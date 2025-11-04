Скидки
Результаты матчей КХЛ 4 ноября, обзоры, видео голов, расписание матчей на 5 ноября, турнирная таблица КХЛ

СКА снова уступил дома, кризису «Сибири» нет конца. Итоги дня в хоккее
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 4 ноября 2025 года
Аудио-версия:
«Динамо» выиграло пятый матч подряд, «Спартаку» хватило одной шайбы для победы.

4 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три матча. Представляем обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2025, вторник. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 4
Б
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Воронин (Конюшков, Белевич) – 18:11 (5x5)     1:1 Булавчук (Лукин, Неколенко) – 30:55 (5x5)     1:2 Соколов (Гончарук, Конюшков) – 40:11 (5x4)     2:2 Чехович (Аланов, Широков) – 45:20 (5x3)     3:2 Першаков (Фэрренс, Пьянов) – 46:05 (5x4)     3:3 Соколов (Alexei Kruchinin, Конюшков) – 54:12 (5x4)     3:4 Соколов – 65:00    

На 19-й минуте первого периода Кирилл Воронин открыл счёт во встрече. В середине второго периода Оскар Булавчук восстановил равенство в матче. На 11-й секунде третьего периода Егор Соколов вновь вывел гостей вперёд. На шестой минуте периода Иван Чехович сделал счёт 2:2. Спустя 45 секунд Александр Першаков впервые во встрече вывел «Сибирь» вперёд. На 15-й минуте периода Егор Соколов забросил третью шайбу «Торпедо» в игре, оформив дубль. В серии буллитов лучше оказались гости.

Для новосибирского клуба это поражение стало восьмым подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2025, вторник. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 1
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Коростелёв (Усманов, Орлов) – 61:49 (3x3)    

Ворота команд защищали голкиперы Илья Самсонов и Артём Загидулин. Победу «Спартаку» в овертайме принёс точный бросок Никиты Коростелёва.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2025, вторник. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Гусев (Уил) – 06:56 (5x5)     1:1 Бландизи (Локтионов, Гримальди) – 27:40 (5x4)     1:2 Швец-Роговой (Джиошвили, Артемьев) – 56:11 (5x5)    

На седьмой минуте матча счёт открыл нападающий «Динамо» Никита Гусев с передачи Джордана Уила. Петербургский клуб сравнял счёт на 28-й минуте благодаря голу Джозефа Бландизи в большинстве, которому ассистировали Андрей Локтионов и Рокко Гримальди. На 57-й минуте победный гол за «Динамо» забил Артём Швец-Роговой.

Таким образом, «Динамо» одержало пятую победу кряду. СКА потерпел второе поражение подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Игры 5 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2025, среда. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2025, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2025, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2025, среда. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
