«Авангард» своими руками упустил игру в Хабаровске, а «Адмирал» потерпел восьмое поражение подряд.

Канадский голкипер подставил «Трактор», ЦСКА убрал его соотечественника. Итоги дня в КХЛ

5 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре встречи. Коротко подводим итоги матчей и рассказываем, что ещё важного произошло в мире российского хоккея.

«Амур» обыграл «Авангард» в овертайме домашнего матча в Хабаровске

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

На четвёртой минуте матча счёт открыл нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд, которому ассистировали Джозеф Чеккони и Дамир Шарипзянов. Через несколько минут Никита Евсеев сравнял счёт. В середине второго периода «Амур» впервые во встрече вышел вперёд в счёте благодаря голу Евгения Свечникова в большинстве. В концовке второго периода Эндрю Потуральски реализовал большинство в формате «4 на 3» и сравнял счёт.

В начале овертайма в распоряжении гостей была ещё одна возможность реализовать аналогичный формат большинства. На протяжении двух минут игроки «Авангарда» обстреливали ворота Максима Дорожко, однако так и не добились желаемого эффекта, за что и были наказаны. Следом своё большинство получил «Амур», а Артём Шварёв принёс победу хозяевам.

После завершения встречи главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил поражение и прокомментировал удаление за нарушение численного состава, которое спровоцировал нападающий Клим Костин, выбежавший на площадку чуть раньше положенного.

«Металлург» нанёс «Адмиралу» восьмое поражение подряд

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и магнитогорским «Металлургом». Победу одержали гости со счётом 2:1.

На 14-й минуте матча счёт открыл защитник «Адмирала» Павел Коледов с передач Семёна Ручкина и Семёна Кошелева. На 16-й минуте Владимир Ткачёв сравнял счёт с передач Егора Яковлева и Романа Канцерова. На старте второго периода «Металлург» впервые вышел вперёд в счёте благодаря голу Дмитрия Силантьева, которому ассистировали Егор Яковлев и Роман Канцеров.

Таким образом, «Адмирал» потерпел восьмое поражение подряд. Последний раз команда Леонида Тамбиева одерживала победу ещё 15 октября, когда с разгромным счётом 6:1 ей была обыграна «Лада».

«Трактор» едва не отыгрался с 1:4, но уступил дома «Нефтехимику»

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе нижнекамского «Нефтехимика» дублями отметились Евгений Митякин и Андрей Белозёров. У «Трактора» шайбы забросили Джош Ливо, Михаил Горюнов-Рольгизер и Джордан Гросс.

Канадский вратарь челябинского клуба Крис Дриджер к 24-й минуте встречи пропустил три шайбы и был заменён на Савелия Шерстнева, который дебютировал в КХЛ.

«Нефтехимик» обыграл «Трактор» впервые в сезоне, до этого было два поражения. В следующей игре «Трактор» встретится с «Адмиралом» в гостях 9 ноября. «Нефтехимик» сыграет с «Салаватом Юлаевым» дома 7 ноября.

«Салават» в гостях победил «Барыс», казахстанский клуб потерпел пятое поражение подряд

В Астане (Казахстан) на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

За 36 секунд до конца первого периода Девин Броссо открыл счёт во встрече. В середине второго периода Александр Жаровский удвоил преимущество «Салавата Юлаева». На 13-й минуте третьего периода Динмухамед Кайыржан сократил отставание «Барыса» в счёте.

Для «Барыса» это поражение стало пятым подряд. В следующей игре «Барыс» встретится с «Автомобилистом» дома 7 ноября. «Салават Юлаев» сразится с «Нефтехимиком» в гостях также 7 ноября.

ЦСКА продлил контракт с Самоновым и поместил Мартина в список отказов

Голкипер Александр Самонов подписал новый контракт с ЦСКА, сообщает хоккейное агентство Winners.

Недавно состоялся обмен, в результате которого голкипер перешёл в московский клуб с соглашением до конца текущего сезона. Новый контракт рассчитан до окончания сезона-2026/2027.

Спустя несколько часов ЦСКА официально отправил голкипера Спенсера Мартина в список отказов. Таким образом, в течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить игроку продолжить карьеру в его структуре.

ЦСКА объявил о подписании контракта с 30-летним Мартином 2 июля 2025 года. В текущем сезоне голкипер провёл за армейский клуб 14 матчей, в которых одержал пять побед с 90,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,69.

«Сочи» расторг контракты с Березиным и Гараевым

Хоккейный клуб «Сочи» расторг контракты с защитником Максимом Березиным и нападающим Амиром Гараевым, сообщает пресс-служба южан.

«Игрок обороны перешёл в клуб в межсезонье. Сыграл восемь матчей и набрал одно очко за голевую передачу при показателе полезности «-2». Мы благодарим Максима за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!

В составе нашей команды Амир провёл 265 матчей и пять полноценных сезонов. На счету Гараева 84 (35+49) очка и множество подаренных эмоций. Мы желаем успехов в дальнейшей карьере Амиру и благодарим за годы, проведённые в нашем клубе», — сказано в сообщении команды.

Защитник Джозеф Душак пополнил состав «Нефтехимика»

Защитник Джозеф Душак подписал контракт до конца сезона с «Нефтехимиком». Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Душак начал этот чемпионат в составе «Шанхайских Драконов», откуда ушёл 1 ноября 2025 года. 28-летний Душак в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 16 матчей, в которых записал на свой счёт восемь результативных передач. В общей сложности за карьеру в КХЛ Джозеф набрал 75 (13+62) очков в 131 встрече.

Матчи на 6 ноября:

