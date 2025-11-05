Кравцов предсказуемо быстро вернулся в КХЛ. Чего ждать дальше?

Сложно было представить себе более предсказуемый итог истории с Виталием Кравцовым, чем досрочное расторжение контракта в Америке. Причём, кажется, в этот раз вообще никто не сомневался в том, что Кравцов принял неправильное решение, отправившись за океан. Большой заинтересованности «Ванкувера» тоже не ощущалось, однако если права на форварда у «Кэнакс» оставались, то можно было и попробовать дать шанс без особого риска.

Правда, не все угадали, что Кравцов вернётся домой уже в ноябре, не получив ни одного шанса в основном составе. Уже на предсезонке Виталий занимался в лучшем случае в пятом звене, где выходил с молодыми игроками. Даже на фоне пандемии травм «Ванкувера», которая выбила из состава половину нападающих команды, Кравцов не получал вызов наверх, хотя в основу поднялись чистые ролевики типа Маккензи Макикерна или Макса Сассона.

Опять же, всё это было предсказуемо. Главный тренер Адам Фут должен был развивать наследство Рика Токкета — и, хотя его система не полностью повторяет предшественника, вряд ли в его стиле есть место техничным форвардам с тонкой душевной организацией. Впрочем, в НХЛ таких тренеров почти и не осталось. Хотя говорилось о готовности Кравцова провести весь сезон за океаном (и зарплата на уровне АХЛ была солидная для двусторонних контрактов — $ 450 тыс.), но «Абботсфорд» начал новый сезон провально. Одной из причин этого как раз и стало то, что большинство лидеров фарма, в прошлом году выигравшего Кубок Колдера, поднялись в основной состав.

Ванкуверская газета Province на прощание выпустила большую статью, где журналист Патрик Джонстон пишет: «Виталий Кравцов, несмотря на хайп во время драфта, останется лишь сноской в истории «Ванкувера». Его пример показывает, как сложно пробиться в НХЛ, даже обладая прекрасным талантом: можно говорить, что теперь его мечта об этой лиге окончательно осталась в прошлом. Его единственный гол за команду случился два года назад, и это была попытка паса, где шайба отскочила в ворота от защитника.

Виталий Кравцов во время игры за «Кэнакс» в 2023-м Фото: Rich Lam/AP Photo/ТАСС

Кравцову нравилось в Ванкувере — этот город напоминал ему родной портовый Владивосток, его сестра училась здесь в университете. Виталий всегда был очень приятен в общении, даже если вы сомневались в том, насколько страстно он относится к хоккею. Он был достаточно габаритным и мощным, чтобы заиграть в НХЛ, однако не раскрыл свой талант. В этом году его выступление в тренировочном лагере не выделялось ничем, а в выставочной игре против «Сиэтла» его ошибки привели к пропущенным голам».

В августе на вопрос о потенциальном обмене прав гендиректор «Трактора» Иван Савин ответил: «Возможен ли обмен прав? Нет. Мне сложно представить, что должны команды предложить. Может, при каких-то сверхинтересных предложениях, наверное, да. А так мне представляется, что Виталик нужен Челябинску, «Трактору», и мы его все здесь ждём». Ванкуверский журналист Рик Даливаль уже сообщил, что Виталий подписал трёхлетний контракт с клубом.

Кравцов попадает в ту же ситуацию, что и Клим Костин в «Авангарде». У ОСА нет больших рычагов влияния на свой клуб в таких ситуациях — посмотрите, как зачастую ведёт себя «Спартак»: если ты не соглашаешься на наши условия или за тебя не дают запрошенную цену, сиди без контракта. Так Егор Савиков почти два месяца сидел без контракта, периодически играя за студентов, а ещё один защитник, Дмитрий Костенко, вообще уехал в словацкую «Нитру».

Контракт того же Клима Костина вызвал лавину обсуждения в интернете — однако в НХЛ Костин в последние сезоны проявил себя не лучше того же Николая Коваленко, который от ЦСКА за полный сезон получил 45 млн рублей, находясь в том же статусе ОСА. Кравцов, конечно, явно получит больше Костина — но всё равно явно меньше, чем он мог заработать в июле-августе. «Трактор» ещё летом фактически декларировал, что будет внимательно смотреть на каждый миллион в платёжке и деньгами разбрасываться не будет.

При этом есть и отличия от ситуации в «Авангарде»: «Трактор» в 11 нападающих большую часть сезона не гоняет, квалифицированных вингеров там в случае перехода Кравцова будет даже перебор. При этом очень сильно страдает защита: клуб недавно подписал не пригодившегося «Ладе» Егора Рыкова, но это очередной вариант для третьей пары. «Трактору» очень нужен ещё один квалифицированный защитник.

Виталий Кравцов Фото: РИА Новости

При этом летом можно было представить себе такой обмен с «Локомотивом» или «Ак Барсом», у которых на тот момент был профицит защитников. Однако после этого оба клуба расстались с легионерами-новичками (Холлоуэллом и Калинюком), при этом ещё один игрок обороны выбывал надолго (Сергеев и Яруллин). Теперь такой скамейки игроков обороны ни у кого в КХЛ нет — за исключением, может быть, ЦСКА.

А кто может покинуть команду, если не Кравцов? «Трактор» в прошлом году якобы искал варианты обмена Семёна Дер-Аргучинцева, но сейчас СДА второй бомбардир команды — кроме того, как раз с Кравцовым они очень часто выходили в одном звене. На бумаге можно представить, что клуб расстанется с Пьерриком Дюбе, который по факту приходил как раз на место Кравцова, а легионерское место можно потратить на защитника — даже с учётом пустоты на рынке найти качественного иностранца сейчас проще, чем россиянина, однако в реальности это будет сложным решением.

В общем, «Трактору» в любом случае нужны были перемены, потому что команда вымучивает большую часть побед с огромным трудом, а Восток в этом году не гарантирует зазевавшимся грандам точное попадание в плей-офф — даже «Сибирь» со своими гигантскими проблемами не так далеко от восьмёрки прямо сейчас. И переезд Кравцова может стать катализатором назревающих перемен: правда, в какую сторону они развернут клуб, тоже непонятно.