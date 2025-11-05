А так можно было? В НХЛ засчитали странный гол в полностью сдвинутые ворота!

«Миннесота» и «Нэшвилл» — команды, которые большой популярностью не обладают. Не играй в составе «дикарей» Кирилл Капризов, вряд ли бы был интерес и в России. Но вот их очные матчи всегда несут громадный интерес. Между собой «Уайлд» и «Предаторз» играют весело и часто плотно. Чего только стоит встреча полтора года назад, когда «Миннесота» сняла вратаря в овертайме, зная, что при пропущенной шайбе очков она не получит, и добилась победы.

Большинство – то, что позволяет «Миннесоте» в этом сезоне не осесть плотно на дне. Сегодня оно вновь пришло на выручку. Кирилл Капризов поднялся на синюю линию и роскошно бросил мимо Аннунена. Для россиянина этот гол стал восьмым в сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Во втором периоде «Нэшвилл» владел подавляющим преимуществом, сравнял счёт после грубейшей ошибки соперника, однако даже равные цифры на табло удержать не смог, так как «дикари» вновь реализовали лишнего. Два атакующих защитника Фэйбер и Буйум провели классическую атаку – один прострелил на пятак с синей линии, другой аккуратно подставил клюшку.

В третьем периоде голов не было, всё шло к минимальной победе хозяев, но «Миннесота» сама себе создала проблемы – Эрикссон Эк не вывел шайбу из зоны, Бланкенбург закрыл зону, скинул под бросок Стэмкосу, а тот бросил так, словно это была передача Кучерова во времена праймовой «Тампы».

Команды ушли в овертайм, где и случилось самое обсуждаемое событие игрового вечера. Фэйбер, Капризов и Юханссон вывалились «три в один», Кирилл перевёл шведу на дальнюю штангу, а тот первым броском не попал в ворота. Момент на этом не закончился, так как вратарь «хищников» Аннунен в это время сдвинул ворота, которые полностью (кроме одного паза) покинули место, а Юханссон направил шайбу в направлении створа. Маркус сделал это машинально и даже сначала не праздновал, но судья тут же вытянул руку вперёд, показав, что это гол.

Мы знаем случаи, когда ворота сдвигались во время броска в створ, и тогда гол логично засчитывали. Но тут ситуация иная – сначала они полностью покинули своё место, а уже затем был нанесён победный бросок. Оказывается, бывает и так – судьи, не поведя глазом, засчитали странную шайбу.