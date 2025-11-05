В решениях судей КХЛ всё меньше последовательности. Нужны разъяснения и чёткая линия

Практически треть регулярного чемпионата КХЛ уже позади, и явно наметился не самый приятный тренд – участившиеся разговоры о неоднозначных судейских решениях. Мы сейчас даже не берём в расчёт такие вопиющие истории, как «заброшенная» шайба СКА в ворота «Автомобилиста». Практически ежедневно вызывают вопросы куда менее очевидные, но вместе с тем не менее важные эпизоды.

К примеру, активные споры в интернете вызвала отменённая шайба «Ак Барса» в концовке матча с «Ладой». Казанцы претендовали на продление своей рекордной победной серии, однако в результате уступили команде из Тольятти в овертайме. Что интересно, после игры судьями были недовольны наставники обеих команд.

Вратарь «Ак Барса» Михаил Бердин и арбитр Юрий Оскирко Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Сразу для того, чтобы пресечь разговоры о клубных предпочтениях, посмотрите на два гола «Ак Барса». В первом случае нападающий казанцев Владимир Алистров переправляет на пятачке шайбу в ворота «Барыса», совершая явное намеренное движение корпусом в сторону ворот. Во втором случае, в матче с «Ладой», шайба отлетает рикошетом от конька Григория Денисенко, в то время как хоккеист разворачивался и даже не видел летящий в его сторону каучуковый диск. Как думаете, в каком случае гол был засчитан, а в каком отменён? Ставьте лайк под статьёй, если решили, что отменили гол «Барысу», а шайбу в ворота «Лады» засчитали. Ведь даже сам Алистров после игры с астанчанами немного тушевался, отвечая на вопрос о правомерности взятия ворот. В то же время комментаторы матча «Ак Барс» – «Лада» и многие эксперты удивлялись судейскому решению в игре с тольяттинцами.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Напомним, как в принципе должны, по логике вещей, трактоваться подобные эпизоды. С сезона-2019/2020 в КХЛ работает обновлённое правило 96. Взятие ворот не засчитывается, если атакующий полевой игрок направляет шайбу в ворота, ударяя по ней ногой. Причём под ударом ногой подразумевается очевидное ударное движение ногой или коньком по шайбе. В версиях правил ИИХФ и НХЛ такое движение обозначается как kicking motion – «футбольный удар». В то же время если атакующий полевой игрок разворачивает ногу, чтобы переправить шайбу в ворота, очевидно не ударяя по ней, и шайба пересекает линию ворот в результате такого переправления, то взятие ворот засчитывается. Эти изменения в правилах были внесены в угоду динамике игры и большей результативности. Но в итоге, кажется, они добавили ещё больше сумятицы и неразберихи.

Показательно, что после матча «Ак Барс» — «Лада» вопросы к действиям арбитров были как у Анвара Гатиятулина, так и у Павла Десяткова. От резких комментариев их удерживает регламент и штраф в 300 тысяч рублей. Но, по существу, тренеры зачастую недовольны не столько результатом и самими решениями судей, сколько логикой их принятия и трактовкой эпизодов. То, что линия судейства перестала быть очевидной, заметно даже по тематической программе «Судейская» на КХЛ ТВ. Главный арбитр лиги Алексей Анисимов пытается донести свою позицию до ведущих шоу, но стороны друг друга не слышат. Комментатор Владимир Гучек логично ждёт от Алексея чётких объяснений, в то время как Анисимов смотрит на, казалось бы, идентичные эпизоды под совершенно другим углом. «Не бывает одинаковых моментов. Есть очень похожие», – отвечает он.

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

К примеру, трудно понять, как трактуется нахождение полевого игрока во вратарской площади: в каких случаях это приводит к отмене заброшенной шайбы, а в каких нет. Согласно текущим трактовкам, само по себе нахождение полевого в «краске» не проблема. Проблема – блокировка голкипера, то есть первичен контакт полевого и вратаря. Но что делать, например, с шайбой Никиты Михайлова в ворота «Сочи», когда нападающий продолжительное время стоит у штанги и явно мешает вратарю в перемещении? Анисимов объяснил этот эпизод тем, что голкипер «Сочи» Павел Хомченко сначала отбивает шайбу блином и только после этого происходит контакт с полевым игроком «Лады». То есть первичен не контакт, а пересечение шайбой линии ворот. Но что делать с тем, что Хомченко помешали совершить вероятное спасение? И где грань между допустимым и наказуемым воздействием на вратаря?

Бывший арбитр Леонид Вайсфельд верно подмечает по ходу передачи, что такие пограничные эпизоды в принципе нужно убирать чётким регламентом – так будет проще для всех. Взять хотя бы новую трактовку удалений за игру высоко поднятой клюшкой. С недавних пор, если в момент касания клюшки соперника атакующий игрок наносил бросковое движение, удаление не назначается. При этом если игрок сначала играет по шайбе, а уже потом попадает по лицу, за это выписывают две или четыре минуты штрафа. Надо ли говорить, какую путаницу это вносит? Так же неоднозначно оцениваются действия хоккеистов при толчке на борт. Всё чаще арбитры оценивают не сам эпизод, а его последствия. Вспомнить хотя бы удаление Сергея Плотникова. Здоровья Андрею Сергееву – защитник «Локомотива», возможно, не вернётся на лёд в этом сезоне. Но так ли виноват в случившемся капитан СКА?

Нападающему в том эпизоде выписали 5+20, а сверху СДК накинул ещё и два матча дисквалификации. Видимо, против Плотникова сработала его «зачётка» и репутация «грязного» игрока. «Мы стараемся жёстче относиться к таким моментам, чтобы убрать грязь», – объясняет позицию лиги Анисимов. Похвальное рвение, но прежде всего важна последовательность решений. Оценка последствий ударов в каждой отдельно взятой игре, а иногда и в рамках одного матча может быть диаметрально противоположной. В результате мы и получаем такие матчи, как у «Авангарда» с «Нефтехимиком», где омичи практически без остановок играли в меньшинстве. Не то чтобы нарушений как таковых не было – просто в похожих эпизодах удаления у игроков Нижнекамска пропускали.

Впрочем, о чём говорить, если военная комната «не может дозвониться» до судьи, который нарушил всю процедуру принятия решения по заброшенной шайбе. Всё так: официальная версия – до видеогол-арбитра в матче СКА и «Автомобилиста» не смогли дозвониться.