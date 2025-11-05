Америка ожидает переход Бобровского к Макдэвиду. А где могут увидеть Панарина и Ови?

«Мысль, что Овечкин перейдёт в другой клуб, — кощунство». Где окажутся топ-россияне в НХЛ?

Совсем недавно казалось, что рынок неограниченно свободных агентов в 2026 году будет одним из самых интересных за последние годы. У многих звёзд подходили к концу контракты, а это значит, что следующее межсезонье должно было порадовать болельщиков примечательными сделками.

На деле вышло иначе.

30 сентября Кирилл Капризов заключил рекордное соглашение на восемь лет со среднегодовой зарплатой в $ 17 млн. Шесть дней спустя Коннор Макдэвид ошеломил хоккейный мир, подписав грандиозный новый контракт ещё на два года с сохранением нынешнего кэпхита в $ 12,5 млн. Двумя днями позже Джек Айкел получил своё повышение зарплаты до $ 13,5 млн, продлив соглашение на восемь лет.

Вот таких три самых громких имени покинули рынок НСА-2026 ещё до открытия оного.

Тем не менее есть ещё сразу три суперзвезды, за чьим будущим интересно последить. Что примечательно — все они россияне.

Североамериканские журналисты из The Hockey News высказались о будущем парней и прикинули, что их ждёт в будущем. В какие команды, по мнению наших заокеанских коллег, могут отправиться топовые российские хоккеисты после завершении сезона-2025/2026?

Артемий Панарин, левый нападающий, «Нью-Йорк Рейнджерс»

С точки зрения текущего кэпхита Артемий Панарин стал самым желанным игроком, оставшимся доступным после череды продлений контрактов.

Панарин перешёл в «Нью-Йорк» в 2019 году, подписав семилетнее соглашение стоимостью чуть более $ 11,6 млн за сезон. Это сыграло ключевую роль в превращении «Рейнджерс» в претендентов на чемпионство и в выходе в финал Восточной конференции в 2022 году и ещё раз – в 2024 году.

Однако «синерубашечники», похоже, находятся в состоянии свободного падения. Они пропустили плей-офф после непростой регулярки-2024/2025 и продолжили испытывать трудности в сезоне-2025/2026, одержав всего пять побед в первых 12 матчах.

Панарин без проблем покинул «Коламбус» и присоединился к «Рейнджерс», поэтому нетрудно предвидеть его очередную смену клубной прописки, если «Нью-Йорк» не сможет улучшить свою игру или договориться об условиях с 34-летним левым вингером.

Артемий — элитный плеймейкер, который отлично вписался бы в первую шестёрку любой команды. Именно поэтому на ум приходит такой клуб, как «Торонто», который так рьяно стремится заполучить вингера уровня топ-6.

Панарин стал бы отличным плеймейкером для Остона Мэттьюса, да и «Лифс» уже доказали, что не боятся тратить большие деньги на крупных свободных агентов.

Сергей Бобровский, вратарь, «Флорида Пантерз»

Хоть Бобровский зарабатывал $ 10 млн в год по семилетнему контракту, было время, когда его контракт считался одним из самых больших удавок на шее в лиге, если учитывать качество игры.

Во время первого длительного захода «Флориды» в плей-офф в 2023 году вратарь Алекс Лайон сначала переиграл Бобровского в борьбе за звание стартового голкипера и начал розыгрыш КС в основе «пантер». Но после того, как Лайон начал испытывать трудности, Боб вернул себе место в воротах и уже не оглядывался назад. Несмотря на поражение «Пантерз» от «Вегас Голден Найтс» в финале Кубка Стэнли, благодаря выдающейся игре он стал фаворитом в борьбе за «Конн Смайт».

В дальнейшем Сергей остался в составе «Пантерз», которые впоследствии дважды подряд завоевали Кубок Стэнли.

Однако сейчас его последний год в стане «пантер», а команда опустошена травмами, хотя Бобровский продолжает играть достойно.

Сергей Бобровский Фото: Carmen Mandato/Getty Images

У «Флориды» нет долгосрочного решения, которое позволило бы заменить Бобровского в воротах, особенно после обмена Спенсера Найта в «Чикаго» на Сета Джонса. Поэтому новый контракт Боба с «Пантерз» — наиболее вероятный исход.

Несмотря на возраст, Сергей продолжает хорошо играть, особенно в плей-офф, где это особенно важно. И снова у «Пантерз» нет его преемника на долгосрочную перспективу.

С учётом вышесказанного, если «Флорида» решит не сохранять Бобровского, можно ожидать, что сделать предложение попытается клуб с проблемной вратарской линией.

Это стало бы полной неожиданностью, однако Боб мог бы отлично подойти «Эдмонтону» — команде, которую слишком часто подводила слабая вратарская линия. Ещё один вариант — «Баффало».

Алекс Овечкин, левый нападающий, «Вашингтон Кэпиталз»

Алекс Овечкин приближается к завершению своей легендарной карьеры, ему уже 40. До этого момента он играл исключительно за «Вашингтон», который выбрал его под первым номером драфта в 2004 году.

В прошлом сезоне в возрасте 39 лет Овечкин без проблем забросил 44 шайбы в 65 встречах и в итоге побил державшийся долгие годы рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов за карьеру.

В этом сезоне голы стали даваться тяжелее: всего два в 12 матчах. Ему не хватает одной шайбы, чтобы стать первым игроком, забившим 900 голов в регулярных чемпионатах.

Овечкин также играл за «Кэпиталз», которые в последнее время набирают форму — в прошлом сезоне заняли первое место в Восточной конференции. Он мечтает добавить второй Кубок Стэнли в свою блестящую коллекцию.

А поскольку сейчас идёт последний год Алекса по контракту с «Кэпиталз», у него может появиться заключительный шанс сделать это.

Ожидания, однако, всё такие же скучные. Овечкин, скорее всего, подпишет ещё один контракт с «Кэпиталз», возможно, со скидкой, или завершит карьеру, если такой вариант ему не подходит.

Мысль о том, что Ови когда-либо перейдёт в другую команду, является не чем иным, как хоккейным кощунством, но он всегда был верен «Кэпиталз» и в горе, и в радости, отсюда и уверенность в том, что он останется в команде — или повесит коньки на гвоздь.

