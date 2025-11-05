Демидов свёл «Монреаль» с ума! Но затем случился первый гол русского новичка в НХЛ

«Монреаль» в предыдущем матче установил рекорд НХЛ – пять побед в овертаймах в первых 12 матчах сезона. Руку к этому достижению приложил и главное действующее лицо возрождения «хабс», а также один из фаворитов в борьбе за «Колдер Трофи» Иван Демидов. Он частенько забивает именно в решающие моменты, в концовках матчей, когда надо либо сравнивать счёт, либо удерживать победный.

Демидов в этом плане – мастер, он вскружил голову болельщикам «Монреаля» ещё прошлой весной, когда дебютировал в НХЛ, а в этом сезоне продолжает завоёвывать всё большую народную любовь.

В первом периоде матча с «Филадельфией» «Канадиенс» загнали себя в яму. Бобби Бринк открыл счёт уже на второй минуте, подправив наброс Санхайма на пятачке, а затем два удаления подряд оставили «лётчиков» в формате «три на пять».

Наказание последовало незамедлительно – Кэм Йорк забил с блестящего паса Тревора Зеграса с разворота, а после выхода четвёртого полевого Бринк оформил дубль, подсуетившись на пятачке с добиванием.

Во втором периоде «Монреаль» полностью перевернул ход встречи – Кирби Дак быстро отыграл одну шайбу, а через минуту Ник Сузуки реализовал большинство с потрясающей передачи Демидова.

Затем Дак оформил дубль, замкнув передачу Лэйна Хатсона, а завершил камбэк Демидов – в большинстве он обманул вратаря, всем своим видом показывая, что будет делать передачу, а сам хлёстким броском вывел «Монреаль» вперёд, сведя болельщиков команды с ума.

«Демидов – суперзвезда», «Демидов – огромная проблема для всех остальных в лиге», «Хотел сказать, что сегодня плохой день для хейтеров Демидова, но каждый день – плохой день для хейтеров Демидова», «Он просто зверюга!», — такие комментарии оставляли фанаты в соцсетях.

У «Филадельфии» тоже нашёлся свой спаситель. Не Зеграс, не Мичков (который вообще довольно невзрачно начал сезон), а русский новичок Никита Гребёнкин. Он проводит второй сезон за океаном, но в прошлом сезоне сыграл только семь матчей за «Торонто», а после обмена в «Филадельфию» в основу не попал. В этом сезоне Гребёнкин уже отметился первым набранным очком в НХЛ, а сегодня – и дебютной шайбой, которая пришла в самое нужное для команды время, в середине третьего периода.

Никита продолжает доказывать, что может приносить пользу команде – он ещё не стал стабильным игроком основы, а когда играет, получает не так много времени, но всё идёт к тому, что Рик Токкетт начнёт больше ему доверять.

Гол Гребёнкина позволил «Филадельфии» взять одно очко, а победу принёс Зеграс. Он был единственным игроком, который реализовал свою попытку на буллиитах – «лётчики» прервали серию поражений, обыграв лучшую команду Востока, и вышли на четвёртое место в дивизионе.