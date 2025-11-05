Триумфальное возвращение! Кочетков в первом матче сезона оформил «сухарь» в Нью-Йорке

«Нью-Йорк Рейнджерс» по истечении первого месяца чемпионата до сих пор не выиграли на домашней площадке ни одной встречи. Более того, три матча были проиграны «всухую». Спасает команду Майка Салливана высокая эффективность в гостях – после поездки на Запад «синерубашечники» привезли шесть очков из восьми возможных, одержав три победы подряд.

Пётр Кочетков, восстановившийся от травмы и уже сыгравший в этом сезоне в АХЛ, получил шанс дебютировать в этом сезоне именно в Нью-Йорке. Дуэль с Игорем Шестёркиным обещала стать любопытной.

На Петра уже в первом периоде свалилась груда работы – хозяева были очень заряжены и с первых минут взвинтили высокий темп. Самый верный шанс отличиться был у Артемия Панарина, которого Миллер вывел на рандеву с голкипером, но Кочетков прочитал намерение соотечественника.

Опасное сегодня было и большинство «Рейнджерс» — убойные моменты имел и Лафреньер, которого на ударную позицию выводили Зибанеджад и Панарин, и Миллер, который во втором периоде мощно бросил с ползоны. Кочетков парировал всё. Что не менее важно, российский вратарь не давал сопернику лишних отскоков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Чем больше сейвов делал Кочетков, тем менее беззубой, пассивной и примитивной становилась игра «копов». Складывалось впечатление, что с каждым спасением Пётр забирает у игроков в синей форме энергию.

Собственно говоря, в третьем периоде, когда хозяева проигрывали в две шайбы, они нанесли всего один бросок в створ ворот. Даже при 100% реализации матч этот команда Салливана бы не спасла.

«Каролина» же сыграла сегодня грамотно. Сначала перетерпели стартовый штурм и забили в большинстве – наконец-то прорвало Элерса, который оформил первую шайбу за новую команду.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В конце второго периода добили голом Уокера, а пустые ворота поразил уже Джарвис, прервавший четырёматчевую серию без очков.

«Каролина» одержала победу со счётом 3:0, а Пётр Кочетков в первом же матче сезона оформил «сухарь», отразил 25 бросков и стал первой звездой матча. Триумфальное возвращение россиянина.