гримальди. На 57-й минуте победный гол за «Динамо» забил Артём Швец-Роговой.

Таким образом, «Динамо» одержало пятую победу кряду. СКА потерпел второе поражение подряд.

